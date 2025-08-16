‘El Valor de la Verdad’ de Samahara Lobatón sí saldrá y Beto Ortiz niega censura de Jefferson Farfán. IG

El programa dominical ‘El Valor de la Verdad’ confirmó que este domingo 17 de agosto se transmitirá la esperada entrevista con Samahara Lobatón, hija de Melissa Klug y Abel Lobatón.

La noticia fue oficializada a través de las redes sociales del espacio televisivo, luego de una serie de especulaciones sobre posibles cambios en la programación y supuestas presiones externas.

Confirmación en redes sociales

A través de su cuenta oficial de Instagram, 'EVDLV’ compartió un video promocional con el anuncio:

“NADIE NOS CALLA. Este domingo 17 de agosto a las 10:00 p.m., Samahara Lobatón se sienta en el sillón rojo para disparar verdades que muchos prefieren ocultar. Escándalos y titulares que nunca contaron su versión. Vamos con todo… y esta vez, nadie se salva“.

Con esta publicación, se despejaron las dudas sobre la presencia de la influencer en el programa conducido por Beto Ortiz, quien además tuvo que aclarar rumores que apuntaban a una presunta censura vinculada al exfutbolista Jefferson Farfán.

‘El Valor de la Verdad’ de Samahara Lobatón sí se emitirá: Beto Ortiz desmiente censura de Jefferson Farfán

El anuncio de Suheyn Cipriani que generó confusión

Horas antes de la confirmación oficial sobre Samahara, el propio Beto Ortiz había sorprendido a los seguidores del programa al publicar un anuncio diferente. En su cuenta de Instagram, el periodista difundió que Suheyn Cipriani sería la invitada especial de la edición dominical, bajo el título:

“Último minuto… TODO SOBRE MI MADRE. Suheyn Cipriani le responde a la mujer que le dio la vida en el sillón rojo. EL VALOR DE LA VERDAD, Edición Especial”.

El mensaje dejó entrever que la modelo volvería al programa para contestar públicamente a su madre, Betzabeth Noriega, con quien mantiene una relación marcada por tensiones y acusaciones.

El arrepentimiento de Suheyn Cipriani

En un video publicado después, Beto Ortiz explicó que el cambio se debió a una decisión de última hora de Suheyn Cipriani, quien inicialmente había aceptado sentarse nuevamente en el sillón rojo, pero se retractó en el transcurso del día.

El conductor detalló que el viernes 15 de agosto su equipo se reunió con la exreina de belleza, quien manifestó su interés en responder a las declaraciones que su madre había brindado recientemente en un programa de espectáculos. Según Ortiz, incluso se llegó a grabar una promoción en la que Cipriani aseguraba que respondería a “la persona que le dio la vida”.

Sin embargo, horas más tarde, la modelo cambió de opinión y desistió de participar en la edición especial. Ante ello, la producción decidió mantener la programación original con Samahara Lobatón como protagonista de la noche.

El anuncio del regreso de Suheyn Cipriani al El Valor de la verdad.

Beto Ortiz niega censura de Jefferson Farfán

Uno de los rumores que circuló en redes sociales aseguraba que el exfutbolista Jefferson Farfán habría ejercido presión para evitar la emisión del episodio con Samahara Lobatón, debido a su cercana relación con Melissa Klug, madre de la influencer.

Ortiz respondió directamente a estas especulaciones en un video: “He visto con sorpresa y también con humor que hay una cantidad de anuncios y de comentarios en las redes sociales diciendo que Jefferson Farfán habría censurado un capítulo de El Valor de la Verdad, cosa que es imposible que suceda, con todo cariño”, declaró.

El periodista recalcó que Farfán no tiene ningún vínculo con la dirección o la producción del programa, ni con Panamericana Televisión.

“La programación sigue su curso”

Sobre la polémica generada, Ortiz añadió que el plan de emisiones continúa como estaba previsto.

“Samahara Lobatón saldrá en El Valor de la Verdad este domingo 17 de agosto y los siguientes domingos se emitirán los programas que vayamos grabando”, puntualizó.

Asimismo, recordó que la decisión de Cipriani de no presentarse fue totalmente personal y respetada por el equipo de producción.

Beto Ortiz explica y desmiente censura de Jefferson Farfán en ‘El Valor de la Verdad’ de Samahara Lobatón.

Rumores y reacciones en redes sociales

En las horas previas al anuncio oficial, las redes sociales se llenaron de comentarios sobre una supuesta censura atribuida a Jefferson Farfán. Usuarios especularon que el exfutbolista habría influido en la decisión de reemplazar a Samahara por Suheyn Cipriani.

Sin embargo, tras la aclaración de Ortiz, la discusión giró hacia la expectativa por las revelaciones que Lobatón realizará en el sillón rojo. La etiqueta #ElValorDeLaVerdad volvió a posicionarse entre las tendencias, anticipando un alto nivel de audiencia para el episodio.

Expectativa por la participación de Samahara Lobatón

La presencia de Samahara Lobatón en el sillón rojo ha generado gran expectativa en el público, debido a las polémicas mediáticas que la rodean en los últimos años. Su vida personal y familiar ha estado expuesta a la opinión pública, especialmente por los conflictos con su madre, Melissa Klug, y sus declaraciones en redes sociales.

El anuncio de que revelará “verdades que muchos prefieren ocultar” ha despertado especulaciones sobre los temas que abordará en la entrevista, la cual promete generar titulares y controversia.

Samahara Lobatón sacude ‘El Valor de la Verdad’ con confesiones sobre Jefferson Farfán, Ivana Yturbe, Youna, Bryan Torres, Darinka Ramírez y Xiomy Kanashiro.