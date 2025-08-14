La mamá de Suheyn Cipriani responde con gritos luego de confesiones en ‘El Valor de la Verdad’ y las redes sociales explotan en su contra

La mamá de Suheyn Cipriani responde con gritos luego de confesiones en ‘El Valor de la Verdad’. Video: Amor y Fuego

El reciente avance del programa ‘Amor y Fuego’ generó una fuerte conmoción al mostrar, por primera vez, la reacción de la madre de Suheyn Cipriani tras las graves confesiones realizadas por la modelo en ‘El Valor de la Verdad’.

Las cámaras captaron a la madre de la exparticipante de Miss Perú 2023 alzando la voz con desesperación frente a las acusaciones de abuso físico y psicológico que su hija hizo públicas. “No puede ser. ¡¿Por qué?! ¡Dime, dime! Si he mantenido a esa muchacha, si me he fajado por ellos, ¡¿dime por qué?!”, exclamó la mujer, visiblemente alterada, en el adelanto difundido por el canal.

Estas declaraciones surgieron como respuesta a la revelación dolorosa de parte de Suheyn Cipriani, quien, en el polémico “sillón rojo”, detalló episodios de estricta violencia vividos bajo la tutela materna. La modelo relató desde agresiones físicas sufridas en su niñez hasta episodios de graves reproches e incomprensión en el ámbito familiar.

Beto Ortiz, conductor de ‘El Valor de la Verdad’, expuso crudamente la situación: “Tenías 7 años y te estaban acusando de robarle el marido a tu madre, vamos a decirlo crudamente”. Cipriani no vaciló en ratificar el hecho, describiendo el ambiente tóxico y el daño emocional derivados de ese entorno. Ortiz calificó la historia como “una película de terror”, impresionado por la franqueza de la joven.

Uno de los pasajes más oscuros narrados por la exMiss Perú retrata un episodio en el que, según su testimonio, su propia madre intentó asfixiarla, y solo la oportuna intervención de su abuela evitó lo peor.

“Ella me tenía del cuello. Yo ya veía negro, y escuché la voz de mi abuela: ‘¿Qué estás haciendo? Suelta a la bebé. ¿Qué te pasa?’”, recordó Cipriani visiblemente conmocionada. Este fragmento dio paso a una reflexión por parte de Ortiz sobre las huellas imborrables de estas experiencias en la vida de cualquier niño: “Un niño que se siente estrangulado por su padre siente que es un estorbo, algo que debe desaparecer”.

Suheyn Cipriani relata desgarrador episodio de su infancia: “Mi mamá me golpeaba casi hasta perder el conocimiento”. Video: Panamericana Televisión

Redes sociales arden en contra de la mamá de Suheyn Cipriani tras el avance de ‘Amor y Fuego’

La controversia se disparó tras el avance emitido el miércoles 13 de agosto. Rodrigo González, conductor del propio ‘Amor y Fuego’, anticipó con severidad lo que se había presenciado:

“Quizá la señora piensa que haciendo eso va a reivindicarse. Y lo que está haciendo es confirmar todo y más de lo que la hija ha dicho de ella. Lamentable. Pidió dar unas declaraciones, nos buscó para poder hacer público lo que ella quería expresar. Y, claro, admiro el temple de nuestro equipo, de nuestra cámara, para hacer esa nota y no reaccionar como quizá esta señora podría merecerse”, aseguró el popular ‘Peluchín’.

No obstante, la emisión principal de la respuesta materna fue pospuesta, informando que la nota completa se transmitiría el día siguiente. Mientras tanto, el anticipo difundido en redes sociales desencadenó una avalancha de reacciones. Usuarios en plataformas como TikTok y X se expresaron duramente contra la madre de la modelo.

“Redes explotan contra la mamá de Suheyn Cipriani por salir gritando en adelanto de ‘Amor y Fuego’. No salió su nota hoy día, pero las redes han destruido a la señora. No les miento. Miren los comentarios en X”, comentó el usuario @riclatorrez. Los mensajes giraron en torno a la incredulidad y la empatía por Suheyn: “Ahora sí le creo a Suheyn. Con todo eso, así dice Suheyn que la abuela ve a sus hijos, lo pensaría dos veces. Pobre chica, qué miedo. ¿Ya para qué la van a entrevistar? Lo que se ve no se pregunta”.

La repercusión virtual fue inmediata y abrumadora: “Dios mío santo, la gente no ha perdonado a la mamá de Suheyn, de verdad, y le están dando la razón a Suheyn con todo lo que contó en ‘El Valor de la Verdad’, porque la señora en el adelanto de ‘Amor y Fuego’ y según lo que contó Rodrigo, también exageró todo cuando habló con los reporteros, ella pidió hablar con ‘Amor y Fuego’, sale gritando y la gente dice ‘ahora sí, le creemos a Suheyn en todo’”.

Mamá de Suheyn Cipriani: Usuarios en las redes sociales explotan en su contra. Video: Amor y Fuego / TikTok @riclatorrez

El juicio del público, que ya parecía inclinarse hacia el relato de la modelo, se profundizó tras el comportamiento de la mamá en el avance televisivo.

Suheyn Cipriani revela doloroso episodio que vivió de niña y su padre rompe en llanto al enterarse

La complejidad del drama familiar se acentuó todavía más cuando, en el propio programa, se abordó el testimonio de Suheyn Cipriani junto a su padre biológico, quien se enteró “en vivo” del sufrimiento que su hija había afrontado de niña.

Sentado en el set y con evidente conmoción, el padre escuchó cómo Suheyn relataba que, a los siete años, fue víctima de abuso en el entorno materno. “Sí, fue a los siete años. Vivíamos juntos, pero él (su padrastro) me hizo creer que teníamos una relación, que me quería mucho. Yo crecí creyendo que tenía la culpa”, confesó la modelo ante la atenta mirada e incredulidad paterna. El hombre quebró en llanto y solo pudo expresar: “Debí estar ahí”.

El drama familiar relatado por Cipriani no solo incluye la denuncia de maltrato físico, sino también el señalamiento de una falta de apoyo y credibilidad. Su madre, lejos de protegerla, optó por creer en la pareja que, según la modelo, la había abusado, y tras su alejamiento temporal, permitió su regreso al hogar.

El desgarrador relato de Suheyn Cipriani que impactó a su padre en pleno programa. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

El entorno, enfocado en acusarla de estar “endemoniada”, la condenó a un aislamiento emocional profundo que, según Cipriani, la empujó a buscar refugio con sus abuelos paternos a los once años.

La carga emocional expuesta en televisión llevó al padre a lamentar no haber estado presente para su hija: “Yo sabía que si se lo decía, se iba a sentir mal, y no quería que cargara con eso”, explicó Suheyn sobre la decisión de mantener el secreto por años. A pesar de lo devastador de las revelaciones, la modelo aseguró que ahora ha logrado perdonar y encontrar un estado de paz: “Ya perdoné y ahora me encuentro bien”.