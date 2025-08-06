Perú

Comisión de Economía: ¿En manos de quién estará el futuro del retiro AFP de 4 UIT?

Congreso definiómiembros de la Comisión de Economía. Acción Popular se encontraba tentando la presidencia que liderará el debate del octavo retiro AFP, pero la ganó otro partido

Edwin Montesinos Nolasco

Por Edwin Montesinos Nolasco

Guardar
El jueves 7 de agosto
El jueves 7 de agosto en la sesión del Pleno del Congreso se definirá finalmente los miembros de la Comisión de Economía. Ilich López no volvería a la presidencia, pero puede que sí Acción Popular. - Crédito Congreso

Debate del retiro AFP tendría lugar en esta legislatura. Diversos congresistas ya están presionando desde este agosto por la aprobación del retiro AFP de hasta 4 UIT (S/21.400), el cual sería el octavo acceso que se apruebe de los fondos privados de pensiones.

Con este, todos los afiliados podrían sacar hasta S/21 mil 400 de sus cuentas en la AFP en que se encuentren (Prima, Profuturo, Integra o Habitat), con lo que tendrían para hacer frente a alguna situación económica crítica, pero también sacando fondos que originalmente se guardaban para sus pensiones al jubilarse.

Ahora, ya se dio el primer paso para que se evaluén las posibilidades de que el octavo retiro de AFP se apruebe, con la elección del cuadro de las comisiones del Congreso y quiénes las conformarán. Como se sabe, en la anterior legislatura Ilich López (Acción Popular) fue el escogido para estar a la cabeza de la Comisión de Economía, la cual está a cargo de los proyectos sobre la AFP. Ahora Fuerza Popular es quien liderará este grupo.

Hay 27 proyectos de retiro
Hay 27 proyectos de retiro AFP, pero no todos piden que el acceso a los fondos sea para todos los afiliados sin condiciones. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

¿Retiro AFP en manos de Acción Popular?

Este jueves 7 de agosto se encuentra en la agenda del Congreso la “aprobación del cuadro nominativo de las comisiones ordinarias y de la Comisión Permanente para el Período Anual de Sesiones 2025 - 2026″. Es decir, se escogerá finalmente los miembros de la Comisión de Economía, en cuyas manos estará el futuro del retiro AFP.

Como se sabe, el anterior presidente de la comisión, Ilich López, está actualmente como tercer vicepresidente de la Mesa directiva del Congreso, pero sí señaló que Acción Popular busca liderar de nuevo Economía. “Yo estoy ocupando el cargo de vicepresidente. Va a estar el congresista [Elvis] Vergara o Juan Carlos Mori, de parte de Acción Popular”, aclaró en Latina Noticias.

Si bien ambos congresistas de Acción Popular votaron a favor del retiro AFP en 2024, este año su apoyo no se ha evidenciado. Es más, Vergara tildó anteriormente este 2025 a la medida como “populista”.

Tanto Elvis Vergara como Juan
Tanto Elvis Vergara como Juan Carlos Mori (e Ilich López) fueron sindicados en su momento como "Los Niños". Todos de Acción Popular. Uno de estos sería el que presida el debate del retiro AFP. - Crédito Composición Infobae/Congreso

Podemos Perú presionará por debate

Del otro lado, como se sabe, está la bancada de Podemos Perú, liderada por José Luna. De esta, varios congresistas no solo han presentado sus proyectos de retiro AFP de hasta 4 UIT, sino que se han mostrado vocales en presionar para esta legislatura el dictamen del retiro AFP.

“¡De todas maneras saldrá el retiro de las 4 UIT! Sabemos que los defensores de las AFP están ahora en el Congreso dispuestos a proteger las ganancias de estas administradoras codiciosas, pero no nos van a derrotar, porque sabemos que nuestra causa es justa y batallaremos en el Parlamento y en las calles, para hacer valer su derecho a millones de peruanos y que puedan hacer uso de su dinero. (...) ¡El retiro de las 4 UIT sale sí o sí!“, señaló José Luna en su cuenta de Facebook.

De igual manera, Guido Bellido ha emplezado al nuevo presidente del Congreso, José Jerí, a que apoye la medida que dará acceso a su dinero a los afiliados: “Ahora, urge la aprobación del retiro de las 4 UIT de las AFP y de la ONP. El pueblo se lo pide; es su dinero, producto de su esfuerzo”.

Tres congresistas de Podemos Perú
Tres congresistas de Podemos Perú buscarán que se debate el retiro AFP en esta legislatura. - Crédito Composición Infobae/Congreso

Darwin Espinoza también está coordinado con este mensaje. El congresista no solo señaló en su momento que la Comisión de Economía había fracasado al no presentar su dictamen de AFP, sino que señaló posteriormente que “hoy miles de peruanos viven un drama silencioso”. Se refiere a quienes “aportaron durante años a las AFP con la esperanza de una jubilación digna, pero cuando más lo necesitan, ¡no pueden acceder a su propio dinero!“.

Temas Relacionados

retiro afpretiro afp 2025Congreso de la RepúblicaComisión de Economíaperu-economia

Últimas Noticias

Retiro AFP 2025: Malas noticias para los afiliados que esperan que se apruebe en agosto

La Comisión de Economía del Congreso será presididad por Fuerza Popular. ¿Cuál es la posición del partido sobre las 4 UIT?

Retiro AFP 2025: Malas noticias

Clima en Lima hoy 8 de agosto 2025, temperaturas máximas y mínimas

El clima en Perú resulta por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Clima en Lima hoy 8

Fiscalía investiga desaparición de más de 1.200 documentos en la JNJ

Se trataría de una manipulación de la base de datos de la institución. Se habría perdido casi todas las denuncias del 2025

Fiscalía investiga desaparición de más

Cómo ahorrar en combustible en Lima: estos son los grifos con los precios más bajos de gasolina y diésel

Aquí está la lista de los precios más bajos de las gasolinas y también los más inasequibles en la capital de Perú

Cómo ahorrar en combustible en

Más de 300 familias rechazan ser censadas por desconfianza al gobierno de Dina Boluarte en Junín

Ante el panorama adverso, el director regional del INEI en Junín, Jhon Zumaeta, señaló que los censistas volverán a los hogares acompañados de promotores que ofrecerán información y orientación

Más de 300 familias rechazan
ÚLTIMAS NOTICIAS
El misterio del cadáver de

El misterio del cadáver de Coghlan: nuevos datos del compañero de colegio que vivía en la casa del hallazgo

Antes y después: la foto que usó Sturzenegger para mostrar cómo cambiaron las estructuras de dos organismos estatales

Cómo funciona la nueva estafa virtual por mail que vacía cuentas bancarias en segundos

Los niños y adolescentes también sufren la soledad: cinco recomendaciones de la neurociencia para proteger la salud mental

Minería argentina: el precio de no saber

INFOBAE AMÉRICA
Familiares de los rehenes de

Familiares de los rehenes de Hamas alertan que el plan de ocupar ciudad de Gaza conducirá a una “catástrofe colosal”

Críticas internacionales a Israel tras la decisión de tomar Gaza para desarmar al grupo terrorista Hamas

Los nuevos aranceles de Estados Unidos a los lingotes elevaron el costo del oro a precios récord

El grupo terrorista Hamas amenazó a Israel tras el anuncio de la ofensiva total sobre Gaza: “Es sacrificar a los rehenes”

Jorge Quiroga afirmó que el Bolivia está ante un escenario de “cambio radical” tras de 20 años de socialismo

TELESHOW
Cuál fue el rating de

Cuál fue el rating de Pampita en su primera semana como conductora de Los 8 Escalones

El video de Wanda Nara con un emotivo mensaje para Maxi López: “Mirá lo que encontramos”

El día que Esteban Trebucq se permitió llorar por su padre: una relación rota, un escudo y el último adiós

Luck Ra le hizo un fuerte planteo a Soledad Pastorutti: “A veces siento que no me querés”

La confesión de Eva Bargiela que sorprendió a Pampita en Los 8 escalones: “Grabada en la piel”