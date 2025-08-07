Moda peruana brilla en Brasil: es el principal destino regional de prendas nacionales y envíos sumaron USD 28 millones

De enero a mayo de 2025, las exportaciones textiles con destino a países de la región sumaron un total de USD 73 millones. Foto: Andina

Brasil se ha posicionado como el principal comprador de prendas de vestir peruanas dentro de Sudamérica, de acuerdo con datos de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú). Entre enero y mayo de 2025, los envíos del sector textil hacia la región alcanzaron los USD 73 millones, cifra que representa un crecimiento del 6,9% en comparación al mismo periodo del año anterior.

Este incremento fue impulsado principalmente por el mercado brasileño, donde las exportaciones peruanas totalizaron USD 28 millones, con una expansión del 24,1%. La demanda estuvo centrada en prendas como t-shirts y camisetas de algodón, lo que consolidó a Brasil con una participación del 36% en los envíos regionales y un avance anual del 15,3%.

Perú Moda Latam 2025 se inaugura en São Paulo

Con el objetivo de reforzar la presencia del sector textil en Sudamérica, este miércoles se dio inicio en São Paulo a la misión comercial Perú Moda Latam 2025, organizada por Promperú. La actividad se extenderá hasta el 8 de agosto y busca promover las exportaciones a través de contactos directos con compradores de Brasil, Argentina, Uruguay y Colombia.

Un total de 30 empresas exportadoras peruanas participan en este encuentro empresarial. Durante el evento, sostendrán reuniones con potenciales clientes internacionales interesados en productos hechos con fibras reconocidas por su calidad y sostenibilidad.

Para fortalecer la posición de la industria textil en Sudamérica, este miércoles comenzó en São Paulo la misión empresarial Perú Moda Latam 2025. Foto: Andina

Oferta textil peruana destaca por sus fibras Premium

La oferta de este año está centrada en materiales como algodón Pima y Tangüis, además de la fibra de alpaca y sus mezclas. Estos insumos son valorados por su durabilidad, frescura y adaptabilidad a diferentes condiciones climáticas. “Esta propuesta se respalda en una industria integrada, con capacidad de respuesta, puntualidad en entregas y un compromiso con la trazabilidad y la producción responsable”, indicó Promperú en un comunicado.

La misión forma parte de una estrategia más amplia de internacionalización de la industria peruana, que incluye acciones en mercados como Nueva York, Milán y Santiago de Chile, además de presencia en ferias especializadas como Première Vision (París) y Fashion World Tokyo.

En su edición pasada en São Paulo, esta iniciativa generó oportunidades de negocio por más de USD 16,3 millones, consolidando al Perú como un proveedor confiable de moda en el mercado regional.

La industria textil en Perú

La industria textil peruana atraviesa un momento dinámico y retador, caracterizado por una fuerte recuperación en el mercado externo junto con tensiones en el ámbito interno. Durante los dos primeros meses del 2025, las exportaciones del sector alcanzaron los USD 280 millones, lo que implica un alza interanual del 17,4% y un crecimiento acumulado en febrero del 25,4%. Este impulso obedece, en gran medida, a la mayor cantidad de productos enviados al extranjero, más allá de la leve subida de precios.

El sector textil del Perú vive una etapa de cambios intensos, marcada por un repunte significativo en sus ventas al extranjero. Foto: Perú Info

Diversas estimaciones indican que el rubro representa aproximadamente el 8% de la manufactura nacional y entre el 1% y el 1,2% del PBI, con una contribución anual estimada entre los USD 4.000 y USD 5.000 millones. El tejido social de este sector está formado mayoritariamente por microempresas: en 2023, de las 46.693 firmas formales registradas, el 95,4% corresponde a este tipo, principalmente concentradas en Lima.

Pese a estos logros, el entorno presenta amenazas importantes. El ingreso masivo de productos asiáticos a bajo costo ha provocado que las importaciones textiles aumenten hasta 3,5 veces en los últimos 16 años, lo cual ha erosionado la participación de las empresas peruanas en el mercado local; se calcula que 45.000 micro y pequeñas unidades productivas podrían estar en riesgo. A ello se suma el impacto potencial de los aranceles del 10% aplicados a las exportaciones hacia EE.UU., que podrían disminuir los envíos hasta en 23%.