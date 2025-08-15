Perú

Gisela Valcárcel habla de su nueva vida lejos de cámaras, su regreso con la Teletón y su apuesta empresarial: "El amor se quedó allí"

La conductora reveló que atraviesa una etapa plena dedicada a sus seres queridos, mientras desarrolla proyectos personales como Win by Gisela y se prepara para regresar a la pantalla con la Teletón

La reconocida presentadora Gisela Valcárcel reapareció en medios para conversar sobre su vida lejos de las cámaras, su familia, sus nuevos proyectos y su mirada sobre la televisión. En entrevista con América Espectáculos, la conductora abordó distintas facetas de su presente, marcado por un equilibrio entre el ámbito profesional y el personal.

Lejos de la televisión, Valcárcel enfatizó la importancia de priorizar el tiempo junto a los suyos. “La familia ha tomado el lugar que debe tener y estoy agradecida porque... la verdad, el tiempo pasa volando y cuando uno se da cuenta, su nieta, que era bebé, ya es la hora de partir y se va a la universidad. Entonces pasa así de rápido el tiempo. Mi mami está bien, mi familia está bien y me he podido dedicar a ellas”, relató.

Creo que estoy viviendo una etapa muy linda y la estoy sintiendo. Estoy plena, no es un discurso que se va a redes o que va a canales. No, no, no, esto es verdad. Estoy viviendo una etapa muy buena y nada, gracias a Dios todo”, agregó la blonda presentadora.

Gisela Valcárcel habla sobre
Gisela Valcárcel habla sobre su vida fuera de la televisión

Viajes por trabajo y su opinión sobre el amor

Paralelo a esa dedicación, la conductora mantiene un ritmo activo en su carrera, apostando por la búsqueda de aprendizaje y actualización constante en temas vinculados a las nuevas tecnologías y los formatos de comunicación digital. “Esos viajes han sido más de chamba. Durante el año pasado viajé muchísimo para estudiar. Estoy ahora mismo estudiando, ya ahora sí en una universidad aquí y el año pasado fue entender un poco esta industria audiovisual, la diferencia que hay entre redes y TV y cómo nos podemos unir. La he entendido tanto que espero dentro de poco poder entrar también un poquito en redes y en digitales”, afirmó en la conversación con América Espectáculos.

Consultada sobre su situación sentimental, la presentadora respondió de manera sincera sobre la relevancia que han cobrado otros proyectos. “El amor se quedó por allí. Se quedó por allí porque, bueno, no he tenido en todos estos años. Es que mira, cuando algo te entusiasma, por ejemplo, empiezas a dibujar algo y dices: ‘Oye, esto pudiera ser un proyecto’, le metes todo tu ojo allí. Y creo que si yo hubiera volteado y visto a alguien, ten la plena seguridad que yo le hubiera metido los dos ojos. Pero, pero no, no, no he visto a nadie aún”, explicó.

Gisela Valcárcel se pronuncia sobre el amor: "se quedó por ahí" | América TV

Emprendimiento y regreso a la TV

En el plano empresarial, Gisela Valcárcel dio a conocer recientemente el lanzamiento de su propia línea de ropa, inspirada en la comodidad y funcionalidad para la vida cotidiana. “Acabo de lanzar una línea de ropa, llamada Win by Gisela. Es ropa cómoda, ropa que uno puede usar para ir al aeropuerto, para ir a visitar a alguien, para ir al mercado, para trotar, para caminar. Sirve para todo y está disposición de ustedes. La hice pensando en lo que a mí me hacía sentir feliz”, detalló.

En la esfera de la televisión, la comunicadora confirmó su regreso a la pantalla chica como parte de la conducción de la Teletón. Para la animadora, la invitación del equipo organizador fue motivo de satisfacción, por el significado colectivo del evento. “La verdad es que sí, creo que el hombre propone y Dios dispone. Cuando vino Sergio, quien realiza la Teletón acá junto a todo el equipo, a hablarme, le dije sin más ni más: ‘Claro, claro que con Teletón vuelvo’. Estoy muy contenta de estar aquí entre ustedes, saber de que a través de Teletón me podré unir con más peruanos, y el 12 y 13 de septiembre estar juntos por una causa que nos une a todos”, afirmó Valcárcel.

Hoy en día, Gisela Valcárcel vive un periodo que combina la cercanía familiar, el impulso de proyectos propios y el regreso a la televisión desde un rol renovado, reafirmando su intención de sumar y evolucionar tanto en lo personal como en lo profesional.

Gisela Valcárcel regresa a la TV solo para conducir la Teletón 2025 | América TV

