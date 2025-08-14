Perú

Confirmado: Melissa Klug tiene que pagarle a Jefferson Farfán más de un millón de soles por violar acuerdo

Sala Civil de Lima ratificó fallo a favor del exfutbolista y rechazó el recurso de casación de la empresaria. Decisión es firme y su ejecución es inevitable

Diego Casimiro Ore

Por Diego Casimiro Ore

Guardar
Juzgado ejecutará el fallo y
Juzgado ejecutará el fallo y requerirá a Klug que cumpla con desembolsar el monto.

El proceso judicial que inició Jefferson Farfán contra su expareja Melissa Klug llegó a su fin. El exfutbolista ganó la demanda y la empresaria está en la obligación de desembolsar 300 mil dólares (equivalente a más de un millón de soles) como penalidad por violar el acuerdo de confidencialidad que ambos acordaron tras terminar su relación sentimental.

Infobae accedió a la resolución de la Segunda Sala Civil de Lima que confirma la sentencia que ordena a Klug a pagar dicha cantidad de dinero por referirse en tres entrevistas a su relación con Farfán, incumpliendo lo acordado extrajudicialmente.

Sala Civil confirma fallo que
Sala Civil confirma fallo que obliga a Melissa Klug a pagar 300 mil dólares a Jefferson Farfán.

Contra el fallo de segunda instancia la empresaria formuló un recurso de casación, a fin de que el caso sea revisado en última instancia por la Corte Suprema. Sin embargo, no cumplió con los requisitos para ser admitido.

El Código Procesal Civil establece como requisito para que proceda un recurso de casación, entre otros, que el fallo de segunda instancia “revoque en todo o en parte la decisión de primera instancia”. Pues bien, la decisión de la Segunda Sala Civil de Lima no revoca nada, sino que confirma lo resuelto por el Juzgado Civil.

“Por tales consideraciones, este Colegiado declara improcedente el recurso de casación interpuesto por la demandada Melissa Liliana Klug Orbegozo; y, conforme a su estado; ordenaron devolver por Secretaría los presentes autos al Juzgado de origen“, se lee en otra resolución a la que accedió este diario.

Tribunal rechaza casación de Melissa
Tribunal rechaza casación de Melissa Klug.

Infobae pudo conocer que el expediente ya se encuentra en el Vigésimo sexto Juzgado Civil de Lima; sin embargo, este aún no dispone la ejecución de la sentencia, es decir, que se le requiera a Melissa Klug que cumpla con pagar los 300 mil dólares de penalidad. Esto podría ocurrir en los próximos días o semanas.

El caso

El acuerdo de confidencialidad establece que Jefferson Farfán y Melissa Klug no pueden referirse de forma alguno el uno del otro “menos aún hacer comentarios, propalar información, mostrar videos, comunicaciones, fotografías, dar u ofrecer a terceros información respecto de su vida sentimental, personal, intima, de sus relaciones de pareja o de lo acontecido respecto y dentro de ella”. En caso de incumplimiento, la penalidad sería de 100 mil dólares.

También se fijó una clausula que los obliga a exigir a cualquiera de abstenerse de comentar u opinar sobre su relación. Esto con el claro objetivo de evitar que respondan preguntas sobre su vínculo en entrevistas a medios de comunicación. La penalidad por este incumplimiento es de 20 mil dólares.

Farfán interpuso la demanda por penalidad por tres entrevistas que dio Klug en las que se refirió explícitamente al exfutbolista. Estas se dieron el 19 de diciembre de 2017, el 15 de enero de 2019 y el 4 de junio de 2019. El Juzgado y la Sala concluyeron que efectivamente la empresaria incumplió abiertamente el acuerdo de confidencialidad.

El exfutbolista también buscaba que su expareja pague una penalidad de 40 mil dólares por no exigir a Tilsa Lozano y Evelyn Vela que no se refieran a su relación sentimental. Sin embargo, el Poder Judicial determinó que los comentarios que hicieron ambas modelos no tenían nada que ver con hechos ocurridos durante la relación, sino con eventos posteriores a esta.

Melissa Klug ganó su propia demanda, pero por un monto menor

La empresaria Melissa Klug también puede decir que le ganó una demanda a su expareja Jefferson Farfán, pero el monto es mucho menor al que deberá abonar ella.

Se trata del proceso por el que la empresaria exigió que el exfutbolista cumpla con depositar 47.750 dólares de un total de medio millón de dolares que acordaron extrajudicialmente. Según Farfán, no se llegó a entregar ese monto restante ya que se descontó para recuperar los artefactos que Klug habría sustraído de la casa en La Molina que le entregó.

Sin embargo, este argumento no fue acogido por el Poder Judicial ya que no forma parte del acuerdo extrajudicial. En este, dice la justicia, solo se estableció que Farfán abonaba el monto pactado sin excepción alguna.

Temas Relacionados

Jefferson FarfánMelissa KlugPoder Judicialperu-entretenimiento

Últimas Noticias

Robaron millones de soles de cuentas del Banco de la Nación sin “hackear”: Así operan los cibercriminales

Ahora lo ‘hackers’ no necesitan vulnerar sistemas, solo engañan a los funcionarios del Estado mandando mensajes de texto, según las versiones de las municipalidades

Robaron millones de soles de

Aprueban crear fideicomiso para desarrollo de fronteras de Loreto: También isla Santa Rosa

Buscan garantizar la inversión pública en el distrito en controversia con Colombia. El Congreso reafirmó su posición de proteger la economía de la frontera

Aprueban crear fideicomiso para desarrollo

Atentado con explosivos en Trujillo habría estado dirigido a alias ‘Bolaños’

Según la investigación, el inmueble atacado era propiedad de la madre de ‘Bolaños’ y estaba deshabitado, lo que refuerza la hipótesis de un mensaje de advertencia ante la supuesta colaboración de este personaje con las autoridades

Atentado con explosivos en Trujillo

SBS disuelve cooperativa de ahorro y crédito en Cajamarca: Esta fue la razón

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP clausura varias coopac por problemas de patrimonio. Pero el caso de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Aprocredi fue diferente

SBS disuelve cooperativa de ahorro

Videos y fotos del atentado criminal en Trujillo: viviendas destruidas, miedo y desconcierto de vecinos afectados

El material audiovisual revela las graves secuelas que dejó la detonación y documenta las acciones de auxilio y seguridad desplegadas en el lugar, en un hecho que las autoridades investigan por su presunto vínculo con el crimen organizado en La Libertad

Videos y fotos del atentado
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cuánto cuesta llenar el changuito

Cuánto cuesta llenar el changuito en cada provincia: el ranking de las más caras a las más baratas

Suba de tasas y billeteras digitales: cuáles son las que más pagan tras las medidas del Gobierno para contener el dólar

De cuánto serán las jubilaciones de ANSES en septiembre 2025 con el último ajuste por inflación

Las ventas online de juguetes crecieron un 30% por el Día del Niño, según la Cámara del sector

La actriz Karen Reichardt será candidata a diputada de LLA en la boleta bonaerense que encabezará Espert

INFOBAE AMÉRICA
Nueva ola de arrestos en

Nueva ola de arrestos en Turquía: el gobierno detuvo a 44 opositores, entre ellos el alcalde de uno de los distritos de Estambul

Cuáles son las 10 amenazas que ponen en riesgo la conservación de la Antártida

Tras la polémica, el documental sobre el ataque de Hamás se proyectará en el Festival de Cine de Toronto

Halle Berry cumplió 59 años, lo festejó posando en bikini y aprovechó para enviarle un mensaje cargado de ironía a su ex esposo

El canciller de Putin llegó a la cumbre en Alaska con una camiseta con la inscripción “URSS”

TELESHOW
Peter Lanzani recordó la noche

Peter Lanzani recordó la noche que pasó en prisión en Ushuaia: “Se les había escapado un chorro”

Benjamín Vicuña le festejó el cumpleaños a su hijo Amancio: temática de Spider-Man, trucos de magia y muchas risas

La semana de Wanda Nara, L-Gante y Tamara Báez: una ruptura, una reconciliación fallida y una amistad a prueba

Mauro Icardi y la China Suárez a puro romanticismo en su nueva casa de Estambul: “Qué lindo amanecer con vos”

La tajante frase que compartió Tamara Báez contra su expareja: “Hay que dejarlos volver de donde vienen”