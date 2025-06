Tilsa Lozano confiesa que Jackson Mora no la dejaba hacer shows: “No soportaba verme brillar”

Tilsa Lozano reflexiona sobre su sacrificio personal y profesional por Jackson Mora: "Fui apagada por él". Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

En la reciente edición de La Noche Habla en Panamericana Televisión, la conductora Tilsa Lozano abrió su corazón al hablar de su relación con Jackson Mora, revelando detalles desconocidos sobre cómo su vida profesional fue afectada durante su matrimonio con el exboxeador.

En un emotivo y revelador diálogo con el influencer Ric La Torre, Tilsa compartió su experiencia personal, exponiendo cómo, en el momento en que su vida amorosa con Jackson comenzó, ella decidió priorizar su vida familiar y reducir sus compromisos laborales.

Lozano sorprendió al admitir que, durante su relación con Jackson Mora, sus eventos y shows pasaron a un segundo plano. La exmodelo, quien había estado en el ojo público como una de las figuras más reconocidas, expresó sin rodeos que su entonces esposo no estaba a favor de que ella continuara trabajando y brillando en el escenario.

Tilsa Lozano rompe el silencio sobre su sacrificio profesional por Jackson Mora: "Yo me sentía apagada". Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

Tilsa Lozano revela que peleó con Jackson Mora por evento que hizo en agosto

“Durante el tiempo que estuve casada con Jackson, yo personalmente siento que me apagaron como figura del medio. No me dejaba. ¿Qué? Eso es algo que nunca lo conté”, confesó Tilsa Lozano, reflejando la frustración que sintió al verse limitada en sus proyectos profesionales.

“No es que me dijera ‘no vayas’, pero si me decía ‘¿para qué vas a ir? Yo trabajo de lunes a viernes, quédate el fin de semana conmigo’”, explicó, dejando en claro cómo su relación comenzó a influir negativamente en su carrera.

La situación, según Tilsa, llegó a un punto crítico cuando ella decidió hacer su primer evento después de varios meses sin hacer presentaciones. Fue entonces cuando, según su relato, Jackson Mora no soportó verla brillar en el escenario, lo que marcó el inicio de sus problemas. “Nuestros problemas empezaron cuando yo hice ese primer evento en agosto-septiembre, y él no soportó verme brillar”, comentó entre lágrimas.

Ric La Torre, quien acompañaba a Tilsa en la entrevista, no pudo evitar señalar la toxicidad en la relación. Al preguntarle sobre su perspectiva, la exmodelo no dudó en calificar a la situación como una bandera roja, lo que finalmente derivó en su decisión de divorciarse.

“¿Por qué crees que me divorcié? Para eso, me empecé a sentir frustrada”, dijo Tilsa, visiblemente afectada al recordar lo que vivió en ese periodo de su vida. “Cuando le dije, ‘soy feliz, me siento feliz, me reconozco en el público, quiero volver a trabajar y me siento nuevamente feliz’, él no lo entendió”, explicó, revelando que su deseo de seguir adelante con su carrera fue uno de los principales detonantes de su separación.

Tilsa admitió que, en un inicio, se dejó llevar por el amor, cediendo a las peticiones de Jackson y dejando de lado su carrera profesional. “Él me decía ‘viaja conmigo y acompáñame’, entonces yo ya no tenía espacio para mis eventos”, relató.

Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo y la relación se volvía más restrictiva, Tilsa comenzó a sentir la necesidad de reconectar con su carrera, lo que generó más tensiones. “Cuando empecé a pedirle que me acompañara a mis eventos, se volvió traumático. El tipo solo estaba con una cara de malestar”, explicó con tristeza.

De vuelta al ruedo

La charla dejó claro que Tilsa había sacrificado mucho en su vida profesional por su relación con Jackson, pero también subrayó la importancia de retomar el control de su vida y su carrera después de la ruptura. “Cuando terminé con él, me sentí empoderada. Estaba apagada, pero ahora me siento feliz, reconociéndome en lo que hago y trabajando de nuevo. Ese es el regreso que necesitaba”, afirmó con una sonrisa de confianza.

A lo largo de la entrevista, la exmodelo no solo reflexionó sobre su relación con Jackson Mora, sino también sobre su crecimiento personal tras el divorcio. “Yo fui la que cedí, porque me moría por él, porque lo amaba, pero ahora, después de todo lo vivido, me doy cuenta de lo que realmente valoro: mi felicidad, mi trabajo y mi bienestar”, confesó. La exvengadora también destacó que, aunque había sido difícil, ahora se siente libre para tomar las riendas de su vida nuevamente.

