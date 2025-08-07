Retiro AFP en manos de Fuerza Popular: Confirman presidencia de la Comisión de Economía

¿Adiós al retiro AFP? Fuerza Popular volvería a conducir el debate del octavo acceso a las pensiones, pero la pieza clave de Keiko Fujimori en la presidencia de la comisión está en contra de la medida. - Crédito EFE/Paolo Aguilar

Desde el Congreso se ha confirmado que Fuerza Popular vuelve a tener la presidencia de la Comisión de Economía, rol vital para el debate del retiro AFP este 2025.

El dato lo había adelantado el periodista Fernando Llanos, en su programa Las 5 pepas de Llanos, “Fuerza Popular tomará otra vez el control de la Comisión de Economía, la que tiene en sus manos los proyectos de ley para el retiro de fondos de las AFP”. Ahora ha sido confirmado en por el mismo Congreso de la República.

A quien se propusó para liderar este grupo, según un tuit de Keiko Fujimori, es al parlamentario Victor Flores Ruíz. Como se recuerda, es justamente Fuerza Popular quienes en 2024 intentaron bloquear el retiro AFP en diversas ocasiones, hasta en el último momento antes de su aprobación en el Pleno. A pesar de que la bancada votó mayoritariamente a favor del séptimo retiro AFP, incluido Flores Ruíz, este último sí se ha pronunciado en contra de la medida este año.

Victor Flores Ruíz podría ser el presidente de la Comisión de Economía del Congreso. El parlamentario está en contra del retiro AFP. - Crédito Congreso

Retiro AFP en manos de Fuerza Popular

Fuerza Popular, el partido que intentó bloquear el retiro AFP en 2024 con César Revilla a la cabeza de la Comisión de Economía entonces, volvería a tener en sus manos el futuro del octavo retiro de AFP.

“Se acordó proponer a nuestros congresistas para presidir estas comisiones del Congreso: Constitución, Arturo Alegria; Economía, Victor Flores Ruíz; Agraria, Jeny Lopez; Producción, Raúl Huaman. ¡Muchos éxitos a cada uno en este nuevo reto legislativo!“, reveló Keiko Fujimori en su cuenta de Twitter.

Así, a pesar de que Acción Popular también estaba tentando la presidencia de la comisión, Fuerza Popular es quien se quedaría con este rol en el Congreso.

Tres congresistas de Podemos Perú buscarán que se debate el retiro AFP en esta legislatura. - Crédito Composición Infobae/Congreso

¿Cómo deberían recibir esta noticia los que esperan por la aprobación del octavo retiro AFP? Como se sabe, Ilich López, de Acción Popular, no logró sacar adelante un dictamen que incluyera el retiro AFP, pero Fuerza Popular intentó bloquear el retiro AFP en 2024. Ambos partidos se han mostrado en contra de la medida, a su modo. Mientras Ilich López señaló que se debe cautelar el dinero para las jubilaciones de los afiliados, Victor Flores sí ha resaltado que está en contra del octavo retiro.

Victor Flores en contra del octavo retiro de AFP

Victor Flores es la pieza clave de Fuerza Popular en la Comisión de Economía. El parlamentario lamentó la salida de José Salardi del Ministerio de Economía,

votó a favor del séptimo retiro AFP, tal como otros congresistas de Fuerza Popular. Sin embargo, este año ya ha declarado a la prensa sobre el octavo acceso y se ha mostrado claramente en contra.

Así votaron los congresistas por el séptimo retiro AFP en 2024. - Crédito Congreso

“Esta es mi opinión personal. No estoy de acuerdo con ningún retiro, ¿por qué? Porque el número de afiliados de la AFP se ha reducido drásticamente. Pero S/70 mil millones han sido retirados, queire decir que eso no va participar de la jubilación de cuatro o cinco millones peruanos más adelante. Quiere decir que cuando ellos se jubilen van a ser una carga para el Estado", señaló para Canal N en abril de este 2025.

Asímismo, en su momento, en la misma Comisión de Economía, este año advirtió que los retiros AFP afectan también el financiamiento de EsSalud y a quienes deciden mantener sus fondos en el Sistema Privado de Pensiones.

El congresista sostiene todo esto, a pesar de que el 2024 sí voto a favor del séptimo retiro de AFP. Él es quien estaría a cargo de agendar los debates del retiro AFP y sacar adelante el dictamen con los más de 25 proyectos que involucran cambios al sistema privado de pensiones. Todo indica que aprobar un retiro AFP iría en contra de sus propios principios y el respeto que tiene a los fondos de jubilaciones en el futuro.