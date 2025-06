Tilsa Lozano descubre que lentes que regaló a Jackson Mora los usaba la española: “Son los mismos y lanza ‘besito vengador’”

Tilsa Lozano expuso que española usaba lentes de Jackson Mora y hacía 'besito vengador'. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

En un inesperado momento, durante su intervención en “La Noche Habla”, Tilsa Lozano expresó su sorpresa al reconocer unos lentes que la periodista española Laura Fernández lució recientemente, los mismos que ella le había regalado a su exesposo, Jackson Mora.

La conductora de Panamericana Televisión dejó claro que los lentes de la marca Tom Ford, valorados en S/1,900, son los mismos que ella le regaló a su expareja en diciembre de 2023.

La polémica comenzó cuando en el programa que ella conduce se mostraron varias fotos de la española usando esos lentes, lo que despertó las sospechas de la audiencia sobre su relación con el exboxeador.

Tilsa Lozano y su mala reacción al enterarse el nuevo seguimiento en redes sociales de Jackson Mora a Samantha Batallanos.

Fue en ese momento que Tilsa, quien no estaba presente en el set, aceptó una llamada en vivo para dar su versión de los hechos. Sin dudarlo, afirmó con total seguridad que los lentes eran un regalo suyo.

“Por supuesto que son los mismos, esos lentes son los de Jackson Mora. Yo se los compré en Miami y se los regalé”, dijo, dejando claro que esos lentes fueron un detalle personal que le dio al exboxeador.

¿Infidelidad o malentendido? Jackson Mora y las fotos que desencadenaron el escándalo.

La polémica se intensificó cuando la producción del programa reveló que Laura Fernández ya había usado esos lentes días antes, específicamente el 18 de diciembre, durante una entrevista con Jackson Mora.

Esto fue lo que encendió la chispa de la controversia, pues muchos comenzaron a preguntarse si la periodista española había tenido acceso a los lentes antes del divorcio de Tilsa con Mora, y si la relación entre Fernández y Jackson Mora era más cercana de lo que se pensaba.

Las reacciones en redes sociales no tardaron en llegar. Los seguidores de Tilsa Lozano comenzaron a especular sobre la situación y muchos la apoyaron por haber sacado a la luz la conexión entre los lentes y el posible romance entre Jackson Mora y Laura Fernández.

“Qué feo Jackson, como hace eso. Con los regalos que uno hace no”, “Más tonto el tipo, o es muy tonto o muy vivo”, “Como no se iba a dar cuenta si se los compró”, “Mejor que Jackson no diga nada”, “Yo de Tilsa, le hago lo mismo”, fueron algunos de los comentarios.

Otros, en cambio, se mostraron escépticos sobre las intenciones de Tilsa y la validez de sus declaraciones. “Qué exagerada, no son los mismos. Parece que no perdona que lo haya engañado con la brasilera”, “Lo que se hace, se paga en esta vida”, “Blanca Rodríguez debe estar burlándose en este momento”, agregaron otros comentarios en contra.

Magaly Medina critica la reacción de Tilsa Lozano y cómo las redes sociales le recuerdan su pasado.

Jackson Mora fue visto con anfitriona tras divorciarse de Tilsa Lozano

Mora aseguró a ‘La Noche Habla’ que no se encontraba a solas con la anfitriona ni en la discoteca ni en el aeropuerto, sino que estaba en un grupo con varias personas más. De esta manera, intentó poner fin a los rumores que insinuaban una relación sentimental.

“A Jennifer la conozco desde hace 13 años, no solo estuve con ella, estuve con varias amigas más. Y no tengo nada con ella y con nadie. Ella trabaja en ese bar. No fui con ella. Yo fui un rato a saludar y me fui”, señaló de manera tajante.

Además, el exesposo de Tilsa Lozano también aprovechó la ocasión para dejar en claro su estado civil y la libertad que tiene para salir y disfrutar de su tiempo. Mora enfatizó que no tiene pareja en este momento, por lo que no veía motivo alguno para que se armara tanto revuelo por una salida nocturna.

“Soy un hombre soltero que salí un rato a disfrutar. Estoy seguro de que salí, compartí y me retiré”, expresó, mostrando así su incomodidad con la atención mediática que había generado el asunto.

Jackson Mora se enfurece y arremete contra los periodistas: "No tengo por qué darles explicaciones".