¿La isla Santa Rosa, tema de disputa entre Perú y Colombia, puede inundarse? Esto dijo el Ingemmet

Isla Santa Rosa de Loreto podría sufrir inundaciones por torrenciales lluvias, advierte Ingemmet | América TV

La isla Santa Rosa, ubicada en la frontera amazónica entre Perú y Colombia, enfrenta el riesgo de inundaciones recurrentes debido a la intensidad de las lluvias. En las próximas horas entrará en vigencia un aviso meteorológico sobre intensas precipitaciones y la preocupación aumenta.

Los especialistas del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) ya advirtieron que el territorio insular forma parte de una zona de selva baja dominada por ríos y meandros cuya dinámica natural conduce a desbordes e inundaciones estacionales, pero no implica necesariamente su desaparición.

Las crecidas provocadas por la temporada de lluvias intensas pueden afectar al distrito de Santa Rosa, en Loreto, con inundaciones temporales. Según lo explicado por el especialista del Ingemmet, Segundo Muñoz, “esta es una zona que constantemente se inunda”.

La isla Santa Rosa está en disputa entre Perú y Colombia debido a cambios geográficos ocurridos después de 1970 - crédito Joédson Alves/EFE

“Es una isla, entonces el río lo que está haciendo es cambiar de curso, se está yendo más hacia la margen derecha. Su brazo que tenía en la parte izquierda se está arenando”, dijo a América Noticias.

La dinámica natural

En la Amazonía, la geografía se transforma en función de los cursos de agua y los sedimentos acumulados por el movimiento de los ríos. “Lo que tenemos todito estos son ríos, selva baja, donde tenemos ríos, meandros, que estos tienen la tendencia a variar el cauce en el tiempo, entonces van erosionando”, detalló Muñoz.

Las familias que viven en Santa Rosa conocen la característica de estos ríos amazónicos que, además de provocar inundaciones, erosionan los bordes de las islas y movilizan la sedimentación.

La isla Santa Rosa será centro del debate entre Colombia y Perú en una comisión técnica que revisará límites fronterizos - crédito EFE

El especialista subrayó que este fenómeno es habitual y afecta no solo la frontera con Colombia, sino también la limítrofe con Brasil. “Estos ríos varían en el tiempo. Incluso es un problema no solamente esto de la frontera. Tenemos también el lado con Brasil”, agregó.

El territorio de Santa Rosa, junto a otros 196 lugares de Loreto, se cuenta entre las zonas donde el Ingemmet ha detectado riesgos de deslizamientos de tierra e inundaciones provocados por el comportamiento cambiante de los grandes ríos.

Peligros geológicos

La Amazonía peruana cuenta con más de 30,000 registros de peligro geológico. Uno de los ejemplos más recientes fue la activación de un riesgo en la catarata Velo de la Novia, en Ucayali, donde dos personas perdieron la vida y ocho resultaron heridas.

La catarata Velo de la Novia permanece cerrada temporalmente mientras las autoridades realizan evaluaciones y garantizan la seguridad de los visitantes tras el deslizamiento de rocas. Foto: TM Travel Cajamarca

Según Muñoz, la morfología y las pendientes pueden agravar la vulnerabilidad de las zonas afectadas: “Y tenemos el talud casi de 60 grados. Entonces esto va a ceder con la lluvia. Debilita esta zona”, explicó el especialista.

La interacción entre lluvias intensas y suelos inestables marca la diferencia entre una inundación temporal y un incidente geológico grave. Las autoridades monitorean de cerca estas zonas propensas a riesgos para implementar medidas preventivas y reducir daños.

Alerta meteorológica

En las últimas horas, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió dos alertas de nivel naranja para la Amazonía. Los avisos n.° 275 y 276 advierten sobre lluvias de moderada a fuerte intensidad desde el 14 de agosto, junto a un descenso señalado de la temperatura diurna. Ambos fenómenos se consideran peligrosos y abarcan 12 departamentos, incluyendo Loreto.

Senamhi emite alerta naranja en 13 regiones del Perú debido al octavo friaje del año, que provocará lluvias intensas y descargas eléctricas hasta el martes. Foto: Radio Nacional

Durante esos días, los valores de lluvias alcanzarán alrededor de 40 milímetros por día en la selva norte y 45 milímetros por día en la selva sur, con descargas eléctricas y fuertes ráfagas de viento.

Los organismos de emergencia como el Indeci y el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) han recomendado reforzar techos, rutas de evacuación, e implementar sistemas de alerta temprana para resguardar la seguridad de la población.

Recomendaciones

El especialista del Ingemmet insistió en la importancia de un enfoque preventivo y en el respeto a la naturaleza de los ríos amazónicos.

La Isla Santa Rosa se encuentra en el medio de una controversia diplomática. Foto: Santa Rosa Loreto

“Hay que respetar también el río. O sea, la población también tiene que respetar el río”, afirmó Muñoz, subrayando la necesidad de adoptar medidas de prevención y preparación a nivel local.

La información proporcionada por las distintas instituciones busca que tanto autoridades como habitantes de Santa Rosa y otras zonas ribereñas puedan prepararse ante la posibilidad de intensas lluvias, desbordes e inundaciones. El monitoreo activo y la educación comunitaria se consideran fundamentales para la respuesta ante riesgos en el entorno amazónico.