Rafael López Aliaga estalla por críticas al tren Lima–Chosica y exige al MTC que se calle: “¡Estamos listos para operar!”

Fuente: Latina

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, lanzó este sábado duras críticas contra el ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), César Sandoval, y contra sectores que cuestionan el proyecto ferroviario entre Lima y Chosica.

La presentación oficial del primer lote de trenes tuvo lugar en el puerto del Callao, donde llegaron 45 coches panorámicos de dos pisos y 11 locomotoras. Estas unidades, actualmente almacenadas en los depósitos de APM Terminals, formarán parte del futuro tren de cercanías, una iniciativa promovida por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML).

“El gran problema del Perú es la gente corrupta de este país que no quiere que la gente tenga alegría, esa gente de izquierda caviar, de izquierda terruca”, declaró el alcalde, visiblemente indignado. Agregó que los opositores al proyecto “tienen como misión en la vida reventarle la vida al pueblo” y sugirió que “las dictaduras venezolanas, de Cuba, esa ola verde maldita que va contra la vida y la familia” los financian para impedir su avance.

López Aliaga también respondió a las críticas sobre la viabilidad del sistema ferroviario, incluyendo las denuncias por presencia de ambulantes sobre la vía. “Bueno, se mueven, pues, así de simple. No han tenido más que mentira, mentira, mentira”, afirmó.

El alcalde aseguró que la infraestructura está lista para operar y exigió el cumplimiento del apoyo prometido por la presidenta Dina Boluarte

Más adelante, criticó al ministro Sandoval: “Que todo dice no, todo dice no, no se puede. Si la vía existe y traen mineral desde La Oroya al Callao todos los días, dicen que no va a resistir. El mismo ministro. Un tren de pasajeros tiene menos peso. Es algo irracional”, expresó.

Luego, el burgomaestre solicitó el respaldo del Ejecutivo: “Le pido al señor (Eduardo) Arana (premier) y a la presidenta Dina Boluarte que cumpla con su palabra. Usted me prometió apoyo, igual que el ministro de Economía actual (Raúl Pérez Reyes), que era ministro de Transportes. Me ofreció el apoyo y se lo estoy pidiendo públicamente para hacer esta marcha blanca”, señaló.

“Me he callado la boca más de 15 días, pero el señor (titular del MTC) no se calla la boca. Si quiere política, política va a tener. Pero eso está mal, está yendo en contra de la felicidad de la gente”, manifestó.

Para concluir, López Aliaga ratificó que la infraestructura se encuentra en condiciones para iniciar operaciones, pese a que varios especialistas y el propio Gobierno han expresado dudas: “¡Estamos listos para operar! Estos trenes han estado operando en diciembre en la zona más pituca de California, donde están los millonarios. Ese tren hemos traído. No me vengan a decir que no funciona”, zanjó.

La MML organizará este lunes una presentación pública del material ferroviario en el Parque de La Muralla,

MTC no acudirá a evento

La MML anunció que este lunes 14 de julio, a partir del mediodía, se presentará el primer lote compuesto por 45 vagones y 10 locomotoras. El evento se llevará a cabo en el Parque de La Muralla y contará con la participación musical en vivo de Rubí Palomino y Deivis Orosco.

No obstante, el titular del MTC, César Sandoval, confirmó que no asistirá al evento y reiteró que la iniciativa no cumple con las condiciones mínimas para operar. “El MTC quiere que haya mejor conectividad, transporte de calidad y destrabar algunas obras que puedan permitir el desarrollo de tránsito urbano, incluido (...) los trenes que ahora último el señor López Aliaga está trayendo”, declaró en diálogo con la Radio Exitosa.

Subrayó que la operatividad del sistema propuesto por la comuna está lejos de concretarse. “La concesionaria tendrá que ponerse de acuerdo con la MML para ver el tema de operatividad. No hay los 13 paraderos que debe haber, no hay cruces de seguridad, no hay cuatro estaciones, no hay la doble vía, no hay nada de eso. Pero eso le corresponde, seguramente lo debe saber el señor alcalde”, advirtió.