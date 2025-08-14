Confirmado: Melissa Klug tiene que pagarle a Jefferson Farfán más de un millón de soles por violar acuerdo

Juzgado ejecutará el fallo y requerirá a Klug que cumpla con desembolsar el monto.

El proceso judicial que inició Jefferson Farfán contra su expareja Melissa Klug llegó a su fin. El exfutbolista ganó la demanda y la empresaria está en la obligación de desembolsar 300 mil dólares (equivalente a más de un millón de soles) como penalidad por violar el acuerdo de confidencialidad que ambos acordaron tras terminar su relación sentimental.

Infobae accedió a la resolución de la Segunda Sala Civil de Lima que confirma la sentencia que ordena a Klug a pagar dicha cantidad de dinero por referirse en tres entrevistas a su relación con Farfán, incumpliendo lo acordado extrajudicialmente.

Sala Civil confirma fallo que obliga a Melissa Klug a pagar 300 mil dólares a Jefferson Farfán.

Contra el fallo de segunda instancia la empresaria formuló un recurso de casación, a fin de que el caso sea revisado en última instancia por la Corte Suprema. Sin embargo, no cumplió con los requisitos para ser admitido.

El Código Procesal Civil establece como requisito para que proceda un recurso de casación, entre otros, que el fallo de segunda instancia “revoque en todo o en parte la decisión de primera instancia”. Pues bien, la decisión de la Segunda Sala Civil de Lima no revoca nada, sino que confirma lo resuelto por el Juzgado Civil.

“Por tales consideraciones, este Colegiado declara improcedente el recurso de casación interpuesto por la demandada Melissa Liliana Klug Orbegozo; y, conforme a su estado; ordenaron devolver por Secretaría los presentes autos al Juzgado de origen“, se lee en otra resolución a la que accedió este diario.

Tribunal rechaza casación de Melissa Klug.

Infobae pudo conocer que el expediente ya se encuentra en el Vigésimo sexto Juzgado Civil de Lima; sin embargo, este aún no dispone la ejecución de la sentencia, es decir, que se le requiera a Melissa Klug que cumpla con pagar los 300 mil dólares de penalidad. Esto podría ocurrir en los próximos días o semanas.

El caso

El acuerdo de confidencialidad establece que Jefferson Farfán y Melissa Klug no pueden referirse de forma alguno el uno del otro “menos aún hacer comentarios, propalar información, mostrar videos, comunicaciones, fotografías, dar u ofrecer a terceros información respecto de su vida sentimental, personal, intima, de sus relaciones de pareja o de lo acontecido respecto y dentro de ella”. En caso de incumplimiento, la penalidad sería de 100 mil dólares.

También se fijó una clausula que los obliga a exigir a cualquiera de abstenerse de comentar u opinar sobre su relación. Esto con el claro objetivo de evitar que respondan preguntas sobre su vínculo en entrevistas a medios de comunicación. La penalidad por este incumplimiento es de 20 mil dólares.

Farfán interpuso la demanda por penalidad por tres entrevistas que dio Klug en las que se refirió explícitamente al exfutbolista. Estas se dieron el 19 de diciembre de 2017, el 15 de enero de 2019 y el 4 de junio de 2019. El Juzgado y la Sala concluyeron que efectivamente la empresaria incumplió abiertamente el acuerdo de confidencialidad.

El exfutbolista también buscaba que su expareja pague una penalidad de 40 mil dólares por no exigir a Tilsa Lozano y Evelyn Vela que no se refieran a su relación sentimental. Sin embargo, el Poder Judicial determinó que los comentarios que hicieron ambas modelos no tenían nada que ver con hechos ocurridos durante la relación, sino con eventos posteriores a esta.

Melissa Klug ganó su propia demanda, pero por un monto menor

La empresaria Melissa Klug también puede decir que le ganó una demanda a su expareja Jefferson Farfán, pero el monto es mucho menor al que deberá abonar ella.

Se trata del proceso por el que la empresaria exigió que el exfutbolista cumpla con depositar 47.750 dólares de un total de medio millón de dolares que acordaron extrajudicialmente. Según Farfán, no se llegó a entregar ese monto restante ya que se descontó para recuperar los artefactos que Klug habría sustraído de la casa en La Molina que le entregó.

Sin embargo, este argumento no fue acogido por el Poder Judicial ya que no forma parte del acuerdo extrajudicial. En este, dice la justicia, solo se estableció que Farfán abonaba el monto pactado sin excepción alguna.