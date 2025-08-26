Link del Reintegro 4 de Fonavi: Consulta con DNI si te toca el pago en el Banco de la Nación

El link para consultar el padrón del Reintegro 4 ya está listo. Así deberás entrar y poner tus datos para saber si te toca cobrar en el Banco de la Nación. - Crédito Captura de la Secretaría Técnica

Link ya activo. Desde hoy miércoles 27 de agosto ya puedes consultar si eres parte del Reintegro 4 del Fonavi, el nuevo pago en el marco de las devoluciones del extintos fondo nacional de vivienda, a los que miles de trabajadores aportaron en la década de los 80 y 90. Entra aquí.

Según pudo confirmar a Infobae Perú Jorge Milla de la Comisión Ad Hoc, la cual se encarga de definir y aprobar los grupos de pago, la opción de consulta ya está disponible en este 27 de agosto en la página oficial de la Secretaría Técnica.

¿Quieres saber si eres parte de la nueva devolución y cobrarás desde el jueves 28 de agosto en el Banco de la Nación? Ingres al siguiente link ya activo: https://www.fonavi-st.gob.pe/sifonavic2/.

Consulta la edad que debes tener y las condiciones que debes cumplir para ser considerado como parte del padrón del Reintegro 4. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Reintegro 4: Todo lo que se sabe

Este 26 de agosto la Comisión Ad Hoc del Fonavi tuvo una sesión extraordinaria que tuvo como único punto de agenda aprobar finalmente el pago del Reintegro 4.

“El jueves se da inicio a la devolución”, apuntó Jorge Milla. En la sesión ya se aprobaron los informes técnicos y legales, así como se dio la firma del padrón de beneficiarios.

Dado que en los últimos meses se han informado sobre lo que se venía con el pago del Reintegro 4, la información ha ido cambiando, en cuestión de fechas y beneficiarios.

El jueves 28 de agosto empieza la devolución del Reintegro 4 del Fonavi. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Estos son los datos que Infobae Perú pudo corroborar que fueron confirmados y aprobados para el Reintegro 4:

73.739 fonavistas: 62,246 titulares fonavistas vivos y 11,493 titulares fonavistas fallecidos El Reintegro 4 irá parafonavistas: 62,246 titulares fonavistas vivos y 11,493 titulares fonavistas fallecidos

Se considera a beneficiarios de las listas 1 a la 19 que ya hayan recibido pago anteriormente

Los beneficiarios que se tomarán en cuenta serán los que tuvieran 68 años (y 89 años para los fallecidos) a la fecha del 31 de julio del 2025

El pago se realizará en el Banco de la Nación desde el jueves 28 de agosto (se podrá consultar el padrón el miécoles 27 de agosto)

Se destinará un total de S/351 millones 485 mil 598 para estas devoluciones.

El nuevo pago del Fonavi irá para poco más de 73 mil fonavistas, uno de los grupos más reducidos de beneficiarios. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Consulta y cobra el Reintegro 4

Asimismo, desde la Comisión Ad Hoc detallaron el cronograma de hitos por el que pasará el Reintegro 4 hasta pagarse.

El martes 26 de agosto la Comisión Ad Hoc tuvosesión extraordinaria, en la cual aprobaron la Resolución Administrativa para viabilizar estos pagos

El miércoles 27, esta será publicada en el diario oficial El Peruano

En el transcurso de ese mismo 27 de agosto, se habilitará la opción de consulta del Reintegro 4 para todos los beneficiarios en la página oficial de la Secretaría Técnica

Así, el mismo jueves 28 de agosto se dará inicio a dicho pago. Es decir, que los más de 73 mil fonavistas ya podrán asistir a las oficinas del Banco de la Nación a recibir sus desembolsos.

Pero hay más. El dirigente de la Fenaf Perú José Cortez convocó a todos los fonavistas a una reunión informativa el día miércoles 27 de agosto en la Plaza San Martín, a las 10:00 a.m. con el objetivo de informar de las acciones que se vienen desarrollando para lograr la devolución a los fonavistas en evaluación, y a los que a la fecha no han cobrado ni un sol de devolución.

Es decir, los que serán incluidos en próximas listas como la 22. Como se sabe, y ya reveló anteriormente a Exitosa el ‘presidente de los fonavistas’, Luis Luzuriaga, este pago se entregará alrededor de noviembre. Cabe recordar que la lista 20 del Fonavi se entregó en diciembre de 2023; y la lista 21, en diciembre de 2024.