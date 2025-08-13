Perú

Poder Judicial falló a favor de Monique Pardo: América TV y Gisela Valcárcel deberán pagarle S/. 30 mil por caída en programa

Sin embargo, la defensa de la bailarina comentó que apelará dicho fallo porque le parece insuficiente el monto de la indemnización

Pilar Cuya

Por Pilar Cuya

Guardar
Poder Judicial falló a favor de Monique Pardo: América TV y Gisela Valcárcel deberán pagarle S/. 30 mil por caída en programa. Panamericana TV.

A pesar de que el Poder Judicial declaró fundada y reconoció que América TV y GV Producciones actuaron de manera negligente, ante la caída que sufrió la vedette Monique Pardo en el programa ‘El Artista del Año’ en el 2021, su defensa apelará el fallo.

El abogado de Monique Pardo informó que el reciente fallo judicial por la demanda presentada tras su accidente en un programa de televisión no ha dejado conforme a su patrocinada.

“Luego de visualizar las imágenes, el juzgado determinó que no es posible concluir que la caída de la demandante (Monique Pardo) se deba a su propia culpa. Todo lo contrario, se podía prever que podía sufrir una caída desde la plataforma. Los demandados (el canal y la productora) no lograron acreditar que se le indicó a la bailarina, como medida de seguridad, que no se pusiera de pie durante toda la presentación”, señaló el abogado Jorge Marín a Panamericana TV.

La caída y las condiciones del espectáculo

El accidente ocurrió durante una presentación artística en la que Monique participaba como personaje central. Según la sentencia, no tendría sentido que permaneciera sentada durante toda la coreografía, por lo que era previsible que se moviera sobre el escenario. La falta de indicaciones claras y de medidas preventivas habría propiciado el accidente.

“La parte demandada no han acreditado que existiera una advertencia clara de permanecer sentada, lo que refuerza la responsabilidad de ella en el hecho”, agregó el representante legal.

Poder Judicial falló a favor
Poder Judicial falló a favor de Monique Pardo.

América TV y productora deberán pagar 30 mil soles

A pesar de que el juez reconoció la negligencia, la compensación establecida ha sido considerada insuficiente por Monique y su defensa. La sentencia fijó un monto de 30 mil soles por daño moral y 287.76 soles por gastos médicos, cifras que la artista califica como “irrisorias”.

El abogado lamentó que en el Perú no exista una verdadera conciencia indemnizatoria. “En otros países, este tipo de daño se podría calcular en millones. Aquí solo se ha contemplado un monto mínimo, sin considerar los ingresos que mi patrocinada dejó de percibir en eventos y presentaciones”, explicó.

Debido a la disconformidad con el fallo, la defensa de Monique Pardo anunció que recurrirá en apelación.

“No estamos de acuerdo con una sentencia que da una suma tan baja. Vamos a acudir a jueces superiores para que, con mejor criterio, otorguen la indemnización que le corresponde”, señaló Jorge Marín.

Monique Pardo revela las secuelas del accidente

Monique Pardo, por su parte, fue enfática al conocer el fallo y el monto de la indemnización que el Poder Judicial ordenó: “Es una burla más, porque con eso no voy a poder sobrevivir ni pagar todas las deudas que tengo con los médicos”.

La artista aseguró que las consecuencias de la caída han sido graves y permanentes. “El golpe fue directamente a mi corazón. Tengo insuficiencia cardíaca tricúspidea, diagnosticada en INCOR. Fue una emergencia médica. Mi vida es muy difícil, utilizo silla de ruedas, y muchos me han visto pararme para cantar, pero saco fuerzas de no sé dónde”, relató.

La artista recordó que en varias ocasiones ha tenido que acudir a distintas clínicas de emergencia, asumiendo gastos que no fueron considerados en la sentencia. “Tenía que ir donde sea, en cualquier momento, porque la situación era crítica”, añadió.

Monique Pardo revela las secuelas
Monique Pardo revela las secuelas de caída en programa de Gisela Valcárcel.

Relación con el programa y Gisela Valcárcel

El accidente de Monique Pardo ocurrió durante una de las galas del programa conducido por Gisela Valcárcel en el 2021, en el que la artista participaba como invitada para una presentación de Diego Val. Tras el incidente, Pardo inició acciones legales alegando que la producción no le brindó las condiciones seguras necesarias para su actuación.

Cuando la defensa legal de Pardo ingreso, la denuncia pidió una indemnización de S/250 mil por el accidente ocurrió en el 2021. Si bien la conductora no se ha pronunciado públicamente de manera extensa sobre la sentencia, el caso ha generado debate sobre la seguridad en programas de entretenimiento y el trato a los artistas invitados.

Próximos pasos legales

La apelación buscará que se reconozca no solo el daño moral, sino también el lucro cesante, es decir, los ingresos que Monique dejó de percibir debido a la imposibilidad de trabajar tras el accidente. Según la defensa, este aspecto es clave para que la reparación sea justa.

“Ella vive de sus presentaciones, de los eventos, y al quedar imposibilitada de participar en ellos, perdió su principal fuente de ingresos. Este perjuicio no puede ser ignorado”, recalcó el abogado.

Monique Pardo sufrió accidente en
Monique Pardo sufrió accidente en programa de Gisela Valcárcel en 2021.

Temas Relacionados

Monique PardoAmérica TVGisela Valcárcelperu-entretenimiento

Últimas Noticias

Extorsionadores atacan a empresa compradora de Cacao y exige cupo de 70 mil soles

Se especula que el atentado, ocurrido en Yurimaguas, Loreto, podría haber sido orquestado por individuos recién llegados de otras regiones

Extorsionadores atacan a empresa compradora

De carnicería colonial a símbolo limeño: la Casa de las Trece Puertas, restaurada y emblemática, fue subastada por la MML

Entre 2004 y 2009 fue restaurada respetando técnicas tradicionales, recuperando 3,000 m² de arquitectura colonial y republicana. Ahora, su futuro dependerá de quien la adquirió en la subasta del 22 de mayo

De carnicería colonial a símbolo

Génesis Tapia, candidata al Congreso, desconoce funciones parlamentarias: “La censura es cuando se censura”

La abogada y aspirante por Avanza País generó polémica al reconocer desconocer conceptos clave del trabajo parlamentario durante una entrevista. Además, expresó posturas restrictivas sobre aborto y matrimonio igualitario

Génesis Tapia, candidata al Congreso,

Jefferson Cáceres es desmarcado de Sheffield United tras quedar fuera de los planes para la nueva temporada de la Championship 2025/26

El peruano había realizado una pretemporada óptima apareciendo en una buena cantidad de encuentros. Sin embargo, el entrenador de los ‘blades’ decidió recortarlo por temas de adaptación

Jefferson Cáceres es desmarcado de

Arequipa cumple 485 años: historia de la ‘Ciudad Blanca’ y por qué fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO

Arequipa es la segunda ciudad más importante del Perú y este viernes 15 de agosto está de aniversario. Conoce un poco de su historia y por qué no siempre se llamó como ahora la conocemos

Arequipa cumple 485 años: historia
ÚLTIMAS NOTICIAS
Milo Lockett: “La IA hace

Milo Lockett: “La IA hace cuadros parecidos o con mi estilo, ya lo he probado”

Rosario: un preso se tragó una bombilla de mate y tuvieron que operarlo

Pullaro y Llaryora volvieron a mostrarse en público luego de lanzar el frente de gobernadores

La Justicia anuló la entrega de bienes decomisados en una causa por lavado de activos en Chaco

“Vos sos una mugre”: el video de los isleños de Ramallo que capturaron a dos sospechosos de robo

INFOBAE AMÉRICA
Evo Morales amenazó con movilizaciones si

Evo Morales amenazó con movilizaciones si triunfa la derecha en las elecciones de Bolivia: “Vamos a dar la batalla”

María Corina Machado pidió apoyo internacional para “desmantelar la estructura criminal” de Nicolás Maduro

La dictadura de Venezuela trasladó a prisión a la activista Martha Grajales tras mantenerla cuatro días incomunicada

Vladimir Putin y Kim Jong-un reforzaron su cooperación antes de la cumbre con Donald Trump en Alaska

Crisis en Cuba: una persona necesita de al menos tres salarios medios para cubrir el costo de la canasta básica

TELESHOW
Crisis, distanciamiento y un tatuaje

Crisis, distanciamiento y un tatuaje borrado: Evangelina Anderson y Martín Demichelis habrían puesto punto final a su relación

Las románticas vacaciones de Emilia Attias y su novio, Guillermo Freire, en Italia

Del mini vestido al corset: los looks elegidos de Tini Stoessel para su paso por México

Benjamín Vicuña contó cómo es su relación con la China Suárez: “Jamás voy a hablar mal de la mamá de mis hijos”

Guillermo Francella habló del juicio de Julieta Prandi antes del veredicto final: “No se merece lo que ha vivido”