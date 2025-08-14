Perú

Gisela Valcárcel confirma su regreso a la TV para liderar la Teletón 2025: “Realmente feliz”

La figura de la televisión peruana regresó a los pasillos de América televisión para unirse a la cruzada solidaria que busca ayudar a miles de niños y jóvenes

Carol Ruiz

Gisela Valcárcel vuelve a América Televisión como imagen principal de la Teletón 2025. Infobae Perú / Captura TV - América Televisión

Gisela Valcárcel volvió a caminar por los pasillos de América Televisión y lo hizo con una sonrisa que evidenciaba que algo importante estaba por anunciar. Después de un tiempo alejada de las pantallas, la figura más emblemática de la televisión peruana confirmó su esperado regreso, pero no en un programa habitual, sino para un propósito que, según sus propias palabras,

“es la máxima razón que alguien puede tener para unirse a todos”. Con entusiasmo, la conductora reveló que este año será una de las principales figuras al frente de la Teletón 2025, un evento solidario que busca movilizar al país entero.

En sus primeras declaraciones, Gisela expresó su alegría por ser parte de esta causa. “Vuelvo a la televisión y vuelvo por la Teletón. La máxima razón que alguien puede tener para unirse a todos. Estoy realmente feliz porque este 12 y 13 de septiembre estaremos unidos a todo el país”, afirmó, dejando claro que su retorno tiene un carácter especial.

Confirmado: Gisela Valcárcel regresa a la televisión para la Teletón 2025. Infobae Perú / Captura TV - América Televisión

Gisela Valcárcel en América Televisión

No se trata de un proyecto personal ni de un programa de competencia; se trata de un compromiso social que movilizará a artistas, productores y público en general en favor de quienes más lo necesitan.

La noticia no tardó en generar expectativa. Gisela fue vista en las instalaciones del canal grabando el material promocional para la campaña, confirmando así que América Televisión será la única casa televisiva que llevará adelante la transmisión oficial de la Teletón este año.

El canal prepara una programación especial que unirá a distintas figuras de su pantalla en un mismo escenario, dejando de lado la competencia interna de formatos y estilos para sumarse a una causa común.

Confirmado: Gisela Valcárcel regresa a la televisión para la Teletón 2025. Infobae Perú / Captura TV - América Televisión

Según se pudo conocer, la producción contará con la presencia de rostros muy conocidos, entre ellos Adolfo Aguilar, Ethel Pozo y otras personalidades de programas líderes como Esto es Guerra. Incluso se especula con la participación de Michelle Soifer, una de las artistas más mediáticas del canal.

Esta mezcla de figuras del entretenimiento promete ofrecer un espectáculo variado, con música, humor, historias de vida y momentos emotivos, todo con el objetivo de recaudar fondos para la rehabilitación de niños y jóvenes que dependen de la Fundación Teletón San Juan de Dios.

En su intervención, Gisela Valcárcel no solo confirmó su participación, sino que transmitió la importancia de este evento. “La Teletón es un movimiento que une al país entero. No importa de dónde vengas o qué canal mires, todos podemos sumarnos”, dijo con un tono firme pero esperanzador. Sus palabras buscan convocar no solo a los televidentes, sino también a empresas y organizaciones que puedan sumarse con donaciones o acciones de apoyo.

Gisela Valcárcel habría abordado con su familia cómo quiere que sea su funeral. Infobae Perú / Captura: IG

¿Qué es la Teletón?

La Teletón es un evento solidario y televisivo que se realiza cada año en varios países de Latinoamérica, incluido el Perú, con el objetivo de recaudar fondos para instituciones que apoyan a niños, niñas y jóvenes con discapacidad o en situación vulnerable.

En el caso de Perú, la recaudación se destina principalmente a la Fundación Teletón – Clínica San Juan de Dios, que ofrece tratamientos, terapias y rehabilitación a pacientes que muchas veces no tienen recursos para costearlos.

Suele transmitirse durante más de 24 horas seguidas por televisión, con la participación de artistas, conductores, deportistas y figuras públicas que animan al público a hacer donaciones. Además, se incluyen presentaciones musicales, retos y segmentos emotivos donde se cuentan historias reales de superación.

En el 2025, según lo que contó Gisela Valcárcel, el evento en Perú será exclusivamente transmitido por América Televisión los días 12 y 13 de septiembre.

Teletón 2024 llegó a recaudar más de 8 millones de soles. (Foto: Teletón)

