Giacomo Bocchio responde a Josi Martínez y niega ser homofóbico: “Las nuevas generaciones son cada vez más frágiles”

Entrevista a Giacomo Bocchio. (Video: Carlos Díaz / Infobae)

La participación de Josi Martínez en ‘El Gran Chef Famosos’ fue una de las más comentadas de la tercera temporada de este concurso gastronómico. El tiktoker, que cuenta con millones de seguidores en las redes sociales, destacó por las polémicas que protagonizó con Giacomo Bocchio.

Cuando fue eliminado de este programa, el influencer decidió salir a hacer una denuncia pública contra el reconocido chef, acusándolo de ‘homofóbico’ y ‘transfóbico’, pues de acuerdo a sus palabras, durante las grabaciones siempre le hacía sentir que él no debería de estar en este espacio.

“Cuando eliminan a alguien y cuando se queda otra persona, los jurados se acercan a felicitar a la persona que se queda. Pero cuando eliminan a Santi y me quedo yo, se acercaron Nelly y Javier, que son los otros dos jurados, y este señor no se acercó. Eso no salió al aire porque es grabado y no les conviene que salga”, expresó.

Josi Martínez

Giacomo Bocchio responde a Josi Martínez

Pese a que esta acusación se volvió viral en las redes sociales, Giacomo Bocchio prefirió guardar silencio y no se refirió a este tema. Tuvieron que pasar varios meses para saber la opinión del jurado de ‘El Gran Chef Famosos’, pues recién durante la conferencia de prensa de la nueva temporada, el chef se pronunció ante la insistencia de la prensa.

Para empezar, él negó rotundamente las acusaciones del tiktoker, asegurando que no era homofóbico. Asimismo, precisó que no tiene nada malo que decir contra el influencer, esto debido a que su trabajo es criticar los platos que preparan los concursantes, no estar involucrado en polémicas.

“Obviamente que no lo soy, no tengo nada en contra de ninguna persona. Mi trabajo es juzgar los platos de los concursantes. La verdad es que no tengo nada que decir de Josi, le deseo lo mejor. Me he mantenido sin decir nada todo este tiempo y lo voy a seguir haciendo. Para pelear y discutir se necesitan dos personas y yo no voy a entrar a ese juego. Soy un chef de restaurante, uno hotelero y lo que vengo a hacer aquí es calificar los platos”, indicó.

José Peláez se pronuncia por la pelea entre Josi Martínez y Giacomo Bocchio. | Instagram @josimartinezzz @yosoypelaez

Además, Giacomo Bocchio se mostró preocupado por las nuevas generaciones, y es que piensa que son muy frágiles, ya que por cualquier cosa se molestan y salen a hacer su denuncia en las redes sociales.

“Creo que las nuevas generaciones son cada vez más frágiles y eso es un problema, creo que las generaciones frágiles van a traer nuevos problemas, porque la vida no es fácil, la vida es dura. Como dijo Susan al comienzo, la vida es una lucha constante, hay momentos de alegría total y hay momentos de complicaciones en los que tenemos que luchar y poner el pecho. Siento que nunca le he faltado el respeto a nadie”, añadió.

No tiene problemas con Fiorella Cayo

En otro momento, Giacomo Bocchio dejó en claro que no tenía problemas con Fiorella Cayo, pues en más de una ocasión se lo ha visto llamándole la atención durante la última temporada de ‘El Gran Chef Famosos’.

“Fiorella siempre se ha comportado conmigo como una dama, tal vez sus capacidades no están tan cerca a la cocina, es innegable su talento para el baile, como lo dije en su despedida, ella sabe lo que es la disciplina, el esfuerzo y la constancia. La cocina no era lo suyo, por más que tenía sazón, porque realmente presentaba platos con sabor. Yo vengo a hacer mi trabajo, a juzgar los platos”, dijo.

Asimismo, precisó que se ponía más estricto con todos los concursantes cuando veía momentos de peligro dentro de la cocina, porque este es un espacio en el que se trabaja con diferentes elementos que pueden llegar a hacer mucho daño.

“Cuando hay momentos de peligro en la cocina, porque en la cocina se trabaja con fuego, con filos, con cosas pesadas y calientes; por eso, a veces la indicación tiene que ser un poco directa”, sentenció.