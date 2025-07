Enfrentamiento por tren Lima-Chosica continúa: MTC desliza que Rafael López Aliaga intenta usar “su poder económico para violar las normas”

Titular del MTC respondió a declaraciones de Rafael López Aliaga. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

El conflicto entre el ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), César Sandoval, y el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, sumó un nuevo episodio con las declaraciones públicas del titular del sector. Tras un comunicado y declaraciones públicas relacionadas con el proyecto del tren Lima-Chosica, el integrante del gabinete ministerial de Dina Boluarte utilizó sus redes para dirigirse al burgomaestre.

“Señor alcalde, la gestión pública de obras y proyectos se hacen de la manera más técnica y respetuosa, conforme a la normativa que nos ampara. Nada se hace con prepotencia y soberbia”, escribió y deslizó que el funcionario habría intentado utilizar su poder económico para transgredir normas. “Usted podrá insultar todo lo que quiera, pero las cosas se hacen por el camino de la ley. Con su poder económico usted no puede violar las normas y leyes. Pongamos por delante la vida y la integridad de las personas, con humildad y capacidad de gestión”, sentenció.

Sus expresiones se dan poco después de acusar al también líder de Renovación Popular de mentiroso y utilizar su proyecto para satisfacer intereses personales o electorales. “Eso no significa que pueda sorprender, mentir o hacer demagogia. Luego está tratando de mirar al costado y responsabilizar al Ministerio de Transporte de Comunicaciones, que no ha cambiado en ningún momento porque los procedimientos no se cambian”, declaró a la prensa.

Ministro de Transportes le responde a RLA: "Me ha faltado el respeto a mí y a la ciudadanía" | Canal N

Insistió en que, pese a que el alcalde asegura que el tren Lima-Chosica está cada vez más cerca de convertirse en una realidad, hasta el momento no hay nada para pensar en su implementación. “No hay doble vía, no hay cuatro estaciones, no hay paraderos, no hay iniciación, no hay cruces; entonces tiene que haber una inversión y esa inversión empieza por hacer que la concesionaria extienda la concesión. Esa adenda, al extender la concesión, significa inversión. Es todo un procedimiento. Lo dijimos desde el inicio”, expuso.

Asimismo, cuestionó la antigüedad de los vagones y que el burgomaestre hable de convertir a Lima en una potencia mundial: “No puede ser así si es que no respeta el procedimiento, si es que no moderniza todo lo que significa la infraestructura para un tren, que por cierto tiene 40 años de antigüedad”.

Este mensaje llega después de los enfrentamientos verbales registrados en días previos, cuando López Aliaga criticó duramente al MTC por, según él, obstaculizar el avance de la obra. “Me he callado la boca más de 15 días, pero el señor (titular del MTC) no se calla la boca. Si quiere política, política va a tener. Pero eso está mal, está yendo en contra de la felicidad de la gente”, sostuvo en una rueda de prensa el último fin de semana, donde defendió la viabilidad técnica y financiera del proyecto ferroviario.

El tren Lima-Chosica forma parte de un plan de movilidad urbana impulsado desde la gestión de López Aliaga, quien defiende la urgencia de conectar ambos extremos de la ciudad para aliviar el tráfico y mejorar el transporte público. Sin embargo, los desacuerdos institucionales acerca de competencias, permisos y sustentos técnicos generan incertidumbre sobre el inicio de la obra.