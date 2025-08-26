Perú

Pati Lorena defiende a Gisela Valcárcel y critica a CEO de América TV: "Es una malcriadez que no se le hace a nadie"

La exproductora lamentó el mal trato que le dieron a la diva de la TV al no dejarla ingresar al canal. "Hubieran tenido la decencia de llamarla", dijo.

Paty Lorena defiende a Gisela Valcárcel y critica actitud del CEO de América TV | TikTok / Paty Lorena

Las repercusiones por la abrupta salida de Gisela Valcárcel de América TV y la cancelación de ‘América Hoy no cesan y han generado fuertes reacciones de personajes involucrados en la TV. Una de las voces que se sumó a la discusión fue la de Pati Lorena, exproductora del canal, quien utilizó su cuenta de TikTok para pronunciarse sobre el escándalo, en un mensaje en el que también criticó duramente a Fernando Muñiz, CEO de la televisora.

En su video, Pati Lorena indicó que la gestión de Muñiz y la decisión de impedir el ingreso de Valcárcel a las instalaciones fue un gran error. “Realmente, usted no sabe nada de televisión peruana”, señaló la exproductora, cuestionando el desconocimiento del ejecutivo respecto a la trayectoria de Gisela y su importancia para la industria nacional.

Fernando Muñiz Bethancourt: ¿Quién es
Fernando Muñiz Bethancourt: ¿Quién es el CEO de América TV que desató la furia de Gisela Valcárcel?

“Lo que usted le ha hecho a Gisela Valcárcel es una falta de respeto para cualquiera, porque si se lo hace a ella, ¿qué podemos esperar el resto de los productores, de los trabajadores, de los invitados?”, expresó con contundencia.

Lorena consideró que la situación debió manejarse con mayor transparencia y diálogo previo. “Hubieran tenido la decencia de llamarla, de decirle que no vaya, y no dejar que llegue para cerrarle las puertas. Es un desplante, es una malcriadez que no se le hace a nadie”, manifestó. Para la exproductora, aunque puedan existir razones de fondo para la molestia del canal—como la visible relación de Valcárcel con talentos que migraron a otros medios y su promoción de figuras actualmente en la competencia—, la forma en que se ejecutó la exclusión careció de profesionalismo y tacto.

Gisela Valcárcel no pudo ingresar a América TV | Instagram

Las posibles causas del quiebre entre Gisela Valcárcel y América TV

Sobre el contexto de la crisis con el canal, Pati Lorena mencionó que la incomodidad con Gisela Valcárcel pudo haberse intensificado luego de que la conductora entrevistara a Erick Jürgensen —exejecutivo de América TV y ahora parte de Latina— en sus redes sociales, hecho que interpretó como una promoción indirecta de la competencia. “Si tú tienes vínculo con América TV, ¿qué haces promocionando a quienes ahora trabajan en Latina?”, reflexionó Laurena, sugiriendo que estas acciones pudieron influir en la reacción del CEO y el directorio de la emisora.

La exproductora también señaló la incertidumbre que recae sobre el futuro laboral de quienes formaban parte de América Hoy, y en particular sobre Ethel Pozo, hija de Gisela y figura central del programa matinal. “A todo esto, la única que se queda con trabajo es Ethel, porque tiene contrato con América Televisión... ¿Qué hará Ethel? ¿Se irá? ¿Apoyará a su mamá? ¿Renunciará y pagará su multa o se quedará en América?”, se preguntó Lorena, recordando que actualmente Pozo se encuentra en Europa con su hija, quien ha iniciado estudios en el extranjero.

La exproductora hizo hincapié en las implicancias contractuales y comerciales del conflicto, mencionando que la interrupción del programa involucra importantes compromisos publicitarios. “No creo que sea tan fácil romper un contrato así. Hay muchas marcas de por medio. Gisela estará dispuesta a pagar esa multa, porque si no sales al aire, las marcas te cobran y eso es muchísimo dinero”, advirtió.

Gisela Valcárcel enfrenta al CEO
Gisela Valcárcel enfrenta al CEO de América TV por no dejarla entrar al canal: “Tú vas a irte de acá”

“No debieron maltratarla”

Aunque reconoció tener diferencias propias con Valcárcel y con el programa ‘América Hoy’, Lorena insistió en que la presentadora es una figura con arraigo popular y que la manera en que se manejó la crisis fue irrespetuosa. “El pueblo la quiere y ustedes debieron no maltratarla, porque lo que le han hecho es una falta de respeto”, afirmó.

Finalmente, y en tono anecdótico, Pati Lorena recordó otros episodios de su carrera en los que ella misma y el equipo fueron excluidos de eventos mediáticos, restando dramatismo al recordar que ser apartados no era algo nuevo. La productora dejó entrever que las próximas horas serán decisivas para definir el futuro profesional de Gisela Valcárcel, el de su hija Ethel Pozo y el destino de América Hoy.

