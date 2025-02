Giacomo Bocchio rechaza el aborto: “Una sociedad que hace que las madres maten a sus hijos” | Restaura2 - YouTube

Giacomo Bocchio siempre se ha mostrado radical con sus pensamientos y uno de los más claros ha sido en su marcada distancia con la comunidad LGBT y ahora con su posición respecto al aborto. En una reciente entrevista al espacio digital ‘Restaura2′, el exjuez de ‘El Gran Chef Famosos’ habló fuerte y claro, rechazando el aborto y denominándose un provida.

“Yo soy totalmente provida. Hay que entender que hay dos vidas ahí. No es una sola vida, hay dos vidas en el cuerpo de una madre gestante desde el momento de la concepción”, dijo, en defensa de su postura.

Más adelante, se mostró más crítico, señalando que permitir el aborto en este momento es dar pie a que ‘madres maten a sus hijos’, por ello decidió adoptar la postura de hacer frente a una situación como esta.

“Y si vivimos en una sociedad que hace que las madres maten a sus hijos, estamos empezando desde un punto de partida terrible. Sí, estoy a favor de mostrarse. Como dicen algunos políticos, la batalla cultural de hacer frente”, agregó en su descargo.

Pese a su rechazo, afirmó que ha visto que se ha comenzado a frenar esta situación, considerándolo un cambio en el mundo. “Lamentablemente, hemos dejado avanzar demasiado, pero estamos viendo grandes cambios en el mundo”, acotó al respecto.

Finalmente, Giacomo Bocchio dejó en claro que la muerte es una situación que los creyentes no permiten y él, como miembro de ese grupo en la sociedad, defiende sus principios. Sin embargo, destacó que la muerte no es permitida en ninguna situación que se presente, pues considera que el ser humano no debería por qué tomar ese tipo de decisiones.

“Ojalá que estos grandes cambios lleven a un orden y a que la gente entienda que los hijos de Dios no podemos estar de acuerdo con la muerte. Ni siquiera puedo estar de acuerdo con la muerte en penas capitales. Quién es uno para decir quién vive y quién muere. Creo que no tenemos esa capacidad”, finalizó sobre el tema.

Giacomo Bocchio habla sobre la identidad de género. (Foto: Captura de YouTube.)

Giacomo Bocchio rechaza los baños inclusivos

El chef Giacomo Bocchio generó controversia con sus declaraciones durante una entrevista en el podcast ‘Restaura2′, donde, además de hablar de su carrera culinaria, dio a conocer su rotunda postura en contra de los baños inclusivos y su rechazo a la identidad de género.

Bocchio expresó su preocupación sobre el impacto de los derechos humanos y cómo la creación de nuevos derechos puede afectar a otros. “Si tú das nuevos derechos, alguien va a tener que pagar por esos derechos, y otra persona los perderá”, señaló, mostrando su descontento con la idea de reconocer derechos basados en la identidad de género.

Giacomo Bocchio confiesa que le da cólera las críticas, pero ha aprendido a enfrentarlas.

Uno de los puntos más polémicos de su intervención fue cuando se refirió al cartel instalado en el baño de mujeres del aeropuerto Jorge Chávez, el cual permitía el acceso a “todas las personas con identidad femenina”. Bocchio se mostró tajante al señalar que esta medida no respetaba los derechos de las mujeres. “¿Dónde están los derechos de mi sobrina, mi hermana, madre y esposa? ¿Dónde está su derecho a usar un baño con tranquilidad, sin la posibilidad de que un hombre ingrese?”, cuestionó.

El chef dejó en claro que no toleraría que un hombre que se perciba como mujer utilice el mismo baño que su sobrina. “Si mi sobrina entra al baño en el aeropuerto, yo me voy a parar en la puerta de ese baño y estoy dispuesto a irme preso, pero no voy a dejar que un hombre entre, si mi sobrina está dentro”, agregó con firmeza.