Bryan Torres se muestra sin Samahara Lobatón previo a confesiones en El Valor de la Verdad

La hija de Melissa Klug sorprendió al hablar de Jefferson Farfán, Youna y Bryan Torres, mientras el cantante se mostró distante en redes.

Carol Ruiz

Por Carol Ruiz

Bryan Torres y Samahara Lobatón en el ojo de la tormenta tras explosivas confesiones en televisión. Infobae Perú / Captura: IG

En la antesala del estreno de El Valor de la Verdad, las miradas del espectáculo se han posado nuevamente sobre Bryan Torres y Samahara Lobatón, quienes atraviesan un momento cargado de especulaciones. El cantante de salsa ha sorprendido a sus seguidores al reaparecer en público, pero lo hizo sin la madre de sus dos últimas hijas, lo que inmediatamente despertó rumores de un posible distanciamiento entre ambos.

La noche del domingo 17 de agosto está marcada por la expectativa del programa conducido por Beto Ortiz, donde Samahara prometió revelar su verdad. En los avances ya se intuía que habría confesiones que involucrarían episodios de su vida amorosa, desde su pasada relación con Youna hasta su actual vínculo con Bryan Torres, además de un apartado polémico sobre su cercanía a Jefferson Farfán.

Ante este panorama, la ausencia de la hija de Melissa Klug al lado de Bryan en horas previas al estreno llamó aún más la atención. En sus redes sociales, Bryan Torres compartió escenas de su día junto a su pequeña Ainara, a quien llevó a un concierto infantil del personaje Plim Plim, con motivo del Día del Niño.

Samahara Lobatón causa revuelo en
Samahara Lobatón causa revuelo en El Valor de la Verdad y Bryan Torres aparece solo con su hija. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

Bryan Torres se fue a concierto con su hija

Las imágenes mostraban a un padre entregado y disfrutando con su hija, pero lo que más resaltó fue que lo hizo en solitario, sin la compañía de Samahara. Esta postal, aunque enternecedora, terminó encendiendo la chispa de las dudas sobre el estado actual de su relación.

La decisión de presentarse públicamente solo con su hija, justo en medio de las tensiones generadas por el programa, fue interpretada como un gesto claro de distancia.

Muchos seguidores apuntaron a que el salsero habría preferido centrar su tiempo en la niña antes que acompañar el revuelo mediático que gira en torno a Samahara. Otros, en cambio, creen que se trata de una estrategia para marcar un límite frente a los señalamientos que podrían salir a la luz en EVDLV.

Samahara Lobatón causa revuelo en
Samahara Lobatón causa revuelo en El Valor de la Verdad y Bryan Torres aparece solo con su hija. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

¿Qué dirá Samahara Lobatón en EVDLV?

Lo cierto es que la hija de Melissa Klug llegó al programa de Beto Ortiz con la intención de remover viejos secretos y abrir capítulos nunca antes contados. En su participación, Samahara lanzó afirmaciones directas contra Jefferson Farfán, asegurando que el exfutbolista mantuvo relaciones simultáneas con Xiomy Kanashiro, Delanny López y Darinka Ramírez, lo que deja entrever una supuesta infidelidad en su vida actual.

Pero eso no fue todo, la exchica reality también confesó que Farfán habría tenido un papel determinante en la ruptura de su amistad con Ivana Yturbe, quien, según su relato, ocultó un vínculo sentimental con el exjugador. Además, aseguró que el ‘10 de la calle’ intentó organizar un ampay en contra de Bryan Torres, situación que sin duda coloca al cantante en el centro de esta tormenta mediática.

Samahara Lobatón causa revuelo en
Samahara Lobatón causa revuelo en El Valor de la Verdad y Bryan Torres aparece solo con su hija. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

El impacto de estas declaraciones fue tan fuerte que no solo generó debate en redes, sino que también motivó una drástica decisión de parte de Samahara y su padre, Abel Lobatón: ambos cerraron sus cuentas de Instagram, probablemente como una forma de blindarse ante las repercusiones.

Mientras tanto, Melissa Klug no se quedó callada y alzó la voz tras escuchar cómo su hija involucraba a personajes de su círculo íntimo. “Están involucrando al papá de mis hijos”, expresó con incomodidad, dejando en claro que no aprueba que estos temas expuestos en televisión arrastren a su familia al ojo público.

Samahara Lobatón causa revuelo en
Samahara Lobatón causa revuelo en El Valor de la Verdad y Bryan Torres aparece solo con su hija. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

En medio de todo este revuelo, el silencio entre Bryan y Samahara en redes sociales es cada vez más notorio. Ninguno ha compartido fotografías recientes en pareja, ni mensajes que refuercen la idea de que su relación sigue sólida. Por el contrario, las señales apuntan a un enfriamiento en su vínculo, justo cuando más expuestos están a la opinión pública.

El tiempo dirá si esta es solo una breve distancia tomada por el bien de su familia, o si realmente se avecina una crisis definitiva. Lo cierto es que, mientras Samahara Lobatón abre puertas al pasado en televisión nacional, Bryan Torres parece haber optado por refugiarse en lo más importante para él: su hija.

Samahara Lobatón causa revuelo en
Samahara Lobatón causa revuelo en El Valor de la Verdad y Bryan Torres aparece solo con su hija. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

