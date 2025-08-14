Suheyn Cipriani rompe el silencio tras las palabras de su madre: “Cuando la verdad incomoda prefieren callarte”. Infobae Perú / Captura - IG

La historia de Suheyn Cipriani sigue generando repercusión después de su paso por El valor de la verdad, donde relató pasajes dolorosos de su vida que marcaron profundamente su infancia y su exrelación con el cantante de salsa de César Vega.

Esta vez, la propia modelo reapareció en sus redes sociales con un mensaje firme y cargado de reflexión, luego de que su madre se pronunciara públicamente y dejara ver el impacto emocional que le generaron las declaraciones de su hija.

La Miss Eco Internacional 2019 utilizó su cuenta de Instagram para responder de manera indirecta a quienes han cuestionado que llevara a la televisión su historia personal. En lugar de emitir un discurso frontal, optó por compartir un texto que le envió una seguidora, el cual cuestiona la noción de que los problemas familiares deben mantenerse ocultos para proteger una supuesta armonía.

El mensaje hacía referencia a la frase “los trapos sucios se lavan en casa”, expresión que, según se señala, muchas veces se emplea para silenciar a quienes atraviesan situaciones de violencia.

“No podía haberlo dicho mejor. La típica frase dicha para callarte. Cuando la verdad incomoda prefieren callarte”, escribió la modelo junto a la publicación, dejando en claro que su intención no fue generar escándalo, sino dar visibilidad a lo que vivió. Con esta postura, Suheyn Cipriani marca una posición frente a las críticas, reafirmando que contar su historia fue un acto de valentía y no de exposición gratuita.

La reacción de su madre tras escuchar estas declaraciones fue de conmoción. Aunque no se profundizó en su postura sobre los eventos narrados, su aparición pública evidenció que revivir esos recuerdos fue doloroso para toda la familia. En medio de esta exposición mediática, el mensaje que publicó Suheyn Cipriani parece ser también una respuesta a las tensiones internas que surgieron tras la emisión del programa.

Suheyn Cipriani habla de su exrelación con César Vega

En su paso por el programa conducido por Beto Ortiz, la modelo reveló detalles que sorprendieron incluso a quienes la seguían de cerca. Una de las confesiones más duras fue cuando relató que, tras someterse a un tratamiento de fertilidad para cumplir su sueño de ser madre junto a César Vega, enfrentó episodios de agresión física aun estando embarazada. Según narró, no fue un hecho aislado, sino que ocurrió en dos ocasiones durante la gestación.

“Trataba de una manera que no me dejen marcas. Habrá sido ese día que grabé y el día final que le puse la denuncia”, recordó durante su participación en el sillón rojo. Sus palabras describen un escenario de temor constante, donde la violencia no se detenía pese a la vulnerabilidad propia de un embarazo.

La joven ha dejado entrever que, para ella, romper el silencio es una manera de sanar y prevenir que otras personas pasen por lo mismo. Al compartir el texto que le envió su seguidora, no solo agradeció el apoyo, sino que reforzó la idea de que el silencio protege al agresor y perpetúa el daño.

