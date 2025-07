Giacomo Bocchio ante el fin de ‘El Gran Chef Famosos’: “Me apena que termine con una audiencia tan baja”

‘El Gran Chef Famosos’ le dice adiós a la televisión: reality de Latina anunció su última temporada | Latina

El Gran Chef Famosos llega a su fin después de 14 exitosas temporadas en las que más de 150 famosos se enfrentaron a desafíos culinarios para ganar la famosa olla dorada. Desde su estreno, el programa se convirtió en uno de los mayores éxitos de la televisión peruana, atrayendo una gran cantidad de seguidores que disfrutaban tanto de las competencias como de los momentos divertidos y humanos que los participantes mostraban en cada episodio.

El anuncio de su despedida fue hecho a través de un emotivo video en el que se recordó lo mejor de estas 14 temporadas. El video, transmitido durante el estreno de Ponte en la cola, dejó claro que la última temporada de El Gran Chef Famosos sería la número 15, con los campeones anteriores enfrentándose en busca de la olla dorada por segunda vez.

A lo largo de los años, el programa no solo mostró a famosos cocinando, sino que también se destacó por humanizar a estos personajes públicos, quienes dejaron ver sus lados más vulnerables. Pero a pesar de los grandes momentos, la audiencia en las últimas temporadas comenzó a disminuir.

Este cambio fue notado tanto por los televidentes como por los miembros del programa, entre ellos Giacomo Bocchio, quien fue uno de los jueces más queridos en las primeras ediciones del show.

Giacomo Bocchio sobre el fin de ‘El Gran Chef Famosos’: “Me apena que termine con una audiencia tan baja”

En una reciente entrevista con Perú 21, Bocchio compartió sus sentimientos sobre el cierre del programa y su perspectiva sobre cómo han cambiado las cosas en las últimas temporadas.

El chef peruano no pudo evitar sentirse nostálgico por el fin del programa, aunque también expresó su preocupación por el descenso de audiencia. “El programa cambió mucho en las 3 últimas temporadas y me apena que ahora termine así, con una audiencia tan baja”, comentó.

Para Bocchio, la transformación que experimentó el show en sus últimas ediciones no logró mantener el nivel de éxito de sus primeras temporadas, cuando la frescura y la energía del programa cautivaban a los televidentes todas las noches.

Al ser consultado sobre la posibilidad de regresar para la última temporada, Bocchio dejó claro que no es algo que esté considerando. “La verdad que desde que me fui, la producción nunca me ha invitado”, reveló.

Giacomo Bocchio

Aunque muchos seguidores del programa habrían querido verlo de vuelta en esta última edición, el cocinero expresó que no siente la necesidad de regresar. “Yo creo que ese capítulo ya lo cerré”, afirmó, asegurando que su paso por El Gran Chef Famosos es parte de su historia, pero que no tiene intenciones de revivirlo.

El público sigue pidiendo su vuelta al programa

A pesar de su salida del programa, el chef sigue recibiendo el cariño de los seguidores que lo recuerdan con afecto. “Siempre siento el cariño del público en la calle, me paran, me saludan, me dicen cosas bonitas”, comentó.

Giacomo, quien se destacó por su estilo genuino y cercano, agregó que lo que más valora es la relación auténtica que logró construir con la audiencia: “Lo que yo procuro mostrar siempre es integridad y eso la gente lo entiende y genera un cariño especial”, explicó.

‘El Gran Chef Famosos’ anuncia su última temporada y piden el regreso de Giacomo Bocchio: “Que regresen los fundadores”

Para Bocchio, su éxito en televisión no solo se debe a su habilidad en la cocina, sino también a la transparencia y honestidad con la que se mostró ante las cámaras, lo que le permitió conectar con su público de manera sincera.