Perú

El valor de la verdad EN VIVO: Samahara Lobatón revelará los más íntimos secretos de su vida personal

La influencer peruana se sentará en el famoso sillón rojo para responder preguntas sobre su vida, relaciones y polémicas, en un episodio que ya genera expectativa entre los seguidores del programa

Manoel Obando

Manoel Obando

03:26 hsHoy

Pregunta 3: ¿Te defendiste de Youna con un cuchillo?

Respuesta:

En un ataque, después de dar a luz, fue violentada por su pareja y ella cogió un cuchillo para defenderse

03:16 hsHoy

Pregunta 2: ¿Te fue infiel Youna?

Respuesta:

Samahara relató que fue el mismo Youna quien le confesó que le había sido infel en más de una oportunidad. Por otro lado, también confesó haber probado drogas

03:11 hsHoy

Pregunta 1: ¿Te golpeó Youna?

Respuesta:

La influecer contó las circunstancias en las que el padre de su hija la agredió físicamente. Esta no fue la primera vez que Youna la golpeó.

03:04 hsHoy

Comenzó el programa, Samahara Lobatón presentó a sus amigos que le acompañarán esta noche. Ellos son: Jeffrey Constantino (amigo) y Angela Alor (mejor amiga)

02:34 hsHoy
00:53 hsHoy

Youna envía indirecta a Samahara Lobatón tras anuncio de su paso en ‘EVDLV’: “Tocará decir la verdad”

El ex de la influencer dejó entrever que dará su versión de los hechos luego de la emisión del programa de Beto Ortiz.

Pilar Cuya

Pilar Cuya

Samahara Lobatón sacude ‘El Valor de la Verdad’ con confesiones sobre Jefferson, Ivana, Youna, Bryan, Darinka y Xiomy. Video: Panamericana TV / EVDLV

¡Se pronunció! Youna, expareja de Samahara Lobatón, sorprendió al reaccionar públicamente luego de que se difundiera el avance de la participación de la hija de Melissa Klug en el programa 'El Valor de la Verdad’.

Leer la nota completa
21:29 hsAyer

Lo que dijo Melissa Klug tras las revelaciones de Samahara Lobatón en “El Valor de la Verdad”

En medio de la creciente expectación por la entrevista que su hija dará en El Valor de la Verdad, la empresaria Melissa Klug decidió guardarse su opinión. Señaló que su descendiente es mayor de edad, madre y cuenta su experiencia personal, por lo que no le corresponde intervenir.

Frente a preguntas sobre posibles menciones al padre de sus nietos, el exfutbolista Jefferson Farfán, Klug explicó que ella se sitúa como espectadora: “Es su vivencia, su historia y lo que le pasó”.

La respuesta advierte que, aunque el contenido del programa podría tocar temas familiares delicados, ella prefiere mantenerse en silencio y respetar la autonomía de su hija.

21:28 hsAyer

¿Quién es Samahara Lobatón?

Samahara Lobatón, nacida en Lima el 20 de noviembre de 2001, es hija de Melissa Klug y del exfutbolista Abel Lobatón. Su debut en la pantalla se dio a los 16 años en el reality Combate, paso que la llevó luego a programas como Reinas del show y La Casa de Magaly. Su estilo directo y su vida mediática la colocaron rápidamente en la escena de la farándula local.

Formada en Comunicación y Marketing en la UPC y en Toulouse Lautrec, decidió no culminar sus estudios. En 2023 manifestó interés en psicología infantil en Estados Unidos. Actualmente, se desempeña como creadora de contenido, impulsa su marca de ropa Killa y trabaja con firmas nacionales e internacionales.

21:28 hsAyer

¿Qué preguntas responderá Samahara Lobatón?

Este domingo 17 de agosto, Samahara Lobatón será la protagonista del programa El Valor de la Verdad, conducido por Beto Ortiz. La influencer enfrentará preguntas incómodas desde el famoso sillón rojo sobre su vida personal.

En los avances, adelantó detalles sobre su relación con Jefferson Farfán, su conflicto con Ivana Yturbe y episodios de violencia con su expareja Youna. Su madre, Melissa Klug, decidió mantenerse al margen y expresó: “Es la historia que ella vive”.

Con expectativa y sin censura, Lobatón promete dejar todo sobre la mesa, en un episodio que promete conversación y controversia en prime time.

21:28 hsAyer

¿A qué hora comienza El valor de la verdad?

El programa peruano El Valor de la Verdad mantiene su horario habitual de los domingos a las 10 de la noche y se transmite por Panamericana Televisión, donde figura entre sus producciones más reconocidas.

A través de las redes sociales, el espacio recuerda cada semana su cita con la audiencia y anuncia a sus invitados. Además de la señal abierta, el programa amplía su alcance gracias a su canal oficial de YouTube, desde el cual los televidentes pueden seguir la emisión en vivo o revisar segmentos destacados.

Esta estrategia de distribución en diversas plataformas responde a las transformaciones del consumo audiovisual y al interés de llegar a públicos que privilegian la conectividad digital.

Temas Relacionados

El Valor de la verdadSamahara LobatónBeto Ortizperu–entretenimiento

