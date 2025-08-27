Melatonina, magnesio o valeriana: cuál es la mejor alternativa cuando tienes problemas para dormir

Un suplemento de melatonina es útil para personas que viajan con frecuencia y sufren de jet lag (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dormir bien es fundamental para la salud física y mental, pero no siempre es fácil. En el Perú, los problemas de sueño son cada vez más frecuentes debido al estrés, el uso excesivo de pantallas, los cambios de rutina y los malos hábitos de descanso. Según el Ministerio de Salud (Minsa), cerca del 40% de los peruanos reconoce tener dificultades para dormir al menos una vez por semana. Por su parte, el Seguro Social de Salud (EsSalud) ha señalado que el insomnio y otros trastornos del sueño son una causa importante de fatiga, bajo rendimiento y problemas de concentración en los trabajadores, afectando no solo la productividad sino también la salud integral.

Ante esta situación, muchas personas buscan alternativas naturales o suplementos que les ayuden a conciliar un descanso reparador. Entre las opciones más conocidas destacan la melatonina, el magnesio y la valeriana. Pero, para saber cuál es la mejor alternativa, hay que tener en cuenta la causa del problema de sueño y las características de cada persona.

La melatonina

La melatonina es una hormona que produce nuestro cuerpo de manera natural para regular el ciclo sueño-vigilia. Su liberación aumenta en la noche cuando hay oscuridad y disminuye en la mañana con la luz solar.

Un suplemento de melatonina puede ser útil para:

Personas con insomnio ocasional , especialmente cuando el problema es conciliar el sueño.

Aquellos que trabajan en turnos nocturnos y necesitan ajustar su horario de descanso.

Personas que viajan con frecuencia y sufren de jet lag .

Adultos mayores, ya que con la edad la producción de melatonina natural disminuye.

No se recomienda un uso prolongado sin supervisión médica, pues puede alterar la producción natural de la hormona. Lo ideal es usarla como apoyo temporal para recuperar un ritmo de sueño saludable.

El magnesio

La valeriana está indicada para personas con dificultad para conciliar el sueño debido a nerviosismo o ansiedad leve (Túa Saude)

El magnesio es un mineral esencial para muchas funciones del cuerpo, incluyendo la relajación muscular y la regulación del sistema nervioso. Su déficit se asocia con ansiedad, tensión y dificultad para conciliar el sueño.

El magnesio puede ser más recomendable para:

Personas que sufren de estrés o ansiedad , ya que ayuda a relajar la mente y el cuerpo.

Aquellos que experimentan calambres nocturnos o tensión muscular , ya que favorece la relajación muscular.

Personas con una alimentación deficiente en vegetales, granos enteros o frutos secos, que son fuentes naturales de magnesio.

Además de mejorar la calidad del sueño, el magnesio también apoya la salud cardiovascular, ósea y metabólica. Puede tomarse en suplementos o a través de una dieta rica en este mineral.

La valeriana

La valeriana es una planta medicinal utilizada desde hace siglos como sedante natural. Su efecto principal es calmar el sistema nervioso y favorecer el descanso.

El déficit de magnesio se asocia con ansiedad, tensión y dificultad para conciliar el sueño (Freepik)

Está indicada principalmente en:

Personas con dificultad para conciliar el sueño debido a nerviosismo o ansiedad leve .

Aquellos que prefieren una alternativa natural a los fármacos hipnóticos .

Personas con insomnio ocasional que buscan una ayuda suave y sin grandes efectos secundarios.

La valeriana no actúa de manera inmediata en todos los casos. Sus efectos pueden notarse mejor después de algunos días de consumo regular. No se recomienda combinarla con alcohol ni con medicamentos sedantes sin supervisión médica.

Otras opciones si tienes problemas para dormir

Existen diversas opciones naturales y hábitos saludables para mejorar el sueño más allá de la melatonina, el magnesio o la valeriana. Una de ellas es practicar higiene del sueño, estableciendo horarios regulares para dormir y despertar. La meditación y los ejercicios de respiración profunda ayudan a relajar el sistema nervioso. La aromaterapia con aceites esenciales como lavanda o manzanilla favorece un ambiente tranquilo. El ejercicio físico moderado durante el día mejora la calidad del descanso nocturno. Reducir el consumo de pantallas electrónicas antes de dormir y crear un espacio oscuro y silencioso también son medidas efectivas contra el insomnio.

Beneficios del sueño para la salud física y mental

Dormi bien reduce la irritabilidad y mejora el estado de ánimo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dormir bien es mucho más que descansar. Sus beneficios son amplios:

Mejora la memoria y la concentración.

Favorece la reparación de tejidos y el fortalecimiento del sistema inmunológico.

Regula el metabolismo , ayudando a controlar el peso.

Disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Reduce la irritabilidad y mejora el estado de ánimo.

Una persona que duerme entre 7 y 8 horas de manera regular tiene mayor energía, menos probabilidades de enfermarse y mejor calidad de vida en general.