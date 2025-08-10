Perú

El centro de Lima ya no será ruta para autos: así será el cierre de calles en el Damero de Pizarro

La Municipalidad de Lima inicia un plan de restricción vehicular que transformará el corazón histórico de la ciudad en un espacio más seguro, peatonal y ordenado.

Guardar
La Municipalidad de Lima restringirá el ingreso de autos al centro histórico para priorizar a los peatones y reducir la congestión. | ProLima

A partir de este año, el Damero de Pizarro dejará de ser ruta de paso para vehículos particulares, marcando un nuevo capítulo en la revitalización del centro histórico de la capital. La medida, impulsada por Prolima y la Municipalidad de Lima, busca priorizar el tránsito peatonal, mejorar la seguridad vial y reducir la congestión en una zona que alberga los principales monumentos e iglesias de la ciudad.

Un cambio pensado para los peatones

La peatonalización del Damero de Pizarro comenzó en 2019, con el rediseño de 41 cuadras en pavimento de piedra y adoquines. Sin embargo, hasta ahora los autos aún circulaban, obligando a los transeúntes a desplazarse por los costados.

Con el nuevo plan, el acceso vehicular quedará estrictamente controlado. Solo podrán ingresar los residentes mostrando su DNI con dirección en la zona, visitas que acompañen al dueño del predio, y ciertos vehículos autorizados como taxis con Tarjeta Única de Circulación (TUC), autos de personas con discapacidad con carnet de Conadis, y abonados de playas de estacionamiento registradas.

Punto central del centro histórico,
Punto central del centro histórico, la Plaza Mayor conecta con edificios históricos como el Palacio de Gobierno y la Catedral, evocando el esplendor colonial (Andina)

Accesos y salidas autorizados

Los tres únicos puntos de ingreso vehicular serán:

  • Av. Emancipación con Jr. Carabaya
  • Av. Emancipación con Jr. Rufino Torrico
  • Jr. Callao con Av. Tacna

Las salidas estarán ubicadas en:

  • Av. Abancay con Jr. Junín
  • Av. Abancay con Jr. Santa Rosa
  • Av. Emancipación con Jr. Camaná
  • Conde de Superunda con Av. Tacna
Desde la Plaza de Armas
Desde la Plaza de Armas hasta la avenida Tacna, el jirón Conde de Superunda revela una historia de resurgimiento tras la tragedia, gracias a la visión y trabajo del Conde de Superunda. (Manuel González Olaechea)

Salvoconductos y plazos de implementación

Durante los primeros tres meses, se entregarán salvoconductos celestes para vehículos no abonados, mientras que los abonados recibirán salvoconductos azules (zona oeste, entre Av. Tacna y Jr. de la Unión) o amarillos (zona este, entre Jr. de la Unión y Av. Abancay).

Progresivamente, solo los abonados en playas autorizadas podrán acceder, previa entrega de la lista de usuarios a Prolima. La medida se aplicará con cierta flexibilidad de agosto a octubre, para luego entrar en vigor total en noviembre.

"Nueva gestión del tránsito en
"Nueva gestión del tránsito en el Damero de Pizarro, que tiene como objetivo recuperar el Centro Histórico para los peatones". Foto: ProLima

Cómo funcionará el nuevo acceso vehicular

  • Residentes: podrán ingresar mostrando su DNI con dirección en la zona.
  • Visitas: deberán ingresar junto al dueño del predio, acreditado con su DNI.
  • Inquilinos: el propietario debe remitir sus datos a Prolima vía mesa de partes. La entidad emitirá una carta de autorización.
  • Taxis: solo podrán ingresar si cuentan con Tarjeta Única de Circulación (TUC) emitida por la ATU, y podrán embarcar o desembarcar en zonas autorizadas.
  • Estacionamientos autorizados: los usuarios recibirán salvoconductos especiales.
  • Personas con discapacidad: podrán circular con su vehículo mostrando el carnet de Conadis.
  • Bicicletas y scooters: no tendrán restricciones.

Las consultas podrán realizarse de forma presencial en Pasaje Acisclo Villarán 288, a través de la mesa de partes virtual de la MML o escribiendo al correo gestion.movilidad.chl@munlima.gob.pe.

FOTO DE ARCHIVO-Gente camina por
FOTO DE ARCHIVO-Gente camina por el centro de Lima, Perú 30 de enero 2025. REUTERS/Angela Ponce

Salvoconductos y plazos

Durante los tres primeros meses de implementación, se emitirán permisos temporales para facilitar la adaptación:

  • Celeste: para vehículos no abonados.
  • Azul: para abonados de la zona oeste (entre Av. Tacna y Jr. de la Unión).
  • Amarillo: para abonados de la zona este (entre Jr. de la Unión y Av. Abancay).

Después de este periodo, solo podrán ingresar los abonados de playas de estacionamiento autorizadas, cuyas listas serán remitidas a Prolima.

Temas Relacionados

Centro de LimaDamero de PizarroProlimaMunicipalidad Metropolitana de Limaperu-noticias

Últimas Noticias

Carrera por el cielo: Colombia se asegura sus aviones caza Gripen y Perú teme quedar atrás

Colombia cerró un acuerdo con la firma sueca Saab para adquirir 16 aviones caza Gripen, el mismo modelo que también evalúa comprar el Perú. Sin embargo, este último podría quedar al final de la lista de entrega, según un informe de Perú21

Carrera por el cielo: Colombia

Perú vs Venezuela EN VIVO HOY: punto a punto del partido por el quinto lugar de la Copa Panamericana de vóley 2025

Se juega el cuarto set en el Auditorio Multifuncional Unidad Deportiva Morelos de Colima. La ‘bicolor’ se impone 2-1 en sets frente a la ‘vinotinto’. Sigue las incidencias del encuentro

Perú vs Venezuela EN VIVO

Ingenieros llevan seis meses desaparecidos en Cusco y familias claman por reactivar la búsqueda

El 17 de febrero, una camioneta cayó al río en Ollantaytambo. Solo uno de los ocupantes fue encontrado. Los familiares piden reactivar la búsqueda ahora que el caudal ha bajado

Ingenieros llevan seis meses desaparecidos

Estadio Nacional se ampliará a 50.000 asientos: así será la mayor remodelación en la historia del coloso limeño

El emblemático estadio de Perú tendrá nueva capacidad, césped de máxima calidad y renovadas instalaciones tras el reciente acuerdo del IPD y la Conmebol

Estadio Nacional se ampliará a

Colombia está en el top 10 de las Fuerzas Navales más poderosas del mundo: conoce el puesto de Perú en el ranking 2025

Aunque Perú mantiene un esfuerzo por modernizar su Marina, su posición en el ranking global y regional refleja limitaciones frente a otras fuerzas navales sudamericanas, incluyendo a Paraguay, país sin litoral

Colombia está en el top
ÚLTIMAS NOTICIAS
Subastarán prendas históricas de Whitney

Subastarán prendas históricas de Whitney Houston que muestran su huella en el mundo fashion

El optimismo del “Doctor Catástrofe”: según Roubini, EEUU está a las puertas de un salto de productividad y prosperidad

Sobre ruedas: los patentamientos de motos crecieron casi 34% interanual en julio

El juez que investiga las muertes por fentanilo contaminado actualizó a 76 la cifra de víctimas fatales confirmadas

“Te desgasta el corazón”: la tristeza de los papás de Uma Aguilera tras un revés de la justicia

INFOBAE AMÉRICA
Nueva masacre en Ecuador: ocho

Nueva masacre en Ecuador: ocho muertos en un ataque a tiros frente a una discoteca en Santa Lucía

El régimen de Irán anunció que recibirá a un enviado del OIEA pero descartó inspecciones a sus plantas nucleares

Un sismo de magnitud 6,1 sacudió el oeste de Turquía: al menos un muerto y seis heridos

Al legado de Roy Lichtenstein no le quedaron ni los muebles

Revelan imágenes inéditas de la perturbadora colección de arte de Jeffrey Epstein

TELESHOW
El periodista Matías Vázquez contó

El periodista Matías Vázquez contó su experiencia con el sexo tántrico en “Almorzando con Juana”

Juana Viale deslumbró con un look masculino que atrapó las miradas en la mesa del domingo

La Joaqui celebró el cumpleaños de su hija Shaina con temática marina y de sirenas: las fotos de un festejo inolvidable

El emotivo posteo de Darío Barassi por el cumpleaños de su hija Inés María: “Morocha de mi vida”

Los desopilantes consejos de Adrián Suar a Martín Bossi y Gustavo Bermúdez para una buena convivencia en el escenario