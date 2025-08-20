No paguen por trabajo: Serfor advierte sobre estafas que ofrecen puestos de labores que no existen

SERFOR

El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), organismo adscrito al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), advirtió a la población sobre la existencia de personas que vienen utilizando el nombre de la institución para ofrecer empleos inexistentes a cambio de dinero.

Al respecto, la entidad manifestó que todas sus convocatorias laborales se difunden exclusivamente a través de los canales institucionales. Además, recalcó que no se solicita pago alguno en ninguna etapa de los procesos de selección, los cuales son públicos y transparentes.

El Serfor indicó que las verdaderas oportunidades de trabajo pueden verificarse en su portal oficial de convocatorias. Esta plataforma digital concentra la información vigente, con fechas, requisitos y etapas de los concursos.

Estafadores utilizan el nombre del Serfor para falsas ofertas. (Foto: Infobae Perú/Agencia Andina)

Recomendaciones y canales de denuncia

Frente a los reportes de estafas laborales, el organismo instó a la ciudadanía a no dejarse engañar: Si alguna persona es contactada por uno de estos estafadores debe acudir inmediatamente a la Policía Nacional del Perú (PNP) o al Ministerio Público para denunciar el hecho.

Asimismo, recordó que el número oficial de atención al público es el 01-225-9005, habilitado para consultas y verificación de la información difundida en nombre de la institución.

En paralelo, el Serfor puso a disposición su portal, donde se encuentra activo el apartado “Denuncia actos de corrupción de funcionarios de esta entidad”.

Este módulo está vinculado a la Plataforma Digital Única de Denuncias del Ciudadano, herramienta que garantiza un registro seguro de los hechos y permite dar seguimiento a cada reporte por parte de las autoridades competentes.

El llamado del organismo busca reforzar la confianza en los procesos públicos y evitar que más ciudadanos sean víctimas de fraudes que simulan ser ofertas de trabajo en el sector público.

Con este aviso, el Serfor reitera que el camino correcto para acceder a un puesto en la institución es único y transparente: ingresar a sus canales oficiales, informarse y participar sin costo alguno.

El Serfor rechaza categóricamente estos hechos e informa que todas las convocatorias laborales son difundidas exclusivamente a través de los canales institucionales.

Consejos para evitar estafas a través de las redes sociales

Protegerse de las estafas en redes sociales es fundamental para evitar caer en fraudes digitales que pueden afectar tanto nuestra seguridad como nuestra economía.

Verifica siempre las fuentes

Antes de interactuar con un mensaje o publicación que parece sospechosa, asegúrate de verificar la fuente. Las instituciones gubernamentales, empresas o figuras públicas suelen tener cuentas verificadas con un símbolo azul junto a su nombre. Si recibes un mensaje de una cuenta no verificada o sospechosa, es mejor no hacer clic en ningún enlace.

Cuidado con los enlaces sospechosos

Nunca hagas clic en enlaces que provienen de mensajes no solicitados, incluso si parecen ser de fuentes confiables. Los enlaces pueden redirigirte a sitios web fraudulentos donde te piden información personal, como contraseñas o datos bancarios. Si tienes dudas sobre un enlace, ingresa la dirección web directamente en tu navegador para verificar su autenticidad.

No compartas información personal

Evita compartir detalles sensibles como tu número de teléfono, dirección, datos bancarios o contraseñas en redes sociales. Los estafadores pueden utilizar esta información para robar tu identidad o acceder a tus cuentas. Además, ten cuidado al responder a encuestas o formularios que soliciten información personal, ya que a menudo son una táctica para recopilar datos.

Mantén tus contraseñas seguras

Utiliza contraseñas fuertes y únicas para cada una de tus cuentas en redes sociales. Las contraseñas deben contener una combinación de letras, números y caracteres especiales. Considera el uso de un gestor de contraseñas para almacenar y generar contraseñas seguras. Además, activa la autenticación en dos pasos para agregar una capa extra de seguridad a tus cuentas.

Revisa los permisos de las aplicaciones

A menudo, las aplicaciones de redes sociales piden permisos para acceder a información que no es necesaria para su funcionamiento. Asegúrate de revisar los permisos de cada aplicación y revoca los que no consideres esenciales. Además, mantén tu sistema operativo y las aplicaciones actualizadas para protegerte de vulnerabilidades de seguridad.

Sé escéptico con las solicitudes de dinero

Los estafadores a menudo intentan que les envíes dinero a través de mensajes directos o comentarios. Si alguien te solicita dinero, especialmente si no lo conoces personalmente, no accedas sin antes hacer una investigación exhaustiva.