Magaly Medina se reunirá con sus abogados tras perder juicio contra Jefferson Farfán: “Es absurdo, una cachetada a la justicia”

La conductora calificó de desproporcionada la sentencia y confirmó que evaluará próximos pasos junto a sus abogados. | Infobae Perú

Magaly Medina brindó declaraciones a Infobae Perú luego de que la Corte Suprema confirmara su sentencia por violación agravada a la intimidad en agravio de Jefferson Farfán. La decisión la obliga a pagar 300 mil soles como reparación civil y cumplir jornadas de servicio comunitario, una sanción que la periodista calificó de desproporcionada y difícil de entender.

“Me sorprende que la Corte Suprema haya ratificado una condena que me parece absurda. Absurda en el sentido de que hay gente en este país a la que se le asesinan los hijos, los padres, los hermanos y de reparación civil, el asesino tenga que pagar cinco mil soles, diez mil soles. Mujeres violadas, abusadas, golpeadas, a las que los maridos no les pagan ni siquiera la consulta médica después que las dejaron todas golpeadas, casi a punto de morir o las que mataron. Entonces, esa incongruencia de la justicia es algo que a mí hasta ahora no la podré explicar”, indicó.

“No la puedo explicar porque esto es una cuestión en que las personas notorias o figuras públicas, como Farfán, como yo misma tenemos que tener más tolerancia respecto a la crítica y respecto al manejo de nuestra vida privada”, acotó la comunicado, detallando que el origen del juicio fue la divulgación de imágenes de una fiesta en el departamento de Farfán, donde se veía a Yahaira Plasencia.

Sobre el trasfondo del conflicto, describió: “Este juicio viene de hace muchísimos años, cuando él escondía que tenía una relación nuevamente con Yahaira”.

Jefferson Farfán reacciona luego de ganarle juicio a Magaly Medina: “Todo llega a su tiempo”

Resaltó que a Farfán le avergonzaba dejarse ver con la salsera, luego de que le fueran infiel. “Después de los cachos, volvieron a salir. Y este ampay que yo hago, es de ella (Yahaira) en la casa de él, cuando él estaba con una lesión y pusieron una fiesta en la terraza del edificio, se lucían a través de las ventanas que dan hacia la calle y que no tienen cortina. Se les veía juntos, disfrutando. Entonces, él dice que eso es violación a su intimidada. Claro, es violación a su intimidad porque no quería que nadie se enterara, porque le daba vergüenza reconocer que después de los cachos, se estaba dando una nueva oportunidad con Yahaira.”, indicó.

Medina también señaló que, a pesar de las críticas de terceros, la denuncia se dirigió sólo contra ella: “Todo el estadio le gritaba ‘cachudo’, pero a quien demanda es a mí. Solo porque dije ‘santo cachón’ o algo por el estilo, en el estilo muy peculiar de mi programa, que es la broma y la chacota”.

Su canal la respalda

La comunicadora indicó que no se quedará de brazos cruzados y se reunirá con sus abogados para hablar al respecto. “Me parece una cachetada a lo que conocemos como justicia en este país”, dijo tajante.

Frente al pago de la reparación civil, la periodista aclaró que ATV asumirá su defensa y las gestiones económicas: “El canal es quien asume mi defensa en todos los ámbitos, cosa que le agradezco desde siempre. Ellos son los que deciden esto”. Además, confirmó que recién tras reunirse con su equipo legal evaluará los pasos a seguir. “Yo recién tengo una reunión con mis abogados en el transcurso del día”, remarcó a Infobae Perú.

“Tengo todo el apoyo del canal, siempre lo han hecho. Hace muchos años yo me encargaba de mi defensa pero terminé en la cárcel. Así que inmediatamente que se logró sacarme de prisión (con el total apoyo del canal), ellos se encargan de velar por mi situación judicial”, finalizó.

Magaly Medina acusa a Jefferson Farfán de abuso de poder

La batalla legal entre Magaly Medina y Jefferson Farfán

La disputa judicial entre Magaly Medina y Jefferson Farfán se remonta a 2019, cuando la conductora difundió imágenes tomadas en el interior del departamento del exfutbolista en Miraflores. Este hecho desencadenó una denuncia por violación agravada a la intimidad, con Farfán argumentando que la exposición mediática vulneraba su esfera privada.

En una primera sentencia, emitida en julio de 2024, el Poder Judicial condenó a Medina a dos años y ocho meses de prisión efectiva, reemplazada por 138 jornadas de servicio comunitario, y al pago de 500 mil soles por reparación civil. El productor Patrick Llamo recibió una pena similar. En segunda instancia, la condena fue confirmada, aunque el monto de la reparación se redujo a 300 mil soles.

Corte Suprema declara nulo e inadmisible el recurso de Magaly Medina para anular condena por violación a la intimidad.

La defensa de la conductora cuestionó esta decisión ante la Corte Suprema, alegando: “Lo que está al alcance de la vista, lo que puedes captar con una cámara, en tu balcón, terraza, es algo que los paparazzi hemos hecho por mucho tiempo y lo seguimos haciendo”. Sin embargo, la Suprema declaró el recurso “nulo e inadmisible”, señalando que el delito por el que fueron condenados no es susceptible de revisión bajo esa vía procesal.

El fallo final deja firme la condena y obliga a Magaly Medina y su productor a cumplir tanto con la reparación civil como con el trabajo comunitario. El juzgado de primera instancia será ahora el encargado de la ejecución de la sentencia, bajo advertencia de sanciones más severas si no se cumple con lo ordenado.