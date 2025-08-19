Perú

Jefferson Farfán estaría pensando en donar los S/300 mil que ganó en juicio contra Magaly Medina: “Hará premios y sorteos”

Según Tilsa Lozano, el exfutbolista estaría evaluando destinar la reparación civil a proyectos de ayuda social y sorteos para sus seguidores

Carol Ruiz

Por Carol Ruiz

Guardar
Jefferson Farfán destinaría a ayuda social el dinero que Magaly Medina deberá pagarle. Infobae Perú / Captura: Tiktok

Después de una prolongada y mediática batalla judicial, la Corte Suprema ratificó la condena contra Magaly Medina por el delito de violación a la intimidad agravada, en el proceso que le inició Jefferson Farfán tras la difusión de imágenes privadas grabadas en el interior de su departamento en Miraflores.

El fallo establece que la conductora de “Magaly TV, La Firme” deberá cumplir dos años y ocho meses de pena privativa de libertad, convertidos en 138 jornadas de servicio comunitario, además de abonar la suma de S/300 mil por reparación civil a favor del exfutbolista.

La noticia marcó un antes y un después en esta disputa, que desde 2019 enfrentó a la periodista con el exseleccionado nacional. Medina no tardó en pronunciarse, cuestionando la resolución de la Sala Penal Transitoria y adelantando que evalúa acudir a instancias internacionales para revertir el resultado.

Tilsa Lozano sorprende: Farfán usaría
Tilsa Lozano sorprende: Farfán usaría dinero de Magaly Medina para premios y ayuda social. Infobae Perú / Captura: Tiktok

Jefferson Farfán destinará dinero de fallo a ayuda social

En su estilo frontal, aseguró que seguirá luchando porque considera que se ha vulnerado su libertad de expresión. Sin embargo, la sentencia abre una nueva etapa que trasciende lo judicial y se cruza ahora con un posible gesto inesperado del propio Farfán.

En su programa “La Noche Habla”, Tilsa Lozano sorprendió al revelar que, según una fuente muy cercana al exjugador, el dinero que reciba de Magaly no estaría destinado a su beneficio personal, sino que tendría un fin mucho más social. “Lo que a mí me habrían dicho, una persona muy cercana a Jefferson Farfán, una costilla, un riñón, es que ese dinero lo utilizaría para hacer ayuda social y también estarían pensando quizás hacer cierto tipo de premios, regalos o sorteos. Eso lo estarían evaluando para la GDP”, contó la exmodelo en plena transmisión.

La revelación no tardó en causar revuelo, pues sugiere que el exfutbolista transformaría una compensación judicial en un acto de solidaridad y de cercanía con sus seguidores. Incluso añadió que el dinero podría usarse también en actividades vinculadas a su canal de YouTube.

Así como escuchaste, lo que me han dicho es que el dinero que Magaly tendría que pagar se iría para ayuda social y también para una especie de premios y sorteos para la gente”, enfatizó Lozano.

Tilsa Lozano sorprende: Farfán usaría
Tilsa Lozano sorprende: Farfán usaría dinero de Magaly Medina para premios y ayuda social. Infobae Perú / Captura: Tiktok

El detalle compartido por Tilsa se sustenta en la idea de que Farfán, más allá de la confrontación judicial, no busca lucrar con la sentencia, sino darle un sentido distinto, relacionado con devolver algo a la sociedad. De confirmarse, la decisión sería leída como un gesto de generosidad que contrasta con el tono confrontacional que caracterizó el proceso legal.

Por su parte, el círculo cercano del exfutbolista no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre estas supuestas intenciones, aunque Lozano insistió en que la información proviene de alguien de extrema confianza para el jugador. “Esto me lo cuenta una fuente de ceviche muy, muy cercana a Jefferson Farfán”, subrayó el influencer Ric La Torre, reafirmando que no se trata de un simple rumor, sino de una versión que habría llegado directamente de alguien dentro del entorno más íntimo del popular “10 de la calle”.

La especulación sobre el destino de los S/300 mil se mezcla con la expectativa de lo que hará Magaly Medina en adelante, ya que la conductora dejó claro que no piensa quedarse de brazos cruzados tras este fallo adverso. El enfrentamiento entre ambos personajes, que comenzó con los informes difundidos en 2019 y que se prolongó en tribunales durante más de cuatro años, parece tener aún capítulos por escribirse.

Tilsa Lozano sorprende: Farfán usaría
Tilsa Lozano sorprende: Farfán usaría dinero de Magaly Medina para premios y ayuda social. Infobae Perú / Captura: Tiktok

Temas Relacionados

Jefferson FarfánMagaly MedinaTilsa Lozanoperu-entretenimiento

Últimas Noticias

Samahara Lobatón denuncia amenazas tras sus revelaciones en ‘El Valor de la Verdad’: “Tengo pruebas de todo”

La joven dejó en claro que no se dejará amedrentar y que, si es necesario, pondrá todas sus pruebas a disposición de las autoridades competentes

Samahara Lobatón denuncia amenazas tras

Magaly Medina tras acusaciones de Samahara Lobatón a Jefferson Farfán: “¿Cómo armará un ampay el que anda demandando por ampays”

La hija de Melissa Klug sorprendió en El Valor de la Verdad al contar que la ‘Foquita’ intentó manipular a su pareja, ofreciendo un supuesto ampay

Magaly Medina tras acusaciones de

Mamá de Alexandra Díaz denuncia a fiscal por presionarla para archivar denuncia contra Guizasola: Muestra chats y audios comprometedores

Karina, madre de ‘La Gordibuena’, mostró audios y chats que revelarían cómo la fiscal del caso le sugirió llegar a un acuerdo con exfutbolista para archivar la denuncia de violencia sexual

Mamá de Alexandra Díaz denuncia

Mary Moncada reaparece y le manda curioso consejo directo a Karla Tarazona sobre Christian Domínguez: “En provincia quizás hace sus cositas”

La modelo, protagonista del recordado ampay con el cumbiambero, habló tras meses de ausencia. En una entrevista lanzó un consejo directo a Tarazona

Mary Moncada reaparece y le

Magaly Medina sobre fiesta de la hija de Richard Acuña tras atentado en Trujillo: “Es como bailar sobre la tumba de tanto fallecido”

La conductora remarcó que, si bien la familia estaba en su derecho de realizar una celebración lujosa, la ola de violencia en Trujillo exigía un gesto de solidaridad; lo más empático habría sido postergar la fiesta en señal de respeto a las víctimas

Magaly Medina sobre fiesta de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Dónde voto en La Matanza

Dónde voto en La Matanza en las elecciones Buenos Aires 2025

Prorrogaron el plazo para que el Gobierno finalice los contratos con empresas estatales

Cuáles son los 10 municipios bonaerenses con mayor cantidad de electores

Un hombre violó a su hija desde que era una niña y fue condenado a 16 años de prisión en Santa Fe

Cinco perros pitbull atacaron a un reconocido neurocirujano mientras corría en Mendoza

INFOBAE AMÉRICA
Uruguay cambia su régimen de

Uruguay cambia su régimen de promoción de inversiones, pone foco en las pymes y agiliza trámites

El método inspirado en astronautas que fortalece las rodillas con solo un minuto de saltos a la semana

Cartel de los Soles, el grupo narco al que Maduro se volcó por completo para mantenerse en el poder

El régimen de Kim Jong-un amenazó con expandir su arsenal nuclear ante las maniobras conjuntas de EEUU y Corea del Sur

Rosario Murillo purga a Néstor Moncada, el operador más temido y siniestro del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua

TELESHOW
Kate Rodríguez anunció su embarazo

Kate Rodríguez anunció su embarazo y celebró la familia ensamblada con su novio: “La noticia más hermosa”

Luck Ra sorprendió en La Voz Argentina contando cuál es su verdadero nombre y su conexión con un prócer de la patria

Tania González Ledesma, la supuesta amante de Martín Demichelis, contó cómo eran sus encuentros íntimos: “Muy buen cardio”

La China Suárez compartió la intimidad de Mauro Icardi en su nuevo hogar: “Hombre que resuelve”

Eliana Guercio habló del tratamiento estético que puso en riesgo su salud: “Lo vi en Instagram y fue un error garrafal”