Gobierno entrega título de propiedad a colegio de Santa Rosa en Loreto y lo fortalece con tecnología, libros y conectividad

En el marco del Plan de Zonas de Frontera, la presidenta Dina Boluarte entregó el título de propiedad a la Institución Educativa República del Perú, ubicada en Santa Rosa de Loreto, reforzando así la infraestructura educativa de esta zona fronteriza. La ceremonia contó con la participación del ministro de Educación, Morgan Quero, quien además anunció la entrega de seis toneladas de equipos tecnológicos, libros y materiales educativos para estudiantes y docentes de la institución.

Los recursos entregados incluyen 23 computadoras adicionales, teclados, mouses, cuadernos, libros, plumones, lápices de colores, bolígrafos, escuadras y juguetes para el nivel inicial. Para los estudiantes de secundaria se proporcionaron buzos, polos, mochilas y tomatodos. Este paquete se suma a las 20 computadoras del Aula de Innovación Tecnológica inaugurada la semana pasada, que cuenta con conexión de fibra óptica y beneficiará a los 742 alumnos del colegio, que ofrece un modelo de secundaria con formación técnica.

Capacitación docente y herramientas digitales

Como parte del fortalecimiento educativo, el Minedu ejecuta el Plan de Formación Docente en Tecnologías, que capacita a 36 maestros en el uso de herramientas digitales, inteligencia artificial y alfabetización digital. Además, se dio mantenimiento a 362 tabletas y se asignaron cuentas institucionales @perueduca.edu.pe, que incluyen acceso a la IA Gemini de Google.

El Minedu ha focalizado 24 instituciones educativas en Loreto, Madre de Dios y Ucayali, con una inversión superior a S/ 33 millones, beneficiando a 476 mil 979 estudiantes y 32 mil 745 docentes de 110 distritos en 9 regiones. Esta estrategia busca garantizar que las zonas más alejadas cuenten con conectividad y acceso a herramientas educativas modernas.

Apoyo al deporte e identidad cultural

El respaldo del Minedu también incluyó el ámbito deportivo. Juan Carlos Moreno Tachi, estudiante de 15 años y destacado en 110 metros con vallas, así como miembro del equipo de balonmano clasificado para la etapa Regional de los Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos, recibió zapatillas donadas por la Constructora Mallorca. La UGEL Caballococha aseguró el traslado de los estudiantes clasificados y su entrenador a Iquitos, con apoyo de empresas como Tai Loy e Inroplas.

Para fortalecer la identidad cultural de los estudiantes, se entregaron más de 1.000 ejemplares del libro “Enseñanzas ticuna-magütá de la abuela Dorisa”, que recopila canciones, adivinanzas y saberes en lengua ticuna. Asimismo, el artista amazónico Santiago Yahuarcani dictó un taller de arte indígena con técnicas y materiales naturales para los estudiantes de secundaria.

Compromiso con la equidad educativa

El ministro Morgan Quero destacó que estas acciones reflejan un compromiso concreto con los niños y jóvenes de la frontera. “No hay rincón del Perú demasiado lejano para el esfuerzo del Estado cuando se trata de garantizar educación y oportunidades”, afirmó durante la ceremonia, en la que también participaron el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, y el presidente del Congreso, José Jerí.

La entrega de títulos de propiedad, junto con el reforzamiento tecnológico, la capacitación docente y la inversión en conectividad, busca garantizar que los estudiantes de Santa Rosa de Loreto tengan acceso a la misma calidad educativa que se ofrece en las grandes ciudades del país, fortaleciendo la equidad y la inclusión educativa en zonas fronterizas.