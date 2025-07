Jonathan Maicelo vuelve a responder e indigna al poner en duda el caso de agresión a Samantha Batallanos: “Está aprovechando lo de Korina”

Jonathan Maicelo vuele a responder e indigna al poner en duda el caso de agresión a Samantha Batallanos. Video: TikTok @riclatorrez / América Espectáculos

Jonathan Maicelo ha generado una nueva ola de indignación tras reaparecer públicamente y dar declaraciones que minimizan la reciente sentencia judicial en su contra. El exboxeador fue condenado por agredir físicamente a su expareja, la modelo Samantha Batallanos, y, lejos de asumir responsabilidad, lanzó duras afirmaciones, al sugerir que ella se estaría aprovechando de otro caso mediático de violencia de género: el de Korina Rivadeneira.

El Poder Judicial dictaminó que Maicelo es culpable del delito de agresión física en el marco de violencia contra la mujer y lo sentenció a un año y ocho meses de pena privativa de libertad, con suspensión condicional, ya que deberá cumplir 86 jornadas de trabajo comunitario, asistir a tratamiento psicológico y pagar una reparación simbólica a favor de Batallanos.

La decisión fue resultado de un proceso legal iniciado en 2023, cuando la modelo denunció haber sido violentada físicamente por el deportista en un contexto íntimo y privado.

Cuestionamientos que generan rechazo

A pesar de la contundencia de la sentencia, Maicelo reapareció en cámaras negando cualquier responsabilidad y acusando a su expareja de utilizar la coyuntura mediática a su favor. En una entrevista para ‘América Espectáculos’, el exdeportista afirmó con tono desafiante.

“Estoy muy tranquilo, porque yo sé que tengo la verdad en mí”, negando rotundamente haber cometido actos de violencia. Incluso declaró: “No tengo que hacer un mea culpa de algo que no hice. Yo solo peleo con hombres, no con mujeres”, una frase que fue duramente criticada por minimizar la acusación y desviar el foco del caso de violencia denunciado.

Sin embargo, lo que más ha causado indignación fue la forma en la que Maicelo intentó desacreditar la denuncia de Batallanos, vinculándola con el reciente caso de tocamientos indebidos que sufrió Korina Rivadeneira, ampliamente difundido en medios nacionales.

“Qué pena que se use lo que le pasó a la muchacha Korina, que fue una agresión que se ve visualmente, para sacar un comunicado, ¿no? Justo ahora. ¿No te parece que está aprovechando la coyuntura?”, señaló con evidente molestia.

Estas palabras no solo ignoran la sentencia judicial, sino que también buscan desacreditar el testimonio de Batallanos, quien ha sido clara en señalar que las agresiones que denunció no fueron producto de una sola ocasión ni parte de un espectáculo, sino de un patrón de comportamiento que afectó su integridad física y emocional.

El fallo judicial y las pruebas del caso

Según lo expuesto por el Décimo Primer Juzgado Penal Unipersonal de Lima, el tribunal halló evidencias suficientes para confirmar la agresión física de Maicelo a Batallanos. La sentencia recoge testimonios, parte médico y elementos probatorios que, a criterio de la justicia, sustentan la culpabilidad del exboxeador.

En su comunicado público tras la resolución del caso, Batallanos afirmó que luchó durante año y medio para que se reconociera legalmente la violencia de la que fue víctima. Subrayó que, incluso con medidas cautelares dictadas por las autoridades para protegerla, Maicelo continuó haciendo declaraciones públicas que la revictimizaban.

“Siguió ejerciéndola con afirmaciones totalmente falsas, en medios televisivos como en el programa ‘El Valor de la Verdad’”, escribió la modelo.

Jonathan Maicelo también trató de distanciarse del impacto mediático del caso, asegurando que su imagen pública no se ve afectada porque, según sus propias palabras: “Yo no tengo carrera, soy empresario. Me dedico a mis negocios, doy trabajo a muchas familias”.

Aun así, su exposición ante los medios continúa generando reacciones, especialmente tras haber anunciado que apelará la sentencia y que tiene material audiovisual para “probar su inocencia”. Parte de su estrategia discursiva ha sido cuestionar las versiones de Batallanos y recalcar que la modelo retomó la relación con él después del presunto episodio de violencia, hecho que ha sido usado por Maicelo como argumento para minimizar la denuncia.

“¿Por qué regresó conmigo entonces? Si supuestamente la agredí. ¿No te preguntas eso?”, dijo con tono desafiante en la entrevista.