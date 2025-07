Macarena Gastaldo recuerda como inició su romance con Luis Advíncula y como se fueron a España: “Me gustaba muchísimo”

Macarena Gastaldo cuenta la verdad sobre su relación con Luis Advíncula y el accidente que la dejó “coja”. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

Fuerte y claro. La modelo Macarena Gastaldo abrió su corazón y recordó uno de los momentos más significativos de su vida personal durante su participación en el sillón de ‘El Valor de la Verdad’ este 13 de julio.

Con una sinceridad que cautivó a todos, reveló detalles sobre su relación con Luis Advíncula, el futbolista de la selección peruana y el club Boca Juniors, y cómo un gesto de amabilidad de su parte marcó el comienzo de una relación que, según la propia argentina, fue más compleja de lo que parecía.

En su relato, Macarena comenzó por confirmar que sí había vivido en España junto a Luis Advíncula durante un tiempo. La respuesta fue clara: “Sí, me fui a vivir a España”, dijo a Beto Ortiz, explicando que su estancia en el país europeo fue más breve de lo que muchos pudieron imaginar, ya que estuvo allí alrededor de un mes o 40 días.

Macarena Gastaldo afirma relación con Luis Advíncula tras viajar a España

Sin embargo, lo que ella quería enfatizar no era tanto la duración de su estancia, sino el hecho de que ya estaba en una relación con el futbolista cuando viajó a España.

Lo que parecía un capítulo común en una relación de pareja se tornó más interesante cuando la argentina explicó que su relación con Luis no comenzó de manera convencional. Ella había estado participando en un programa de televisión cuando sufrió una lesión, específicamente un desgarro en el muslo. Fue en ese contexto que Luis Advíncula se acercó a ella.

“Me escribió por WhatsApp o por Instagram, no recuerdo bien, pero creo que fue por WhatsApp”, recordó la gaucha con una sonrisa. El futbolista, sabiendo de su lesión, se mostró preocupado y la contactó para recomendarle un fisioterapeuta. Este gesto de Luis fue el punto de partida para su conversación. “Le acepté el fisioterapeuta que me recomendó, y al final, él arregló todo con el chico que iba a verme. Me pareció bonito su gesto”, agregó.

Macarena Gastaldo afirma que le gustó lado humano de Luis Advíncula

Este gesto de Luis hizo que Macarena lo viera de una forma diferente. El hecho de que un futbolista tan exitoso se tomara el tiempo de ayudarla con su lesión, le mostró un lado más humano del deportista. Sin embargo, más allá del gesto inicial, lo que parecía una simple ayuda profesional terminó convirtiéndose en una serie de conversaciones que los unieron poco a poco.

“Empezamos a hablar más, que cómo estás con tu lesión, el programa, eso, lo otro… comenzamos a hablar mucho más”, explicó Macarena, indicando que estas conversaciones, en principio amistosas y profesionales, evolucionaron a algo más.

Con el paso del tiempo, Macarena comenzó a notar algunos aspectos que le resultaron extraños en la forma en que Luis interactuaba con ella. Aunque el futbolista se mostraba muy respetuoso. “Me gustaba muchísimo, como me conversaba”, relató.

La modelo admitió que, aunque la amabilidad inicial de Luis la sorprendió positivamente, la relación se tornó confusa con el tiempo, lo que la llevó a cuestionar las verdaderas intenciones de su pareja. “Al principio me pareció muy bonito lo que hizo, pero luego me di cuenta de que había algo más detrás”, dijo, refiriéndose a la forma en que la relación fue evolucionando.

