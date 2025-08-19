Magaly Medina tras acusaciones de Samahara Lobatón a Jefferson Farfán: “¿Cómo armará un ampay el que anda demandando por ampays”

Samahara Lobatón rompe su silencio y revela tensa relación con Jefferson Farfán. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Una de las revelaciones más comentadas del último fin de semana surgió en la reciente participación de Samahara Lobatón en El Valor de la Verdad, donde sorprendió con fuertes declaraciones que han puesto nuevamente en el ojo público a Jefferson Farfán.

La hija de Melissa Klug aseguró, en pleno programa, que el exfutbolista habría intentado manipular a su entonces pareja Bryan Torres, al punto de ofrecerle un supuesto “ampay” para desprestigiarlo públicamente. Este testimonio no solo encendió las redes sociales, sino que también provocó que Magaly Medina dedicara un extenso análisis en su programa, dejando en claro la gravedad de lo dicho y cuestionando el trasfondo de esa revelación.

¿Qué dijo Samahara Lobatón en EVDLV?

En su participación, Samahara narró que, cuando recién comenzaba su romance con Bryan, descubrió un mensaje enviado por la ‘Foquita’.

“Cuando yo comencé a salir con Bryan, él escribe un mensaje a Bryan, que yo leí, donde le decía que se abriera, que no saliera conmigo, que no quería meterse en problemas y que le iba a armar un ampay para que lo ampayen con otra mujer. O sea, textualmente, yo leí todo eso. Bryan nunca respondió ese mensaje. Yo lo leí del teléfono de Bryan, a mí nadie me lo contó”, aseguró con contundencia.

Ortiz, fiel a su estilo, comentó: “Ofrecerle a un amigo armar un ampay para destruir una relación revela una indudable maldad. Lo pinta como una persona malvada.”

Frente a esa reflexión, Samahara reafirmó que nunca recibió un trato de consideración por parte de Farfán. “Sí, nunca me quiso, nunca me tuvo consideración, nunca me respetó. Donde yo lo tenía a él, él se cayó. Y mi mamá siempre me dijo que tuviera cuidado con Bryan porque sentía que él se acercaba a mí para hacerme daño, inconscientemente, hacer daño a mi mamá. Pero no era Bryan quien quería hacerle daño a mi mamá, era él”, dijo con evidente carga emocional, refiriéndose directamente al padre de los hijos de su madre.

“¿Cómo armará un ampay el que anda demandando por ampays”

Las declaraciones no tardaron en llegar a oídos de Magaly Medina, quien en su programa analizó las frases de la hija de Melissa Klug y se mostró sorprendida por el nivel de acusaciones. La conductora señaló:

“Ellos andaban para todos lados, y ahí ella acusa a Farfán. Parece que los buenos tratos que tenía con él se acabaron y quedaron en épocas pasadas. Lo que ella dice es grave, ¿no? Que el padre de los hijos de tu mamá trate de acercarse a ti para hacerle daño a la madre... Terrible, ¿no? Ese tipo de cosas, yo no puedo entender cómo un ser humano alberga tanto odio en su corazón. Yo nunca lo entenderé.”

La ‘Urraca’ fue más allá y cuestionó directamente la veracidad y el trasfondo del supuesto plan del exfutbolista. “Eso de armar un ampay, ¿Cómo será, no? ¿Cómo armará un ampay el que anda demandando por ampays, no? ¿Cómo arma un ampay el ampaiado, el que supuestamente se queja siempre de que lo ampayen? ¿Cómo se arma un ampay? ¿En colaboración con qué medios, con qué periodistas? Porque conmigo nunca. Nosotros no nos prestamos a armar ampays.”

Lo más llamativo es la contradicción que subrayó Magaly: Jefferson Farfán, quien en reiteradas ocasiones ha cuestionado a la prensa por invadir su vida privada con “ampays”, ahora es acusado de querer fabricarlos en contra de otros. La periodista recalcó que de ser cierto, estaríamos ante una muestra de manipulación que va más allá del simple conflicto familiar. “¿Cómo un hombre que siempre se queja de ser víctima de los ampays podría armar uno para dañar a alguien más?”, reflexionó la conductora, dejando abierta la pregunta a su audiencia.

