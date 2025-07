Giacomo Bocchio se disculpa tras controvertidas declaraciones sobre la obesidad: “No pretendía atacar”

Las polémicas palabras de Giacomo Bocchio sobre el sobrepeso | Youtube

Giacomo Bocchio, el chef que se hizo popular como uno de los jurados más exigentes de El Gran Chef Famosos, está nuevamente en el ojo público. Esta vez no por una receta ni una crítica culinaria, sino por una serie de comentarios que generaron polémica en redes sociales.

Todo empezó el pasado 2 de julio, cuando publicó en su canal de YouTube un video de cocina junto a su madre. El contenido parecía inofensivo: una receta casera, risas familiares y una conversación distendida. Sin embargo, fue precisamente esa conversación la que terminó generando controversia. Mientras hablaba sobre la figura de su madre, Bocchio comentó que “nunca la había visto subida de peso”, resaltando que “ella siempre se ha cuidado”.

Hasta ahí, el comentario pasó sin mayor ruido. Pero luego vino una frase que desató la tormenta: “Yo siempre he pensado que un jefe puede ser gordo, pero un líder no puede ser gordo porque un líder tiene que motivar. Si no puedes controlar lo que comes, difícil que puedas controlar otros aspectos de tu vida”, dijo frente a cámara. Y remató con: “Es duro lo que estoy diciendo, pero es la verdad. Y si la verdad ofende, ya no es culpa de nosotros”.

Un comentario que encendió la polémica en redes

Las críticas no tardaron en llegar. En redes sociales, usuarios señalaron que sus palabras eran ofensivas, discriminatorias y que perpetuaban estereotipos dañinos sobre el cuerpo y el liderazgo. No era la primera vez que el chef generaba reacciones por sus opiniones tajantes, pero esta vez el tono de sus declaraciones hizo que el tema escalara rápidamente.

Ante la presión pública, la noche del 5 de julio Giacomo decidió pronunciarse a través de un comunicado publicado en sus redes sociales. En el mensaje, reconoció que sus palabras fueron inapropiadas y ofreció disculpas.

“Amigos, en mi programa del 2 de Julio en mi canal de YouTube hice unos comentarios en relación al sobrepeso y el liderazgo que lamento. Pido perdón a quienes ofendí”, escribió.

Añadió además que su intención no fue atacar a nadie, sino poner énfasis en la importancia de la disciplina y la fuerza de voluntad para cuidar la salud, asegurando que él mismo también lucha con esos temas.

En su descargo, también explicó que el video en cuestión era importante para él porque contaba con la participación de su madre, y por eso tomaron la decisión de editarlo y eliminar la parte problemática. “Hemos borrado esa sección para que el video permanezca con la esencia de lo que quería comunicar: el cuidado amoroso de una mamá en la salud de su familia”, concluyó.

Giacomo Bocchio se ha visto en el ojo de la tormenta por controversiales comentarios.(Foto: Captura de Latina)

Aunque su mensaje fue recibido con reacciones divididas, muchos usuarios valoraron que se haya rectificado. Por ahora, Bocchio no ha hecho más declaraciones, pero la polémica sigue abierta y el debate sobre cómo se abordan temas como la obesidad desde espacios públicos también.

Giacomo Bocchio lamenta la salida de El Gran Chef Famosos

Tras 14 temporadas, el programa de Latina anunció el fin definitivo del reality de cocina y ante ello Giacomo Bocchio, uno de los primeros jurados, expresó su tristeza por este fin. En conversación con Perú 21, el juez afirmó que le entristecía el hecho de que se despida con poco rating.

“El programa cambió mucho en las 3 últimas temporadas y me apena que ahora termine así, con una audiencia tan baja”, comentó en un inicio.

Sin embargo, a raíz de este anuncio, más de uno de sus seguidores ha pedido que vuelva a la cocina para despedir este proyecto que él también inició. Al respecto, el chef señaló que la producción no tiene comunicación con él y no ha recibido ninguna invitación.

“La verdad que desde que me fui, la producción nunca me ha invitado”, reveló, sin embargo, también destacó que no tiene pensado volver al programa, asegurando que es una experiencia que quedó en el pasado. “Yo creo que ese capítulo ya lo cerré”, finalizó.