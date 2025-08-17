El valor de la verdad EN VIVO: Samahara Lobatón revelará los más íntimos secretos de su vida personal

¿Quién es Samahara Lobatón?

Samahara Lobatón, nacida en Lima el 20 de noviembre de 2001, es hija de Melissa Klug y del exfutbolista Abel Lobatón. Su debut en la pantalla se dio a los 16 años en el reality Combate, paso que la llevó luego a programas como Reinas del show y La Casa de Magaly. Su estilo directo y su vida mediática la colocaron rápidamente en la escena de la farándula local.