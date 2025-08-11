Perú

Premier Eduardo Arana sobre bandera colombiana en Santa Rosa: “Vamos a defender la soberanía del país”

Autoridades locales retiraron la bandera extranjera y pidieron investigar quién la colocó. Desde Lima, el Gobierno advirtió que defenderá los límites establecidos y recordó la vigencia del Tratado de Límites Salomón-Lozano de 1922

Jazmine Angulo

Por Jazmine Angulo

Guardar
La colocación de una bandera colombiana en Santa Rosa, Loreto, desató preocupación entre los pobladores y motivó un pronunciamiento del Ejecutivo. El hecho coincide con recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre la Isla Chinería, pese a que tratados internacionales ratifican la soberanía peruana. (TVPerú)

En el distrito Santa Rosa, en Loreto, la presencia de una bandera colombiana en territorio peruano desató inquietud entre sus habitantes y reavivó un debate diplomático que ya venía tensionado por declaraciones del presidente Gustavo Petro. El hecho se produjo en un punto estratégico: la triple frontera con Colombia y Brasil, donde la Isla Chinería y sus alrededores forman parte del territorio nacional según los tratados internacionales vigentes.

El acto fue notificado por residentes, quienes alertaron a las autoridades locales. La bandera extranjera fue retirada, pero el suceso llegó a Lima y encendió las alarmas en el Ejecutivo. El premier Eduardo Arana se pronunció de manera directa: “Vamos a defender la soberanía del país”. Su declaración buscó transmitir un mensaje firme a la ciudadanía y dejar claro que el Gobierno considera este un asunto de interés nacional.

Las tensiones por la Isla Chinería no surgieron de manera aislada. En las últimas semanas, Petro afirmó que este territorio pertenece a Colombia, pese a que el Tratado de 1922 y otros acuerdos ratificados establecen lo contrario. La Cancillería peruana respondió recordando la vigencia de dichos compromisos, exigió respeto por los límites establecidos y pidió aclaraciones formales.

Arana explicó que el Ejecutivo mantiene una postura definida y que las acciones diplomáticas seguirán en manos del Ministerio de Relaciones Exteriores. “Yo lo que le puedo decir es lo siguiente, y a la ciudadanía: que desde su gobierno, el gobierno de la señora presidenta Dina Boluarte y del Ejecutivo, vamos a defender la soberanía. Para nosotros está claro que no existe ningún incidente, todo está claro con relación a ello y nuestra posición es siempre legítima en función de los intereses del Perú. Y, por otro lado, dejemos que la Cancillería actúe en los niveles diplomáticos para que esto, primero, que no se politice y, segundo, que no vaya a mayores y no se confunda a la población sobre cuáles son las tareas que debemos hacer desde el Gobierno”, afirmó.

El contexto geográfico y la presión sobre Leticia

Fotografía cedida por la Presidencia
Fotografía cedida por la Presidencia del Consejo de Ministros de Perú del presidente del Consejo de Ministros de Perú, Eduardo Arana (c), a su llegada este jueves, a la población de Santa Rosa, una isla en medio del río Amazonas bajo soberanía peruana, situada frente a la ciudad colombiana de Leticia, en la triple frontera amazónica con Brasil. EFE/ Presidencia del Consejo de Ministros

La controversia se desarrolla en un escenario donde factores geográficos también influyen. Leticia, uno de los principales puertos amazónicos de Colombia, enfrenta cambios naturales que amenazan con alejarlo del cauce del río Amazonas. Este fenómeno, de continuar, podría dejar a Colombia sin acceso directo a la principal vía fluvial de la región en los próximos años.

En este contexto, cualquier modificación en el control de zonas ribereñas despierta atención. Santa Rosa, ubicada al sur del río Amazonas, es reconocida por mapas y documentos oficiales de ambos países como territorio peruano. Sin embargo, las declaraciones de Petro pusieron en duda esa realidad ante la opinión pública.

Diversos registros cartográficos colombianos, elaborados por instituciones como el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y la Agencia Nacional de Tierras, sitúan a la isla Santa Rosa dentro de la jurisdicción peruana. Estos datos coinciden con los mapas oficiales del Perú y con lo estipulado en el Tratado de Límites Salomón-Lozano, firmado en 1922 y ratificado en 1928.

Incluso funcionarios del propio Estado colombiano, citados en reportes de prensa, han reconocido que la documentación oficial respalda la soberanía peruana sobre Santa Rosa. La posición de Petro, expresada en sus declaraciones, no ha sido acompañada por un pronunciamiento oficial que modifique esta postura institucional.

Reacciones en la frontera

El símbolo nacional fue retirado
El símbolo nacional fue retirado por las autoridades peruanas una vez fue denunciado por los pescadores de la zona - crédito red social X

En Santa Rosa, la municipalidad ha solicitado la intervención de las autoridades competentes para esclarecer quién colocó la bandera extranjera. Los pobladores describen el hecho como una acción inesperada, que coincidió con el momento de mayor tensión diplomática de las últimas semanas.

Mientras tanto, en Lima, el Ejecutivo insiste en que no existe controversia desde el punto de vista legal. La Cancillería sostiene que la soberanía sobre el territorio está definida y que el respeto a los tratados internacionales firmados por ambos países es indispensable para evitar fricciones mayores en la región amazónica.

Temas Relacionados

Isla Santa RosaPremier Eduardo Aranaperu-politica

Últimas Noticias

Portugal presentó sus convocados para serie ante Perú por Copa Davis: ‘lusos‘ jugarán en Lima con tres Top 200

El equipo capitaneado por Rui Machado ha puesto toda la carne en el asador para afrontar la llave que brinda un pasaje a las ‘qualifiers‘ de la Copa del Mundo del tenis

Portugal presentó sus convocados para

César Acuña suspende conferencia de prensa para celebrar su cumpleaños y bailar con mariachis tras volver de vacaciones

El gobernador de La Libertad aplazó una rueda de prensa para celebrar su cumpleaños junto a mariachis y familiares, quienes le llevaron un pastel

César Acuña suspende conferencia de

Simulacro Nacional Multipeligro este viernes 15 de agosto: Así se desarrollará el ejercicio en cada región

El INDECI exhortó a la ciudadanía, sector privado, instituciones educativas y centros de salud a participar de manera activa en este ejercicio nacional

Simulacro Nacional Multipeligro este viernes

La dura advertencia de Angie Jibaja a Jean Paul y Romina Gachoy: “Si a alguno de mis niños les pasa algo, son responsables”

En un video de TikTok, la exmodelo responsabilizó a su expareja y a su esposa si algo le ocurriera a sus hijos. Expresó temor por su seguridad y reveló detalles de su estado emocional y médico

La dura advertencia de Angie

El presidente de la Comisión de Economía, la pieza clave de Fuerza Popular en contra del retiro AFP

Comisión de Economía. Victor Flores Rúiz, la propuesta de Keiko Fujimori para liderar el debate del retiro AFP, ya se ha pronunciado en contra del octavo acceso

El presidente de la Comisión
ÚLTIMAS NOTICIAS
Con el dólar estable y

Con el dólar estable y a la espera de la licitación del Tesoro, los bonos y la Bolsa tuvieron una leve suba

El Gobierno y la Justicia electoral ultimaron detalles para el uso de la Boleta Única de Papel

Se refuerza la hipótesis del crimen por error de la peluquera asesinada frente a su hijo en Rosario

Residencias médicas: los exámenes de ingreso serán organizados por las provincias a partir de 2026

Juan Zabaleta habló de las internas en el gobierno de Alberto Fernández: “Sin pandemia volaba por los aires mucho antes”

INFOBAE AMÉRICA
En las líneas del frente

En las líneas del frente en el este de Ucrania, la paz luce lejana

Cómo vivir la magia de Disney en altamar: Guía completa para disfrutar de sus cruceros

El fenómeno de El Niño provocó la pérdida de hasta el 40% de insectos claves para la supervivencia de los bosques

El Ejército de Corea del Sur se redujo un 20% en seis años tras una fuerte caída de la población masculina

Temblor en Chile hoy: magnitud y epicentro del último sismo reportado por el CSN este 11 de agosto

TELESHOW
Julieta Prandi: “Si no le

Julieta Prandi: “Si no le dan una prisión preventiva a mi exmarido, la que no va a poder salir de su casa voy a ser yo”

Andrea Bocelli regresa a Buenos Aires, en una noche única en el Teatro Colón

Emilia Mernes contó qué cantantes consagradas tendría en su banda pop de chicas: “Seríamos las Avengers”

Nicolás Cabré contó cómo vive que Rufina estudie en Turquía: “Puede probar y ver qué pasa, lo único que importa es ella”

La tristeza de Pablo Lescano después de la tragedia en su show: “La vida es lo más valioso que tenemos”