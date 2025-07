‘Choque’ por los trenes de Lima: MTC acusa a Rafael López Aliaga de “agresivo y ordinario” por ataques al ministro

Pronunciamiento del MTC sobre ataques de Rafael López Aliaga por los trenes | Canal N

La relación entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, ha entrado en una etapa de “guerra de pronunciamientos”. Luego de las críticas del burgomaestre, quien acusó al ministro César Sandoval de poner trabas a la implementación de los trenes donados de Caltrain, el MTC respondió con un duro comunicado oficial

“El Ministerio de Transportes de Comunicaciones (MTC) lamenta el comportamiento agresivo y ordinario del alcalde Rafael López Aliaga contra el ministro César Sandoval, quien ha solicitado que se pueda calificar por el delito”, afirma el documento difundido en redes sociales.

El comunicado destaca que el MTC “es el ente rector en materia de proyectos de infraestructura vial y comunicaciones y su labor técnica está respaldada en estricto cumplimiento de la ley y de procedimientos”. Además, la institución sostiene que “ratifica su respeto por la legalidad y rechaza las acusaciones que buscan desinformar y afectar su trabajo en beneficio de todos los peruanos”.

El ministro César Sandoval negó trabas del MTC al tren Lima–Chosica y pidió al alcalde formalizar su solicitud. Composición: Infobae Perú

MTC y la MML enfrentados por los trenes

El futuro del tren Lima-Chosica, uno de los grandes proyectos impulsados por Rafael López Aliaga y la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), continúa rodeado de cuestionamientos, dimes y diretes entre autoridades y falta de certezas sobre su viabilidad operativa y legal.

En los últimos días, el arribo del primer lote de locomotoras y vagones Caltrain donados desde Estados Unidos fue acompañado por anuncios sobre la llegada de un segundo lote en agosto. Sin embargo, la MML no cuenta hasta ahora con un almacén definido para el resguardo temporal del material ferroviario ni con un destino concreto para la nueva remesa. Esta incertidumbre ha generado preocupaciones adicionales en torno a la logística y a la seguridad del traslado, sobre todo tras el llamado del concesionario Ferrovías Central Andina, que ha deslindado responsabilidad sobre posibles accidentes durante la movilización y la manipulación de los trenes.

La controversia alcanzó un punto crítico cuando Rafael López Aliaga acusó abiertamente al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) de “poner trabas”, llegando a exigir públicamente que las autoridades del MTC “se callen”, asegurando que el tren está “listo para operar”. Desde el sector, el ministro de Transportes ordenó que las locomotoras y vagones sean desviados directamente al depósito o almacén, recalcando la ausencia de condiciones técnicas y legales para iniciar la operación al público.

Rafael López Aliaga aseguró que marcha blanca del Tren Lima- Chosica se hará en julio y reta al MTC. (Foto: Infobae Perú/FB: Municipalidad de Lima/Rafael López Aliaga)

El MTC reiteró que la Municipalidad de Lima no ha implementado ni presentado paraderos, no existen estudios concluyentes sobre la doble vía requerida, sistemas de señalización adecuados, ni garantías mínimas de seguridad. En paralelo, Ositran, el ente regulador, anunció que no supervisará los trenes donados al considerar que no puede intervenir en el proyecto por falta de competencias claras y porque la operación no se ajusta a los marcos de supervisión vigentes.

A pesar de los cuestionamientos, la regidora Sandra Sudario defendió el gasto de la gestión municipal en la importación y traslado de los trenes, señalando que la negociación fue transparente y que existe un compromiso por parte de la MML para iniciar operaciones, incluso mencionando una posible fecha para este mismo año. No obstante, técnicos y especialistas del MTC advierten que, de no cumplirse con los detalles técnicos y estudios de viabilidad, no se autorizará el funcionamiento del tren, y estiman que, en el mejor de los casos, el servicio no podría arrancar antes de 2026.

La disputa pública entre el alcalde de Lima y el Gobierno central mantiene el proyecto en el centro de la agenda pública, mientras usuarios y expertos advierten que los retrasos, la improvisación logística y la ausencia de coordinación institucional siguen dejando en suspenso una de las grandes promesas de modernización del transporte para la capital.