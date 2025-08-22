Perú

Rescatan a una boa en Huancabamba y descubren prácticas ilegales con fauna silvestre

La aparición de un reptil gigante en una zona urbana llevó a funcionarios a descubrir actividades clandestinas que ponen en peligro la vida silvestre, según informaron autoridades especializadas

Carlos Espinoza

Por Carlos Espinoza

Guardar
Rescatan a una boa en
Rescatan a una boa en Huancabamba y descubren prácticas ilegales con fauna silvestre

Una alerta ciudadana movilizó a las autoridades peruanas tras el hallazgo de una boa constrictora en la zona urbana de Huancabamba, Piura, lo que puso de manifiesto los riesgos que enfrenta la fauna silvestre por prácticas ilegales. El ejemplar, una hembra de 2,32 metros, apareció cerca del puente nuevo de la provincia, en una zona donde su presencia resulta poco común.

Hallazgo inusual desencadena acción de las autoridades

El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), entidad adscrita al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, recibió la alerta de los vecinos, inquietos ante la aparición del reptil. Los especialistas, en coordinación con la municipalidad provincial, ejecutaron el rescate del animal, identificado como una Boa constrictor ortonii, subespecie conocida localmente como boa macanche o de costa.

Rescatan a una boa en
Rescatan a una boa en Huancabamba y descubren prácticas ilegales con fauna silvestre

Según Max Guerra Tume, especialista en fauna silvestre del SERFOR en Piura, el animal “se encuentra en buen estado de salud y corresponde a una especie endémica de los bosques secos del noroeste del Perú, como Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad”. Guerra remarcó que la presencia de la boa en una zona sobre los 1.900 metros de altitud resulta atípica, lo que llevó a considerar las versiones locales sobre su posible origen en la tenencia ilegal.

Prácticas de chamanería y riesgo para la biodiversidad

Las indagaciones iniciales apuntan a que el ejemplar habría sido mantenido de forma ilícita en una vivienda cercana, con intención de ser disecado y utilizado en rituales de chamanería o venta ligada a la medicina alternativa. Vecinos del sector informaron a los funcionarios sobre prácticas de este tipo, que incluyen la utilización de partes de fauna silvestre para dichos fines.

Guerra señaló que “Huancabamba es conocida por la práctica popular de la chamanería”, lo que refuerza la hipótesis de que este tipo de usos ilegales facilita la captura y el tráfico de especies protegidas. La autoridad informó que se coordinan medidas preventivas, entre ellas avisos comunitarios y fiscalización en sitios que expenden productos relacionados con la medicina alternativa.

Rescatan a una boa en
Rescatan a una boa en Huancabamba y descubren prácticas ilegales con fauna silvestre

Función ecológica y sanciones legales

Las boas integran el ecosistema actuando como agentes de control biológico, ya que regulan poblaciones de ratas y sapos, contribuyendo al equilibrio natural. El retiro de estos animales de su hábitat afecta el ciclo ecológico y puede agravar plagas urbanas o rurales.

La legislación vigente, plasmada en la Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, tipifica como infracciones muy graves la caza, tenencia o comercialización de productos de fauna silvestre sin autorización. Este marco normativo prevé sanciones con multas significativas e incluso penas privativas de libertad, lo que busca disuadir la explotación ilegal de especies.

El caso de la boa macanche recuperada en Huancabamba resalta la necesidad de fortalecer la vigilancia y la educación ambiental para proteger la biodiversidad regional. Las autoridades reiteran el llamado a la ciudadanía para colaborar e informar incidentes vinculados al tráfico o uso ilícito de animales silvestres.

En Perú, Serfor gestiona, regula y promueve la conservación sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre en el país. Supervisa el cumplimiento de la legislación ambiental, ejecuta acciones de protección, fiscalización y educación ciudadana para preservar la biodiversidad nacional.

Temas Relacionados

Huancabambaboaperu-noticiasSerfor

Últimas Noticias

Retiro ONP de 5 UIT: Propuesta once plantea devolver aportes por hasta S/26.750

Un nuevo proyecto de ley se suma a las 10 iniciativas ya presentadas. Pero este, además, plantea un aumento de las pensiones para todos los afiliados

Retiro ONP de 5 UIT:

Ignacio Buse vs Kimmer Coppejans EN VIVO HOY: punto a punto del partido decisivo de la ‘qualy’ por US Open 2025

Tras superar las dos primeras rondas de la fase clasificatoria, el tenista peruano afrontará un último desafío para entrar al cuadro principal del abierto estadounidense. Sigue las incidencias

Ignacio Buse vs Kimmer Coppejans

Fonavi 2025: Pago del Reintegro 4 iniciaría el 28 de agosto en el Banco de la Nación

Este 21 de agosto sesionaría la Comisión Ad Hoc y se avanzaría con el pago de la nueva devolución del Fonavi. Cerca de 73 mil beneficiarios podrían cobrar antes de septiembre

Fonavi 2025: Pago del Reintegro

Precio del dólar con caída: Así se cotiza el tipo de cambio hoy 22 de agosto en Perú

Consulta el valor de compra y venta de la moneda y su tendencia. Bloomberg, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y Sunat reportaron estos valores

Precio del dólar con caída:

Subcomisión suspende todas las denuncias constitucionales contra Dina Boluarte por sentencia del TC

Presidenta de la SAC, Lady Camones, indicó que trámites se reanudarán cuando acabe el mandato de Boluarte, tal como estableció el Tribunal Constitucional

Subcomisión suspende todas las denuncias
ÚLTIMAS NOTICIAS
Quién es “El Viejo” González,

Quién es “El Viejo” González, el narco preso detrás de las amenazas al gobierno de Santa Fe que ordenó balear un micro de agentes penitenciarios

La tasa del plazo fijo tocó el 50%: cuánto pagan los principales bancos por depósitos de $300 mil

Los motivos del pedido de clausura al estadio de Independiente: “No están dadas las condiciones preventivas ante un desborde”

Aerolíneas Argentinas alerta que más de 8.000 pasajeros serán afectados hoy por el paro de controladores aéreos

Fondos y rendimientos de billeteras digitales en el ojo de la tormenta: el apretón monetario presiona a una herramienta masiva

INFOBAE AMÉRICA
Santiago Peña firmó el decreto

Santiago Peña firmó el decreto que declara como grupo terrorista al Cartel de los Soles de Maduro

Asesinaron un periodista en su domicilio en Guayaquil

“Para escribir ‘El Eternauta’, mi abuelo puso el cuerpo y alma”, sentencia Martín Oesterheld

Entrenamiento militar a niños desde 8 años en Rusia: “¡Lanzamos granadas!”

Bonos sin depósito: cómo funcionan las promociones populares del juego en línea

TELESHOW
Pampita y Nicole Neumann volvieron

Pampita y Nicole Neumann volvieron a posar juntas: tensiones, sonrisas de ocasión y un beso de despedida

Wanda Nara se emocionó con las nuevas mascotas de sus hijas: el sorpresivo guiño a Evangelina Anderson

La abogada de Mauro Icardi respondió las acusaciones de Wanda Nara al futbolista: “No resiste un archivo”

La reacción de Emilia Attias a la campaña de los fans de Casi Ángeles para verla en pareja con Nico Vázquez

Las confesiones de Tini Stoessel: dónde está construyendo su primera casa y sus deseos de ser mamá