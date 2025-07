¿Cuál fue la pregunta censurada de ‘El Valor de la Verdad’ de Macarena Gastaldo?

Vladimir Cerrón reaparece en TikTok tras más de 600 días prófugo, pero el Estado no puede ubicarlo, según abogado: “El Perú no tiene cómo rastrearlo” El especialista Erick Iriarte advirtió que ni la Fiscalía ni la Policía pueden solicitar directamente información a TikTok, ya que la plataforma no opera en el país ni responde a convenios vigentes