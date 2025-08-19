Jefferson Farfán estaría pensando en donar los S/300 mil que ganó en juicio contra Magaly Medina: “Hará premios y sorteos”

Jefferson Farfán destinaría a ayuda social el dinero que Magaly Medina deberá pagarle. Infobae Perú / Captura: Tiktok

Después de una prolongada y mediática batalla judicial, la Corte Suprema ratificó la condena contra Magaly Medina por el delito de violación a la intimidad agravada, en el proceso que le inició Jefferson Farfán tras la difusión de imágenes privadas grabadas en el interior de su departamento en Miraflores.

El fallo establece que la conductora de “Magaly TV, La Firme” deberá cumplir dos años y ocho meses de pena privativa de libertad, convertidos en 138 jornadas de servicio comunitario, además de abonar la suma de S/300 mil por reparación civil a favor del exfutbolista.

La noticia marcó un antes y un después en esta disputa, que desde 2019 enfrentó a la periodista con el exseleccionado nacional. Medina no tardó en pronunciarse, cuestionando la resolución de la Sala Penal Transitoria y adelantando que evalúa acudir a instancias internacionales para revertir el resultado.

Jefferson Farfán destinará dinero de fallo a ayuda social

En su estilo frontal, aseguró que seguirá luchando porque considera que se ha vulnerado su libertad de expresión. Sin embargo, la sentencia abre una nueva etapa que trasciende lo judicial y se cruza ahora con un posible gesto inesperado del propio Farfán.

En su programa “La Noche Habla”, Tilsa Lozano sorprendió al revelar que, según una fuente muy cercana al exjugador, el dinero que reciba de Magaly no estaría destinado a su beneficio personal, sino que tendría un fin mucho más social. “Lo que a mí me habrían dicho, una persona muy cercana a Jefferson Farfán, una costilla, un riñón, es que ese dinero lo utilizaría para hacer ayuda social y también estarían pensando quizás hacer cierto tipo de premios, regalos o sorteos. Eso lo estarían evaluando para la GDP”, contó la exmodelo en plena transmisión.

La revelación no tardó en causar revuelo, pues sugiere que el exfutbolista transformaría una compensación judicial en un acto de solidaridad y de cercanía con sus seguidores. Incluso añadió que el dinero podría usarse también en actividades vinculadas a su canal de YouTube.

“Así como escuchaste, lo que me han dicho es que el dinero que Magaly tendría que pagar se iría para ayuda social y también para una especie de premios y sorteos para la gente”, enfatizó Lozano.

El detalle compartido por Tilsa se sustenta en la idea de que Farfán, más allá de la confrontación judicial, no busca lucrar con la sentencia, sino darle un sentido distinto, relacionado con devolver algo a la sociedad. De confirmarse, la decisión sería leída como un gesto de generosidad que contrasta con el tono confrontacional que caracterizó el proceso legal.

Por su parte, el círculo cercano del exfutbolista no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre estas supuestas intenciones, aunque Lozano insistió en que la información proviene de alguien de extrema confianza para el jugador. “Esto me lo cuenta una fuente de ceviche muy, muy cercana a Jefferson Farfán”, subrayó el influencer Ric La Torre, reafirmando que no se trata de un simple rumor, sino de una versión que habría llegado directamente de alguien dentro del entorno más íntimo del popular “10 de la calle”.

La especulación sobre el destino de los S/300 mil se mezcla con la expectativa de lo que hará Magaly Medina en adelante, ya que la conductora dejó claro que no piensa quedarse de brazos cruzados tras este fallo adverso. El enfrentamiento entre ambos personajes, que comenzó con los informes difundidos en 2019 y que se prolongó en tribunales durante más de cuatro años, parece tener aún capítulos por escribirse.

