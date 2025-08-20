Campaña veterinaria gratis para este 22 de agosto: conoce dónde y qué servicios están disponibles

La campaña veterinaria fomenta la tenencia responsable entre los dueños - Créditos: Freepik.

La Municipalidad de Jesús María realizará una campaña veterinaria gratuita el viernes 22 de agosto en el parque Huiracocha, en el jirón del mismo nombre, a la altura de la cuadra 17. El propósito central es ofrecer atención para la salud de los animales domésticos de la zona y fomentar la protección animal entre los vecinos.

El horario dispuesto para la campaña es desde las 9 hasta las 12 horas. Las familias pueden acercarse con sus perros y gatos al punto dispuesto. El evento está dirigido especialmente a quienes buscan servicios básicos para el bienestar de sus mascotas.

Las campañas veterinarias gratuitas tienen como fin facilitar a los dueños de las mascotas el cuidado de las mascotas - Créditos: Freepik.

¿Cuáles son los servicios que se ofrecerán?

Durante la jornada se brindarán los siguientes servicios, cada uno con funciones específicas:

Consulta médica veterinaria: Profesionales revisarán a los animales de compañía para detectar problemas de salud, lesiones o síntomas que requieran seguimiento especializado.

Registro de mascotas: El proceso consiste en tomar los datos y características físicas de cada ejemplar para integrar un padrón local, lo que facilita la localización en caso de extravío y permite planificar campañas a futuro.

Desparasitación interna: A través de este procedimiento se eliminan los parásitos que afectan el sistema digestivo de perros y gatos, lo que permite reducir el riesgo de transmisión de enfermedades tanto a otros animales como a personas.

Tenencia responsable: Los asistentes recibirán orientación directa sobre prácticas adecuadas para el manejo diario de sus mascotas, como vacunación al día, espacios adecuados en el hogar y la importancia de proveer alimento balanceado.

Se recomienda asistir desde muy temprano para evitar las colas - Créditos: Municipalidad de Jesús María.

Al elegir el parque Huiracocha como punto de encuentro, el municipio busca facilitar el acceso a la mayor cantidad posible de residentes. La ubicación ha sido escogida por razones de afluencia y porque reúne condiciones óptimas para el desarrollo de servicios veterinarios al aire libre.

Esta propuesta se enmarca en el objetivo de fortalecer el vínculo entre los ciudadanos y los animales bajo su cuidado, así como crear conciencia sobre las obligaciones asociadas a la convivencia urbana con especies domésticas.

Asimismo, se solicita a quienes participen que lleven a sus animales con collar y correa, o en el caso de los mininos, dentro de una transportadora.

La campaña también está orientada a sensibilizar a los vecinos sobre la tenencia responsable - Créditos: Freepik.

La Municipalidad de Jesús María se distingue por organizar de forma constante este tipo de actividades orientadas al cuidado de animales domésticos. Estas jornadas recurrentes suelen registrar una alta participación, ya que los vecinos de diferentes sectores acuden puntualmente con sus mascotas para aprovechar los servicios ofrecidos.

La experiencia acumulada en ediciones anteriores demuestra que la comunidad responde de manera positiva y considera prioritario el acceso a este tipo de prestaciones gratuitas.

Importancia de la desparasitación

La desparasitación previene enfermedades en mascotas y personas

Elimina parásitos internos que afectan la salud de animales

Protege a la familia, especialmente a niños y personas vulnerables

Evita síntomas como diarrea, pérdida de peso y vómitos

Mejora la vitalidad y energía de los animales domésticos

Disminuye el riesgo de transmisión de agentes infecciosos

Favorece el bienestar general y una convivencia segura

Facilita el adecuado crecimiento y desarrollo en cachorros

Reduce visitas de emergencia al veterinario

Mantiene el hogar y la comunidad en condiciones higiénicas