Segundo lote de tren Lima-Chosica llega en agosto, pero la MML de Rafael López Aliaga no tiene idea dónde será almacenado

Segundo lote de tren Lima-Chosica sin almacén confirmado. Video: América TV

El primer lote del tren Lima-Chosica, “donado” por Caltrain a la Municipalidad de Lima, llegó este último fin de semana e irá directamente a un espacio temporal en la Estación Ferroviaria de Monserrate para su almacenamiento hasta que se den las condiciones para que funcione. Sin embargo, la gestión del alcalde Rafael López Aliaga no sabe a dónde irá a parar el segundo lote.

El último viernes, Hildebrandt en sus trece reveló la carta enviada por la concesionaria Ferrovías Central Andina S.A al Ministerio de Transportes y Comunicaciones donde se advierte esta situación. En Cuarto Poder, el asesor de la Autoridad de Transporte Urbano, Luis Vilela, confirmó que, a la fecha, ni la cartera conoce qué pasará con la segunda entrega de 44 vagones y 9 locomotoras que llegarán en barco en un par de semanas.

Ante ello, la regidora de la MML y presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano de la comuna, Roxana Rocha, aseguró que sí hay espacio para almacenar el segundo lote de tren Lima-Chosica, pero que se tendrá que buscar uno.

“Yo no tengo la menor duda de que sí hay espacios para poder almacenar, pero como usted me está mencionando que ya el MTC ha dicho que no lo va a hacer, bueno, habrá que tener un segundo espacio y eso lo verá la administración de manera inmediata. De acá a agosto falta un mes y se pueden conseguir los espacios correspondientes”, dijo Rocha a Cuarto Poder.

MTC descarta marcha blanca y detalla falta de infraestructura necesaria. (Foto: Infobae Perú/El Peruano/Agencia Andina)

Cuando se le advirtió que no falta un mes para que llegue agosto, sino dos semanas, y que sería poco probable que se solucione la situación en ese tiempo, la autoridad de la Municipalidad de Lima respondió: “No se preocupe que sí lo va a ver, porque nosotros hemos visto que hay terrenos privados con muchas hectáreas en las cuales sí se puede dar (el almacenamiento de los vagones y locomotoras)”.

¿Y la marcha blanca del tren Lima-Chosica?

La puesta en marcha del tren Lima-Chosica fue otra pregunta que se le hizo a Roxana Rocha en Cuarto Poder. “(¿Pero van a estar guardados los vagones quizá un año más?) No, de ninguna manera. Los vagones van a estar guardados no más de 45 o 60 días y se va a operar definitivamente en el cortísimo plazo. Nosotros calculamos que de este año no pasa (la marcha blanca) más o menos noviembre. Ese es el cálculo", respondió.

Trenes donados por Caltrain llegaron al puerto del Callao. (Foto: FB/MML)

Ya no es julio como anunció en un inicio el alcalde Rafael López Aliaga, sino noviembres, según lo estimado por la regidora de la Municipalidad de Lima. Sin embargo, el experto en contrataciones públicas, Marco Montoya, la desmiente.

“No es cierto, 45 días no son. 45 días es el proceso de la selección del proveedor. La ejecución del proyecto va a tomar un tiempo mucho mayor. Después es, obviamente, el proceso de ejecución del contrato y no nos olvidemos del proceso de la supervisión que también va a tener que realizarse que seguramente lo va a tener que hacer Ositrán. Estamos hablando de un plazo más o menos de un año, un plazo de un año para que estén las cosas aproximadamente reales para tener el uso de los trenes adecuadamente como se requiere”, aseveró Montoya.