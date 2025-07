Ministro de Transportes ordena enviar al depósito vagones para el tren Lima-Chosica de López Aliaga: “Se trasladan directo al almacén”

MTC frena plan de López Aliaga: trenes donados “se trasladan directo al almacén”

El ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, se pronunció sobre el arribo del primer lote de vagones y locomotoras donados por Caltrain a la Municipalidad Metropolitana de Lima. El titular del sector explicó que, una vez lleguen al puerto del Callao y sean descargados, serán trasladados directamente al almacén del concesionario.

“Como lo anuncia el alcalde, llegan para ser trasladados al almacén de la concesionaria. (...) Porque esa es su ruta. Van a llegar, desembarcan, pasan por aduanas y se trasladan al almacén. No hay otra cosa que hacer”, declaró en RPP.

El ministro César Sandoval negó trabas del MTC al tren Lima–Chosica y pidió al alcalde formalizar su solicitud. Composición: Infobae Perú

Con estas palabras, confirmó que el MTC no ha autorizado el funcionamiento del material ferroviario donado por Estados Unidos para implementar un tren de pasajeros que cubra la ruta Lima - Chosica. Tampoco participará en la ceremonia de presentación de los trenes, prevista para el lunes 14 de julio en el Parque de la Muralla.

Los desencuentros entre el ministro Sandoval y el alcalde Rafael López Aliaga comenzaron cuando este último anunció una marcha blanca para Fiestas Patrias. Ante ello, Sandoval advirtió que se estaba desinformando a la ciudadanía, pues no existía la infraestructura ni las condiciones de seguridad para operar un tren con pasajeros.

Ositrán asegura que no supervisará ni fiscalizará locomotoras y vagones donados a la Municipalidad de Lima para el Tren Lima-Chosica. (Foto: Infobae Perú/Agencia Andina)

Tras esas declaraciones, el burgomaestre modificó su discurso y aclaró que no se trataba de una “marcha blanca”, sino de una “marcha en vacío”, es decir, sin pasajeros.

El ministro, sin embargo, aunque descartó la viabilidad de la ruta, al menos a corto plazo, reiteró su disposición al diálogo y envió oficios a la MML solicitando información sobre el expediente técnico del proyecto. No obtuvo respuesta.

Un informe reciente del semanario Hildebrandt en sus trece reveló que los funcionarios municipales estuvieron tramitando permisos “como locos” para obtener las autorizaciones. La respuesta del MTC fue contundente: los trenes solo podrán desplazarse del Callao hacia el depósito.

César Sandoval, ministro de Transportes, responde sobre los trenes traídos por Rafael López Aliaga. Canal N

Cabe señalar que, en caso ocurra algún inconveniente, la concesionaria Ferrovías Central —propietaria del almacén donde se guardarán los coches— deslindó toda responsabilidad.

Denuncian nula comunicación de la MML por tren Lima - Chosica

En el asentamiento humano César Vallejo, en el Callao, los postes han sido empapelados con letreros que anuncian la llegada del tren Lima–Chosica. Pero, los vecinos aseguran que la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) no les ha comunicado oficialmente sobre el inicio de las obras ni sobre los planes para la instalación de paraderos, pese a que la vía férrea está al frente de las casas.

MML no informó a vecinos del Callao sobre el Tren Lima–Chosica: “Tenemos miedo de que nos saquen”

Este sábado llegó al puerto del Callao el primer lote de trenes y locomotoras donados por la empresa Caltrain, según anunció el alcalde Rafael López Aliaga. No obstante, en el lugar, la presencia del municipio ha sido mínima.

Letreros anunciando el Tren Lima - Chosica

Alejandro Ortega, uno de los residentes, afirmó que lo único que han visto son trabajos esporádicos de mantenimiento. “Bueno, acá ningunas de las autoridades competentes, que le corresponden, nos ha puesto en conocimiento. Y eso que este asentamiento está reconocido. (...) No, hasta ahorita no hay un trabajo. El trabajo de rutina es de limpieza (...) pero que lo están adecuando como para que pase un tren de pasajeros. No”, dijo a Exitosa.

Jacinta, vecina del asentamiento Consuelo Velasco Alvarado, también expresó su preocupación. “Y también tenemos temor que nos vayan a sacar y tampoco no vienen a decirnos. Eso he escuchado también, pero no sé, no sabemos nada”, comentó.