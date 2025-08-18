Samahara Lobatón advierte que Jefferson Farfan ‘fue su figura paterna’, pero resalta a Jesús Barco: “Me doy cuenta de lo que realmente faltó”

Samahara Lobatón revela cómo vivió la ausencia emocional de Jefferson Farfán en su niñez. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

La presencia de Jefferson Farfán en la vida de Samahara Lobatón estuvo marcada más por la ausencia emocional que por el verdadero compromiso de un posible padrastro.

Así lo reveló la hija de Melissa Klug en su participación en “El Valor de la Verdad”, donde abrió sin tapujos recuerdos de su infancia y adolescencia junto al exfutbolista.

Con voz firme, Samahara reconoció que el exjugador de la selección peruana fue la figura paterna en su vida, pero inmediatamente precisó que ese título estaba vacío de contenido.

“Sí, fue mi imagen paterna porque estuvo al lado de mi mamá más de trece años, pero no fue un papá para nosotras”, sentenció, marcando una línea clara entre convivir y realmente ejercer la paternidad.

La joven aseguró que desde que tenía uno o dos años lo veía en casa, pero la cercanía se limitaba a la costumbre, no a la conexión. “Hoy entiendo lo que significa un padre: alguien que está pendiente, que acompaña, que conversa, que participa en tu vida. Eso nunca lo tuve con él”, confesó.

Lo comparó con Jesús Barco

Samahara trazó un contraste inevitable con Jesús Barco, actual pareja de su madre. Para ella, Barco sí cumple el rol de un padre presente, alguien que comparte momentos y está pendiente de los hijos de Melissa. “

Él va a los campeonatos de mis hermanos, los recoge del colegio, organiza almuerzos familiares. Eso es estar”, enfatizó, dejando en claro que lo que en su niñez faltó, ahora lo ve con claridad.

Uno de los pasajes más reveladores fue cuando recordó cómo se resolvían los gastos de su educación. Según contó, Melissa Klug debía enfrentar un absurdo “juego” por parte de Farfán: cuando pedía dinero para los colegios, él le preguntaba si quería “la plata de la cartera o la cartera”.

Al final, su madre debía elegir el dinero porque lo primordial era que las hijas estudiaran. “Eso no es asumir la responsabilidad de un padre”, criticó Samahara.

Aunque reconoció que viajó a Europa con apenas doce años gracias a la bonanza económica del futbolista, relativizó esa experiencia. “Sí, conocí Europa, pero lo material no lo es todo. Eso no significa que haya sido un papá para mí”, declaró.

Una ocasión salió públicamente a defender a Jefferson Farfán, incluso enfrentando críticas en televisión. Hoy, con más madurez y desde su rol de madre, asegura que ya no hay excusas. “Muchas veces lo defendí, pero ahora veo tantos vacíos que no puedo justificar. Me doy cuenta de lo que realmente faltó”, confesó, dejando entrever cierto arrepentimiento por aquellas defensas pasadas.

Respecto a los conflictos actuales entre su madre y el exfutbolista, Samahara prefirió no ahondar, aunque dejó entrever una posición distante. “Ya no quiero involucrarme porque ahora se trata de mis hermanos, y ese es un tema muy delicado”, expresó, aunque sin ocultar su postura crítica hacia la indiferencia de Farfán.

¿Quién es Samahara Lobatón?

Samahara Lobatón, nacida en Lima el 20 de noviembre de 2001, es hija de Melissa Klug y del exfutbolista Abel Lobatón. Su debut en la pantalla se dio a los 16 años en el reality Combate, paso que la llevó luego a programas como Reinas del show y La Casa de Magaly. Su estilo directo y su vida mediática la colocaron rápidamente en la escena de la farándula local.

Formada en Comunicación y Marketing en la UPC y en Toulouse Lautrec, decidió no culminar sus estudios. En 2023 manifestó interés en psicología infantil en Estados Unidos. Actualmente, se desempeña como creadora de contenido, impulsa su marca de ropa Killa y trabaja con firmas nacionales e internacionales.