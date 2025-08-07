Perú

El presidente de la Comisión de Economía, la pieza clave de Fuerza Popular en contra del retiro AFP

Comisión de Economía. Victor Flores Rúiz, la propuesta de Keiko Fujimori para liderar el debate del retiro AFP, ya se ha pronunciado en contra del octavo acceso

Edwin Montesinos Nolasco

Por Edwin Montesinos Nolasco

Fuerza Popular propone a Victor Flores en Comisión de Economía: Así opinó sobre el retiro AFP

Keiko Fujimori reveló quiénes de su bancada, Fuerza Popular, irían para las comisiones del Congreso de la República. Esto es de vital importancia para quienes estén atentos al debate del retiro AFP en el Congreso, ya sea que estén a favor o en contra.

Tal como señaló Fernando Llanos en su programa Las 5 pepas de Llanos, el candidato de esta bancada para la Comisión de Economía es el que quedaría: este es Victor Flores Ruíz, un parlamentario que se ha mostrado en contra del retiro AFP este año.

Sin embargo, el que parece ser la pieza clave de Fuerza Popular en la Comisión para evitar la aprobación del retiro AFP —en 2024, como se recuerda, la bancada buscó bloquear el séptimo acceso—, a pesar de haber se pronunciado en contra del octavo acceso, sí votó finalmente a favor del séptimo.

Así votaron los congresistas por
Así votaron los congresistas por el séptimo retiro AFP en 2024. - Crédito Congreso

El perfil de Victor Flores

“He sido propuesto para presidir la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso de la República. Me comprometo a liderar un trabajo serio, técnico y transparente que contribuya al desarrollo económico del país", reveló el parlamentario Victor Flores Ruíz en sus redes sociales.

Es cierto que el congresista que sería el nuevo presidente de la Comisión de Economía del Congreso parece preocupado por tratar técnicamente los temas económicos. Cuando el exministro de Economía José Salardi salió de su cargo, Flores Ruiz fue uno de los que lamentó su salida.

También ya en la Comisión de Economía, en la primera mitad del año, el congresista ha alertado del retiro AFP y señalado que aprobarlo también perjudica a los que no retiren fondos.

¿Adiós al retiro AFP? Fuerza
¿Adiós al retiro AFP? Fuerza Popular volvería a conducir el debate del octavo acceso a las pensiones, pero la pieza clave de Keiko Fujimori en la presidencia de la comisión está en contra de la medida. - Crédito EFE/Paolo Aguilar

“Esta es mi opinión personal. No estoy de acuerdo con ningún retiro. ¿Por qué? Porque el número de afiliados de la AFP se ha reducido drásticamente. Pero S/70 mil millones han sido retirados, queire decir que eso no va participar de la jubilación de cuatro o cinco millones peruanos más adelante. Quiere decir que cuando ellos se jubilen van a ser una carga para el Estado“, opinó para Canal N en abril de este 2025.

Sin embargo, a pesar de eso y de su posición técnica sobre el tema, el congresista sí terminó votando junto a la mayoría de su bancada a favor del séptimo acceso a las pensiones privadas en el 2024. ¿Cambiará de opinión ahora o seguirá manifestándose en contra?

Fuerza Popular intentó bloquear el retiro AFP en 2024

Como se recuerda, el retiro AFP se aprobó en 2024, pero con algunos tropiezsos. La Comisión de Economía estaba liderada entonces por César Revilla, de Fuerza Popular. Desde esta, se planteó un dictamen de reforma de pensiones que incluída el retiro AFP de hasta 4 UIT, pero solo para desempleados.

Tres congresistas de Podemos Perú
Tres congresistas de Podemos Perú buscarán que se debate el retiro AFP en esta legislatura. - Crédito Composición Infobae/Congreso

Pero a raíz de un cuestión previa planteada por el congresista Germán Tacuri, se aprobó votar por separado el retiro AFP con su propio dictamen, el cual consiguió mayoría a favor y pasó al Pleno del Congreso.

Sin embargo, al debatirse, el parlamentario Eduardo Castillo de la bancada Fuerza Popular solicitó un cuarto intermedio para que la propuesta se evalúe en un dictamen conjunto con la reforma del sistema de pensiones en el Perú. Así, se presentó un nuevo texto sustitutorio que volvía a incluir el retiro en la reforma de pensiones.

Esto volvió a ser un esfuerzo inútil, dado que el Pleno votó a favor de volver a separar los temas: el retiro AFP de hasta 4 UIT y la reforma de pensiones. Finalmente, el séptimo libre acceso se aprobó. Y, como se recuerda, posteriormente se aprobó también la reforma de pensiones, la cual tiene un artículo que prohíbe los retiros de AFP.

Portugal presentó sus convocados para

