Reservas en Maido colapsan tras ser elegido el mejor restaurante del mundo en los 50 Best 2025

Se agotan las reservas en Maido. (Foto: Composición Infobae Perú)

Este 19 de junio de 2025, Maido fue proclamado el mejor restaurante del mundo en la ceremonia de The World’s 50 Best Restaurants, celebrada en el palacio Lingotto Fiere de Turín, Italia. Esa misma tarde, su sistema de reservas colapsó: el restaurante limeño, ubicado en Miraflores, experimentó una avalancha de solicitudes tanto de comensales peruanos como extranjeros.

Los horarios disponibles se esfumaron en cuestión de horas. Según la web oficial del restaurante, si hoy se intenta reservar una mesa para una sola persona, la primera fecha disponible es el 4 de agosto. Para dos personas, el sistema arroja una opción limitada el 9 de julio; y para tres, solo queda un horario este 20 de junio a las 4:30 p.m., luego de lo cual la siguiente alternativa será recién el 7 de julio.

Los espacios son tan reducidos que, en algunos casos, la disponibilidad comienza recién a partir de la segunda quincena de julio. La euforia ha generado una dispersión inusual en los horarios: franjas poco comunes, como antes de las 5 p.m., son ahora la única alternativa para muchos interesados.

Se agotan las reservas en Maido. (Foto: Captura)

Una experiencia codiciada

Detrás del furor no solo está el premio, sino la propuesta única que Maido ofrece. Desde hace años, el restaurante liderado por Mitsuharu “Micha” Tsumura ha trabajado una línea de cocina nikkei que fusiona sabores japoneses y peruanos, con técnicas precisas y una narrativa culinaria coherente.

El menú degustación de Maido propone un viaje por ingredientes emblemáticos del país, reinterpretados con sensibilidad japonesa. Entre sus platos más reconocidos figuran:

Nigiri de Otoro: panza de atún con complementos como ajo o cítricos, servidos sobre arroz pasado por piedra caliente.

Chawanmushi de Ají Negro: versión peruana del tradicional flan japonés de huevo al vapor.

Sudado Típico Peruano: un clásico costero elevado a la alta cocina.

Cebiche Nissei: fusión de ceviche y técnicas niponas.

Pescado Entero frito o sudado, según la elección del comensal.

Nigiris, temakis, snacks nikkei y ramen, todos parte de un universo de sabores construidos desde el mestizaje cultural.

Una ovación que traspasó el escenario

La celebración de Mitsuharu Tsumura 'Micha' al ser elegido Maido como el mejor restaurante del mundo en los 50 Best. YouTube

La noticia de la consagración fue recibida con emoción tanto en el lugar como en Perú. En la gala de Turín, se reunieron representantes de la alta cocina de los cinco continentes. La ceremonia, conducida por la italiana Ilaria Mulinacci, tuvo como punto culminante el anuncio del primer lugar para Maido, lo que desató una ovación colectiva.

Micha Tsumura subió al escenario acompañado de su equipo. Allí, visiblemente emocionado, agradeció el reconocimiento con un mensaje breve, pero cargado de sentido:

“En un mundo tan dividido, necesitamos más humanidad. Necesitamos unirnos desde lo que compartimos”. Las palabras fueron recibidas con aplausos cerrados.

Un logro con identidad

Maido no solo lidera el ranking global, también ha sido nombrado nuevamente el mejor restaurante de Sudamérica. Este reconocimiento reafirma el lugar central que ocupa la cocina peruana en el mapa gastronómico mundial.

El premio llega dos años después de que Central, el restaurante de Virgilio Martínez y Pía León, ocupara el mismo primer lugar en 2023. Desde entonces, Central forma parte del grupo Best of the Best, reservado a quienes ya han alcanzado la cima. Su legado, sin embargo, continúa influenciando las nuevas generaciones de cocineros peruanos.

Maido fue elegido como el mejor restaurante del mundo en el ranking The World’s 50 Best 2025. Foto: Composición Infobae Perú

Lo ocurrido en Turín no fue solo un triunfo para Maido, sino también un reconocimiento a una forma de cocinar que respeta el origen, el entorno y el cruce de culturas. Maido ha sabido construir su propuesta desde la diversidad, sin perder de vista al productor local, al ingrediente de temporada, ni a las técnicas tradicionales.

La cocina nikkei, en manos de Micha Tsumura, se ha convertido en un vehículo para mostrar al mundo una versión compleja, creativa y profundamente humana del Perú.

Un lugar en la cima… con lista de espera

Con este nuevo galardón, Maido no solo reafirmó su posición en la alta cocina mundial, sino que también se convirtió en uno de los espacios más demandados del planeta. Las reservas colapsadas reflejan un interés que trasciende modas y confirma que la experiencia gastronómica ofrecida desde Lima tiene hoy una relevancia global.

Para quienes buscan conocerlo en las próximas semanas, la recomendación es clara: reservar con mucha anticipación, y estar abiertos a horarios poco convencionales. Porque en Maido, ahora más que nunca, cada asiento es una ventana al corazón mestizo del Perú.