Giacomo Bocchio genera polémica por comentarios sobre la obesidad: “Un líder no puede ser gordo”

Las polémicas palabras de Giacomo Bocchio sobre el sobrepeso | Youtube

Nuevamente en polémica. El cocinero tacneño Giacomo Bocchio, conocido por haber formado parte del programa gastronómico ‘El Gran Chef Famosos’, ha causado controversia en las redes sociales tras unas recientes declaraciones que hizo en su canal de YouTube.

El 2 de julio, Giacomo Bocchio subió un video en el que preparaba un haragán de manzana junto a su madre. Sin embargo, lo que inicialmente parecía un contenido ligero sobre cocina se transformó rápidamente en un tema viral debido a sus comentarios sobre la obesidad.

En el video, el conocido chef comenzó destacando la figura de su madre, a quien describió como una mujer delgada que siempre ha tenido un control estricto sobre lo que come. “Yo nunca he visto a mi mamá subida de peso, nunca he visto que haya engordado, ella siempre se ha cuidado”, expresó la exfigura de Latina TV.

Giacomo Bocchio genera polémica por sus comentarios sobre la obesidad en redes sociales.

A partir de ahí, Bocchio desató una reflexión que fue muy criticada: “Yo siempre he pensado que un jefe puede ser gordo, pero un líder no puede ser gordo porque un líder tiene que motivar. Si no puedes controlar lo que comes, difícil que puedas controlar otros aspectos de tu vida. Es duro lo que estoy diciendo, pero es la verdad. Y si la verdad ofende, ya no es culpa de nosotros”.

Sus palabras fueron rápidamente viralizadas y desataron una lluvia de críticas en redes sociales. Muchos usuarios cuestionaron fuertemente su manera de pensar, considerando que sus comentarios eran insensibles. De hecho, los conductores del pódcast ‘Habla Good’ fueron de los primeros en manifestar su descontento.

El chef tacneño fue criticado tras afirmar que un líder no puede ser gordo.

Críticas a Giacomo Bocchio

Antonio Crespo, conocido como El Furrey, arremetió contra el chef diciendo: “Es muy fácil decir que alguien es gordo solo porque come mal. Es lo mismo que decir que alguien es alcohólico o drogadicto por eso. Primero, la obesidad es una enfermedad. Segundo, culpar a la gente por ser gordo solo porque, según tú, no son líderes por comer mal, estás mal. Uno no siempre está gordo porque come mal”.

Estas palabras fueron respaldadas por Víctor Caballero, conocido como Curwen, quien también cuestionó las declaraciones de Giacomo. “En ese caso, Julio Velarde debería salir del BCR porque está pasado de peso. Gastón Acurio tampoco es un líder, ¿no?“, expresó con ironía. ”Ojo, que también Giacomo también le está tirando a su excompañero de trabajo, Javier Masías“.

Curwen arremetió contra Giacomo Bocchio.

El comunicador enfatizó que los comentarios de Bocchio eran generalizaciones peligrosas: “Miren, son varios los motivos por los que uno puede estar gordo, no solamente porque está echado comiendo cupcakes, también puede ser un tema de salud, psicología o un tema cultural”.

José Rodríguez, otro de los conductores de ‘Habla Good’, también mostró su desacuerdo, señalando que Giacomo Bocchio estaba “asumiendo erróneamente que uno tiene sobrepeso porque es un fracasado y no le pone esfuerzo; cuando el sobrepeso viene de muchos factores psicológicos y hormonales”.

Giacomo Bocchio ya no forma parte de 'El Gran Chef Famosos'. (Infobae Perú)

Giacomo Bocchio habla sobre el fin de ‘El Gran Chef’

‘El Gran Chef Famosos’ llega a su fin después de 14 temporadas exitosas, donde más de 150 famosos participaron en desafíos culinarios para ganar la famosa olla dorada. Desde su estreno, el programa fue un éxito en la televisión peruana, atrayendo a una gran cantidad de seguidores. A lo largo de las temporadas, los televidentes no solo disfrutaron de las competencias, sino también de los momentos más humanos y divertidos de los participantes.

Sin embargo, en las últimas temporadas, la audiencia comenzó a disminuir, lo que fue notado por los televidentes y miembros del programa, incluidos los jueces como Giacomo Bocchio. En una entrevista con Perú 21, el chef expresó su nostalgia por el cierre del programa, pero también mostró su preocupación por la caída en los niveles de audiencia en las últimas temporadas:

“El programa cambió mucho en las 3 últimas temporadas y me apena que ahora termine así, con una audiencia tan baja”. Según Giacomo Bocchio, el show no logró mantener el nivel de frescura y éxito de sus primeras ediciones: “Cuando la frescura y la energía del programa cautivaban a los televidentes todas las noches”.

Giacomo Bocchio habló sobre el fin de 'El Gran Chef Famosas'.

Aunque muchos seguidores del programa habrían querido verlo de vuelta en esta última edición, Giacomo Bocchio aclaró que no tiene intenciones de regresar, ya que no ha recibido invitaciones de la producción. “La verdad que desde que me fui, la producción nunca me ha invitado”, comentó. Y agregó: “Yo creo que ese capítulo ya lo cerré”, asegurando que su paso por ‘El Gran Chef Famosos’ es parte de su historia, pero que no siente la necesidad de revivirlo.