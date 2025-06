Blanca Rodríguez recibe apoyo tras supuesta infidelidad de Jackson Mora a Tilsa Lozano: “El karma existe”

Tilsa Lozano llora al ver el ampay de Jackson Mora. La Noche Habla

Las redes sociales han mostrado un notable respaldo a Blanca Rodríguez, pareja sentimental de Juan Manuel Vargas, luego de que se hicieran públicas pruebas sobre una supuesta infidelidad de Jackson Mora, exesposo de Tilsa Lozano, con la periodista española Laura Fernández, cuando aún estaba casado. El episodio ha despertado en muchos usuarios recuerdos de la mediática confesión que realizó la exmodelo en 2013.

En aquel entonces, Tilsa Lozano protagonizó uno de los instantes más polémicos de la farándula peruana al revelar detalles íntimos de su relación con Juan Manuel Vargas en el programa ‘El Valor de la Verdad’, hecho que impactó no solo en el entorno del exfutbolista, sino en la vida personal de Blanca Rodríguez, madre de los cinco hijos del entonces jugador de la Fiorentina.

La exmodelo narró en televisión cómo conoció al futbolista, cómo ocurrían sus encuentros en secreto y llegó a asegurar que él le propuso tener un hijo juntos. Tras su participación televisiva, Tilsa Lozano continuó lanzando indirectas a través de redes sociales y en distintos programas, con gestos y publicaciones que se volvieron virales, como la vez que interpretó la canción “Si tu marido no te quiere” o cuando difundió una fotografía pisando la cara de Blanca Nieves, en clara referencia a Rodríguez.

Redes recuerdan las polémicas indirectas de Tilsa Lozano a la esposa de Juan Manuel Vargas.

A pesar de la presión mediática y las constantes alusiones, Blanca Rodríguez optó por el silencio y no respondió públicamente ni con mensajes directos ni con indirectas a Tilsa Lozano. Su estrategia de mantener la privacidad y concentrarse en su familia la acompañó durante toda la controversia.

Ahora, una década después, la situación ha dado un giro tras la presunta deslealtad que sufrió Tilsa Lozano. Los usuarios de redes sociales no tardaron en destacar cómo el karma parece haber jugado su parte, recordando las burlas y ataques que Tilsa Lozano lanzó contra Blanca Rodríguez en el pasado.

Frases como “Celébralo Blanca, el karma existe”, “La vida es un carrusel”, “En esta vida todo da vueltas” y “El que riendo la hace, llorando la paga” se leen en los comentarios que inundan sus publicaciones e incluso su entorno en TikTok y otras redes.

Blanca Rodríguez, esposa de Juan Manuel Vargas, ha recibido el apoyo de las redes. (Instagram/@agua_deluna)

Cabe resaltar que la esposa de Juan Manuel Vargas, fiel a su estilo, ha optado por mantener el silencio y no emitir comentarios ni indirectas hacia Tilsa Lozano. En lugar de sumarse a la controversia, ha preferido centrarse en su familia, compartiendo en sus redes contenido relacionado con sus cinco hijos, dejando claro que su prioridad es su núcleo familiar y el bienestar de los suyos.

Las lágrimas de Tilsa Lozano

La conductora Tilsa Lozano vivió un momento de gran emoción durante la emisión de su programa ‘La Noche Habla’, al enterarse en vivo de un ampay que vincula a su exesposo, Jackson Mora, con la periodista española Laura Fernández. Las imágenes, difundidas por ‘Magaly TV La Firme’, muestran al exboxeador en actitud cariñosa con la joven, situación que la exmodelo no había conocido hasta ese momento.

Visiblemente afectada, Tilsa no pudo contener las lágrimas al ver las imágenes y escuchar los detalles del encuentro. Entre sollozos, expresó: “Él me mintió, me duele la mentira”, confirmando sus sospechas sobre una posible infidelidad durante su matrimonio.

Jackson Mora es involucrado con periodista española. Habrían tenido romance cuando él seguía casadao con Tilsa Lozano. (ATV)

“A mí lo que me duele es que tú, hasta ayer en la noche, me estés mandando mensajes de ‘te amo, te quiero, te quiero recuperar. Todo es mentira’, cuando no es mentira y todos los días sigue saliendo una cosa diferente”, señaló mortificada.

Añadió que, aunque había intentado confiar en Jacskon Mora, las evidencias presentadas cambiaron su percepción de la relación. “Si me preguntas hoy, creo que sí”, respondió cuando se le preguntó si creía que había sido engañada.

A pesar del dolor, la conductora de Panamericana optó por mantener una postura profesional y, tras unos segundos de silencio, afirmó con firmeza: “El show tiene que continuar”, retomando la conducción de su programa.

Tilsa Lozano rompió en llanto en su programa 'La Noche Habla'. (Panamericana)