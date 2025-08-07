Perú

Minedu lanza millonaria inyección a regiones: ¿cómo impactarán los S/88 millones en la educación peruana?

Una reciente transferencia económica del Ministerio de Educación busca mejorar el acceso, la calidad y la inclusión en la enseñanza básica, técnica y superior en 25 regiones del país

Manuel Rojas Berríos

Por Manuel Rojas Berríos

Guardar
Minedu transfiere S/88 millones a
Minedu transfiere S/88 millones a 25 regiones para reforzar educación básica, técnica e inclusiva. Fotografía de archivo. EFE/Quique García

En un esfuerzo por cerrar brechas estructurales y mejorar el sistema educativo en todo el país, el Ministerio de Educación (Minedu) transfirió un total de 88.2 millones de soles a 25 Gobiernos regionales, según lo establece el Decreto Supremo N.º 162-2025-EF, publicado el pasado 5 de agosto en el diario oficial El Peruano. Este fondo tiene como propósito fortalecer la educación básica regular, la educación inclusiva para estudiantes con discapacidad, así como promover la educación técnico-productiva y tecnológica en niveles no universitarios.

La medida forma parte del mecanismo “Compromiso por Desempeño”, respaldado por el artículo 77 de la Ley de Presupuesto del Sector Público 2025, que impulsa una ejecución del gasto público más eficiente, con resultados tangibles y medibles. Las regiones beneficiadas tendrán un plazo de cinco días calendario para aprobar la desagregación de recursos a través de una resolución, con el compromiso de destinar el dinero exclusivamente a los fines establecidos.

Los recursos financiarán intervenciones priorizadas como:

  • Logros de aprendizaje en la educación básica regular
  • Inclusión de menores con discapacidad
  • Acceso a servicios educativos públicos
  • Fortalecimiento de institutos superiores tecnológicos
  • Formación docente en instituciones pedagógicas
  • Reducción de la vulnerabilidad ante emergencias

Asimismo, los gobiernos regionales deberán rendir cuentas trimestralmente sobre el uso del dinero, mientras que el Minedu será responsable de supervisar el cumplimiento de las metas trazadas.

Morgan Quero, titular del Minedu,
Morgan Quero, titular del Minedu, junto a la presidenta Dina Boluarte. (Foto: Minedu)

¿A cuánto ascienden los fondos por región y en qué se invertirán?

Entre las regiones que recibirán mayores montos destacan:

  • Áncash, con S/7083 millones
  • Cajamarca, con S/6104 millones
  • La Libertad, con S/5704 millones
  • Cusco, con S/5595 millones
  • Puno, con S/5088 millones

Otras regiones también fueron incluidas en la distribución, como Huánuco (S/5021 millones), Ayacucho (S/4910 millones), Junín (S/4895 millones) y Piura (S/4261 millones). En el sur, Arequipa (S/3865 millones) y Apurímac (S/3690 millones) figuran también entre las beneficiadas. Por su parte, Lima Metropolitana recibirá S/3555 millones, mientras que el Callao obtendrá S/566 369 soles, el monto más bajo entre los 25 gobiernos subnacionales.

Este financiamiento permitirá adquirir equipamiento educativo, contratar bienes y servicios especializados, y ejecutar mantenimiento y acondicionamiento de infraestructuras escolares. Todas estas acciones están orientadas a reducir la desigualdad en el acceso a una educación de calidad en zonas rurales, urbano-marginales y áreas de difícil cobertura.

La distribución se basa en criterios técnicos y en el grado de avance en compromisos educativos. El seguimiento constante y la transparencia en la ejecución serán esenciales para que esta inversión no se diluya en procesos administrativos ni se desvíe de su propósito.

Finalmente, el titular del Minedu, Morgan Quero, enfatizó la necesidad de una gestión pública eficiente para garantizar que el impacto de estos recursos se traduzca en resultados visibles para estudiantes, docentes y familias peruanas.

Temas Relacionados

MineduMinisterio de EducaciónRegionesColegiosperu-noticias

Últimas Noticias

Minam verifica impacto ambiental por contenedores caídos en el Callao y coordina limpieza con la Marina de Guerra

Especialistas del Ministerio del Ambiente constataron presencia de plásticos y tecnopor en Costa Azul y Los Delfines. Se coordina plan de limpieza con autoridades locales

Minam verifica impacto ambiental por

Gobierno cambia de postura y acelerará ejecución del tren Lima-Chosica, anunció defensor del Pueblo ante Rafael López Aliaga

El titular de la Defensoría, Josué Gutiérrez, señaló que fue “autorizado” por el Gobierno para dar el anuncio. Por su parte, el alcalde informó que presentará un decreto de urgencia para viabilizar el proyecto

Gobierno cambia de postura y

Madre de ‘El Monstruo’ presenta certificado de discapacidad severa, pero Fiscalía pone en duda veracidad de documento

El Ministerio Público informó que aún no se ha podido confirmar la autenticidad del documento presentado por Martina Hernández, quien permanece detenida desde dos meses y enfrenta un pedido de 36 meses de prisión preventiva

Madre de ‘El Monstruo’ presenta

Rafael López Aliaga anuncia que MML no pagará defensa legal solicitada por Susana Villarán: “Saque plata de lo que ha robado”

El alcalde de Lima rechazó la solicitud que la exalcaldesa cursó a la MML a mediados de julio. “Después de haber quebrado la municipalidad, la ladrona, sinvergüenza, todavía quiere plata para abogado”, dijo en un acto oficial

Rafael López Aliaga anuncia que

Muere en Huánuco una niña víctima de violación que fue forzada a dar a luz: “Es el reflejo del abandono del Estado”

Una menor víctima de abuso sexual y forzada a seguir con el embarazo falleció después del parto, sin acceso a atención médica. Organizaciones y especialistas advierten que el caso revela deficiencias estatales y obstáculos para acceder al aborto terapéutico

Muere en Huánuco una niña
ÚLTIMAS NOTICIAS
En medio de la crisis

En medio de la crisis en el Garrahan, la oposición aprobó en Diputados la declaración de emergencia en pediatría

Cómo la forma de cocinar las papas influye en el riesgo de diabetes tipo 2, según Harvard

El mensaje de Excursionistas al descubrirse la identidad del joven hallado al lado de la casa donde vivió Cerati

De Kendall Jenner a Dua Lipa, el collar se consolida como declaración de estilo en la moda contemporánea

Jornada financiera: el dólar minorista volvió a bajar y quedó en 1.345 pesos

INFOBAE AMÉRICA
Marco Rubio advirtió que “aún

Marco Rubio advirtió que “aún queda mucho por hacer” antes de concretar una cumbre entre Trump y Putin

La dictadura de Ortega creó la Procuraduría General de Justicia para “castigar la corrupción”

El acuerdo entre Estados Unidos y Japón elimina barreras para autos, pero no conquista el mercado nipón

El gobierno del Reino Unido exige a China detalles completos del plan para la nueva embajada en Londres

Petro, la política y la mafia

TELESHOW
El emotivo saludo de Gastón

El emotivo saludo de Gastón Pauls a su hermana Anita en el día de su cumpleaños: “Te admiro tanto”

Fabián Cubero habría denunciado a Nicole Neumann por incumplimiento en el régimen de comunicación de sus hijas

El divertido ida y vuelta de Pampita y Bautista Vicuña en Los 8 Escalones: “Anotá madre”

Homero Pettinato reaccionó a una sesión de fotos sensual de Sofía Gonet

Yanina Latorre contó la razón por la que Diego Latorre no quiso festejar su cumpleaños: “No es su estilo”