Dina Boluarte en Isla Santa Rosa EN VIVO: Presidenta visita zona en medio del interés de Gustavo Petro por apropiarse de territorio peruano

Gobierno lleva tecnología, libros y conectividad a Santa Rosa de Loreto

El Ministerio de Educación reforzó el servicio educativo en Santa Rosa, Loreto, con la entrega de seis toneladas de equipos y materiales para el colegio República del Perú, como parte del Plan de Zonas de Frontera del Gobierno. La dotación incluyó computadoras, libros, útiles, indumentaria y material deportivo para estudiantes y docentes. El ministro Morgan Quero inauguró un Aula de Innovación Tecnológica con fibra óptica y destacó la formación docente en inteligencia artificial y alfabetización digital en la zona. Además, se distribuyeron libros en lengua ticuna y se brindó apoyo a la participación escolar en competencias deportivas regionales.