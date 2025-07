Macarena Gastaldo revela detalles de su encuentro con Gianluca Lapadula y aclara si se besaron: “No sabía quién era”

Macarena Gastaldo revela detalles sobre su relación con Gianluca Lapadula: “Bailamos reggaetón, pero no hubo beso”. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV 1

Macarena Gastaldo, la popular modelo argentina, desató una gran expectativa en su participación en El Valor de la Verdad este 13 de julio cuando fue interrogada por Beto Ortiz sobre su relación con el futbolista peruano Gianluca Lapadula.

La pregunta que todos esperaban escuchar era si, en algún momento, ella y Lapadula se habían besado. La tensión en el aire era palpable, y mientras la modelo se veía algo nerviosa, su respuesta aclaró muchas de las especulaciones que circulaban alrededor de su vinculación con el ‘Bambino’.

En el programa conducido por Beto Ortiz, Macarena admitió conocer a Lapadula, pero lo que llamó la atención fue la respuesta evasiva que dio inicialmente a la pregunta sobre el beso. La modelo trató de esquivar la pregunta número 21, la cual se refería al supuesto beso, pero, tras un poco de insistencia, admitió que había bailado reggaetón con el futbolista, aunque en un ambiente completamente distinto al que muchos imaginaban.

Macarena Gastaldo habla sobre su encuentro con Gianluca Lapadula: "No sabía quién era".

No lo conocía

“Yo no sabía quién era”, expresó Macarena, señalando que en ese momento no tenía idea de la fama de Lapadula ni de su estatus como estrella del fútbol. Además, destacó que, aunque no sabía quién era exactamente, se encontraba en un ambiente relajado y divertido, lo que hizo que la noche fuera especial para ella.

“Era nuevo en ese momento, lo había convocado, pero fue en una reunión, celebración, y yo estaba en todas. Yo estaba feliz, había tomado un poquito”, explicó la argentina, dejando en claro que su interacción con el futbolista fue en un contexto social, durante una fiesta o celebración donde la distensión y la diversión prevalecían. La situación no tuvo nada de formal ni romántico, según sus palabras.

Beto Ortiz aprovechó para cuestionar más a fondo a Macarena, sugiriendo que, dado que ya había admitido haber bailado reggaetón con Lapadula, no había razón para evitar la respuesta sobre el beso.

“Si ya has dicho que has bailado perreo chacalonero con Lapadula, ya que más. Un beso, es una cosa adolescente, escolar. Un perreo es sexo seco”, le dijo el periodista con su característico tono irónico. A pesar de la insistencia, Macarena se mantuvo firme y continuó sin confirmar ni negar un beso entre ella y el futbolista, lo que dejó abierta la puerta a más rumores y especulaciones por parte del público.

Bailaron reguetón

Lo que sí fue claro, es que la relación entre Macarena y Lapadula nunca pasó de un encuentro social en el que ambos compartieron un baile. En la grabación, la modelo expresó sin tapujos que en ese entonces ella estaba disfrutando de la fiesta, sin saber a quién tenía frente a ella, lo que nos da una idea de cómo las celebridades pueden pasar desapercibidas en reuniones sociales entre amigos y conocidos.

Vale comentar que, la prima de Gianluca Lapadula indicó que las afirmaciones de Macarena Gastaldo no afectarían la estabilidad del matrimonio del futbolista con la madre de sus hijos, aunque admite que estas declaraciones podrían modificar la situación.

