Magaly Medina pierde definitivamente juicio contra Jefferson Farfán y tendrá que pagarle 300 mil soles

La Corte Suprema desestimó el recurso de nulidad de la conductora de televisión. Además de cancelar la reparación civil, presentadora deberá hacer 138 jornadas de servicio comunitario

Diego Casimiro Ore

Diego Casimiro Ore

Jefferson Farfán logra una nueva victoria contra la conductora Magaly Medina en los tribunales de justicia.

La conductora de televisión Magaly Medina perdió definitivamente el juicio que le entabló el exfutbolista Jefferson Farfán por el delito de violación a la intimidad agravada y tendrá que pagarle 300 mil soles como reparación civil. Esto por exponer imágenes del interior de su departamento multifamiliar en Miraflores hasta en dos reportajes emitidos en 2019.

Como se recuerda, en julio de 2024, la jueza Eliana Tuesta condenó a Medina a 2 años y 8 meses de prisión efectiva, convertida a 138 jornadas de servicio comunitario, y al pago de una reparación civil de 500 mil soles. También fue condenado su productor Patrick Llamo a 2 años de prisión convertida a 104 jornadas de servicio comunitario y al pago de la reparación civil.

En segunda instancia, la Octava Sala Penal Liquidadora de Lima confirmó el fallo, pero redujo el monto a 300 mil soles. Contra esta sentencia de segunda instancia la conductora y su productor interpusieron un recurso de nulidad en noviembre de 2024.

Condena de Magaly Medina y su productor por violación a la intimidad en agravio de Jefferson Farfán.

Así, su caso llegó a la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, que ha decicido declarar nulo e inadmisible ese recurso, de acuerdo a la resolución a la que accedió Infobae.

Corte Suprema declara nulo e inadmisible el recurso de Magaly Medina para anular condena por violación a la intimidad.

Con esta decisión de los jueces supremos, queda firme el fallo que ordena a Magaly Medina y su productor Patrick Llamo hacer servicio comunitario y desembolsar 300 mil soles a favor de Jefferson Farfán. Lo único que falta es que el expediente regrese al juzgado de primera instancia para que este inicie la ejecución de la sentencia y requiera a ambos sentenciados que cumplan su condena.

En su momento se le hizo la advertencia a la conductora de que si no cumple con el servicio a la comunidad, se revocará la conversión de la pena y será ingresada a un penal por 2 años y 8 meses. Respecto a la reparación civil, si tampoco se cumple con este extremo de la condena, el exfutbolista podría requerir al Poder Judicial que embargue los bienes de la presentadora de televisión.

Suprema decisión

En su recurso de nulidad, Magaly Medina alegaba que no se lo podía condenar por violación a la intimidad porque, afirma, las actividades que hacía Jefferson Farfán en su departamento ubicado en un piso 17 podían verse y grabarse desde la calle. También cuestionó la reparación civil calificándola como injustificada. Sin embargo, los jueces de la Sala Suprema Penal Transitoria no llegan a analizar o rebatir estos argumentos.

Este es uno de los dos reportajes transmitidos por Magaly TV que llevaron a Jefferson Farfán a iniciar un juicio contra la conductora.

Antes de revisar el fondo del asunto, los jueces supremos advirtieron que el recurso de nulidad fue indebidamente admitido por la Sala Superior. Y es que el Código de Procedimientos Penales establece que cuando se tratan de delitos de acción privada, solo pueden llegar a la Corte Suprema los casos de calumnia, difamación e injurias.

A Magaly Medina y a su productor se les condenó por violación a la intimidad agravada, por lo que el juicio acabó con la sentencia de segunda instancia.

“El delito de violación a la intimidad previsto por el artículo 154 del Código Penal no se encuentra en los supuestos excepcionales establecidos por el artículo 314 del Código de Procedimientos Penales. Por lo tanto, teniendo en cuenta que el derecho a recurrir (impugnar) es uno de configuración legal, y en aplicación al principio de taxatividad (legalidad) de los recursos, en el presente caso no procede el recurso de nulidad, debiéndose anular el auto concesorio", se lee en la resolución.

