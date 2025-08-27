Perú

Gisela Valcárcel responde a América TV tras comunicado: “Me dijeron, no puedes presentarte en el set”

La conductora aseguró que se le impidió presentarse en el programa. América Multimedia negó la censura y explicó que se trató de un tema contractual.

Pilar Cuya

Por Pilar Cuya

Guardar
Gisela Valcárcel si habría ingresado a América TV, pero fue impedida de promocionar programa digital, según Rodrigo González. Willax TV: 'Amor y Fuego'.

Gisela Valcárcel volvió a pronunciarse en redes sociales tras el comunicado emitido por América Multimedia, luego de la controversia que generó su fallido ingreso al set de 'América Hoy’. Con un extenso mensaje publicado en Instagram, la popular “Señito” aseguró que nunca se le permitió presentarse en el espacio matutino, contradiciendo su versión en horas de la mañana.

La denuncia de Gisela Valcárcel en redes sociales

El martes 26 de agosto, Gisela Valcárcel sorprendió a sus seguidores al revelar que se le había impedido ingresar al canal de América TV y no poder presentar su nueva colaboración con una línea de ropa deportiva en América Hoy, programa de América Televisión donde había sido anunciada como invitada especial durante varios días.

“El directorio prohibió mi ingreso. Así es como hoy iba a presentarme en América Hoy de América TV. Cuando estoy llegando, mi productor me dice: ‘Gise, escúchame. Es que como el otro día hablaste de que ibas a lanzar un programa digital, la gente de América lo ha tomado a mal’”, contó durante la transmisión.

Gisela Valcárcel no pudo ingresar a América TV | Instagram

Horas después aclaró que se le impidió presentase en su magazine de América TV para promocionar su negocio y su proyecto digital, ‘Mostritos y Pirañas’ por YouTube.

“Este comunicado que América Multimedia ha publicado carece de verdad. Es claro que estuve en las instalaciones de América TV… pero no se me dejó entrar en el programa al que fui invitada y que estuvo promocionado por cuatro días”, expresó en su publicación.

La exconductora de TV también sostuvo que contaba con imágenes que confirmaban su presencia en las instalaciones del canal, documentos que —según dijo— también deberían obrar en poder de la televisora. “Mi sorpresa se dio, cuando me dijeron: no puedes presentarte, agregó.

Valcárcel:“Mi canal digital ha incomodado”

En su mensaje, Gisela Valcárcel vinculó lo ocurrido con el lanzamiento de su nuevo proyecto digital, 'Mostritos y Pirañas’, que estrena en su plataforma GVPLAY.

“Sé que el canal digital que mañana estreno ha incomodado. Créanme que lamento que mucha gente extraordinaria y querida, que trabaja hace años en América, estén en medio de patrañas y mentiras que un solo hombre ha creado. A mis compañeros de ese canal, todo mi cariño y respeto”, sostuvo.

La empresaria y presentadora invitó a su público a acompañarla en el estreno del programa liderado por el periodista Mauricio Aguirre Corvalán y agradeció el respaldo recibido tras la polémica. “No quiero dejar de agradecer a todos por sus comentarios y solidaridad. ¡Gracias a todos!”, concluyó.

Gisela Valcárcel acusa a América
Gisela Valcárcel acusa a América TV tras comunicado: IG.

El comunicado de América Multimedia

Horas después de la denuncia de Valcárcel, América Multimedia difundió un comunicado oficial en el que lamentaron que la conductora se haya sentido excluida del programa. Sin embargo, negaron tajantemente que se le haya prohibido el ingreso a las instalaciones o que se tratara de un acto de censura.

“Durante dicho programa, coproducido por América Multimedia y su productora GV Producciones, estaba prevista su participación; la cual se pidió reprogramar debido a que en días previos se transmitió una promoción de un negocio de su productora sin autorización. El acuerdo comercial que nos une a GV Producciones establece un orden y protocolo para cualquier presentación comercial, que debía ser cumplido”, señalaron en el documento.

Según la versión oficial, la participación de Valcárcel no fue cancelada, sino reprogramada, debido a que se incumplieron protocolos comerciales previamente establecidos en los contratos.

América TV niega versión de la conductora

La empresa televisora fue enfática en rechazar la versión de Gisela Valcárcel sobre la supuesta prohibición de ingreso al canal de Santa Beatriz.

“En ningún momento se prohibió su ingreso. Fue la propia Gisela Valcárcel quien, dentro del set, decidió unilateralmente levantar el programa que se transmitía en vivo, quebrando obligaciones contractuales”, puntualizó América Multimedia.

Asimismo, remarcaron que América Televisión mantiene una política de respeto hacia todos sus talentos y socios de negocio, pero insistieron en la necesidad de respetar acuerdos y protocolos. “En América Multimedia somos respetuosos de la trayectoria profesional de todos nuestros talentos; como también de los acuerdos legales, y esperamos lo mismo de todos nuestros socios de negocio”, añadieron.

Según la televisora, el ajuste
Según la televisora, el ajuste en la agenda de América Hoy respondió al incumplimiento de protocolos comerciales vinculados a GV Producciones. (América TV)

El futuro de ‘América Hoy’

Aún no se sabe cómo evolucionará la relación entre la presentadora y América Televisión, con quienes mantiene vínculos a través de su productora GV Producciones. Lo cierto es que la tensión ha quedado expuesta públicamente y la situación podría tener repercusiones tanto en su vínculo profesional como en la audiencia del canal.

Según ha circulado en redes sociales, la programación de América TV se mantiene y se espera que los conductores Janet Barboza, Valeria Piazza y Edson Dávila continúen con su trabajo el día miércoles 27 de agosto.

Mientras tanto, Gisela Valcárcel continúa recibiendo muestras de apoyo de sus seguidores, quienes esperan que pueda seguir desarrollando sus proyectos sin obstáculos.

¿Qué pasará con América Hoy
¿Qué pasará con América Hoy luego del conflicto entre Gisela Valcárcel y América TV?

Temas Relacionados

Gisela ValcárcelAmérica TVperu-entretenimientoAmérica Hoy

Últimas Noticias

Triple choque en estación Angamos del Metropolitano deja decenas de heridos y provoca caos con largas colas de buses

Imágenes de testigos mostraron largas filas de buses varados en la vía exclusiva, mientras la ATU aún guarda silencio sobre lo ocurrido

Triple choque en estación Angamos

Cinco características de ciberseguridad que exigen las transferencias digitales

El creciente uso de productos y servicios financieros digitales ya abarca al 67% de la población adulta

Cinco características de ciberseguridad que

Intervienen embarcación en Tumbes por realizar pesca ilegal a solo 3,5 millas de la costa

La Marina de Guerra del Perú detuvo a la embarcación “Mantaro” con casi 100 kilos de productos hidrobiológicos extraídos de manera ilegal en Punta Malpelo

Intervienen embarcación en Tumbes por

Joven es asesinado a tiros en car wash en Cercado de Lima cuando estaba por terminar su jornada: este es el cuarto ataque que sufre el local

El trabajador fue atacado por sicarios mientras se encontraba secando el último vehículo del día. Este hecho se enmarca en una serie de agresiones contra el carwash, que ya había sido blanco de tres atentados previos, incluido el homicidio del administrador del local

Joven es asesinado a tiros

Jugador de Sporting Cristal no fue convocado a la selección peruana por exigente criterio: “Se quedó en la puertita”

El periodista Michael Succar dio a conocer que un futbolista ‘rimense’ no fue considerado por el técnico Óscar Ibáñez, y en su lugar sí llamó a otros dos de la Liga 1

Jugador de Sporting Cristal no
ÚLTIMAS NOTICIAS
La Secretaría de Trabajo convocó

La Secretaría de Trabajo convocó a una reunión para frenar las medidas de fuerza de los controladores aéreos

Detuvieron en Mendoza al “Cositorto de Colombia”, acusado de una megaestafa de más de 30 millones de dólares

Los looks combinados de Taylor Swift y Travis Kelce: cuáles son las claves de su impacto fashionista

Tormentas de arena en Estados Unidos: por qué se producen estos fenómenos y cómo impactan en la salud

Palermo: detuvieron a una pareja acusada de robar un celular a mano armada en Figueroa Alcorta y Dorrego

INFOBAE AMÉRICA
El Tribunal Supremo de Brasil

El Tribunal Supremo de Brasil ordenó una vigilancia policial permanente de la residencia de Jair Bolsonaro por riesgo de fuga

Escuelas con agua: porque aprender también depende del acceso al agua

Trump convocó a una “gran reunión” en la Casa Blanca para definir un plan sobre el futuro de Gaza tras la guerra

Rafael Grossi confirmó que inspectores de la OIEA ya se encuentran de nuevo en Irán

Los grupos afines a Evo Morales amenazaron con movilizaciones masivas si la Justicia de Bolivia libera a Jeanine Áñez

TELESHOW
Quién fue “La Clotta” Lanzetta,

Quién fue “La Clotta” Lanzetta, el rey de la noche que volvió a resurgir tras un horror en San Antonio de Areco

El íntimo festejo de cumpleaños de Nicki Nicole en Rosario, tras blanquear su romance con Lamine Yamal

Emily Ceco contrató a Roberto Castillo como abogado en la causa contra su exmarido luego de apartarlo: “Vuelvo a confiar”

Jimena Barón eligió a la madrina de su hijo: el emotivo video del anuncio y la relación que las une desde hace 33 años

Laura Esquivel reveló el motivo por el que no regresaría a Patito Feo: “Largué”