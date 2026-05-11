Cuy Móvil sorprende y se mete entre los operadores que más líneas ganaron en Perú en abril

La portabilidad en telefonía fija cayó 73,83% en abril, con solo 648 cambios de operador frente a 2.476 en marzo, según OSIPTEL.

Durante abril de 2026, un total de 520.465 líneas móviles cambiaron de empresa operadora mediante el mecanismo de portabilidad en Perú, según informó el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL).

Por segundo mes consecutivo, la cifra de portaciones se mantuvo por encima del medio millón, lo que confirma la alta dinámica y competencia del mercado móvil nacional.

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El segmento pospago lidera la portabilidad y marca la tendencia del mercado

Los datos proporcionados por el Administrador de Base de Datos de Portabilidad (ABDP) al OSIPTEL revelan que más del 76% de las portaciones correspondió a líneas del segmento pospago, con 397.628 operaciones.

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Este segmento, el más dinámico del mercado, sigue consolidándose como el eje central de la competencia entre operadoras y el principal foco de las estrategias comerciales.

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La preferencia por el pospago refleja que los usuarios buscan planes con mayores beneficios, cobertura ampliada y tarifas competitivas.

El reporte de OSIPTEL subraya que la migración constante responde a la búsqueda de mejores condiciones y experiencias de servicio.

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Claro consolidó su liderazgo en portabilidad móvil al sumar 14.689 líneas netas y mantener la mayor captación de usuarios en abril de 2026.

Claro y Bitel mantienen saldos positivos, Entel y Movistar ajustan su base de clientes

En cuanto al desempeño por empresa, Claro y Bitel lograron saldos netos positivos en el mes, es decir, ganaron más líneas de las que perdieron.

Claro registró un saldo neto positivo de 14.689 líneas, consolidando su posición en el mercado. Bitel, por su parte, mostró estabilidad con un saldo positivo de 359 líneas.

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Entel mantuvo una tendencia estable en comparación con el mes anterior, cerrando abril con una variación de apenas -42 líneas. Este resultado sugiere que la empresa ha logrado estabilizar su base de clientes en un entorno de fuerte competencia.

En contraste, Movistar continuó con pérdidas netas al registrar -15.075 líneas, aunque la cifra representa una desaceleración respecto a meses previos, lo que podría indicar un ajuste en la retención de clientes.

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Guinea Mobile destacó entre los operadores alternativos, obteniendo un saldo neto positivo y validando el modelo OMV en el mercado peruano.

Guinea Mobile irrumpe en el ranking de operadores con saldo positivo

Entre los operadores de menor escala, Guinea Mobile también reportó un saldo neto positivo, con 199 altas y 130 bajas, lo que representa 69 líneas ganadas en abril.

Guinea Mobile es una startup tecnológica peruana que opera como habilitador de servicios de telecomunicaciones bajo el modelo de Operador Móvil Virtual (OMV), permitiendo a empresas lanzar marcas propias de telefonía móvil sobre la infraestructura de Claro Perú.

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Su filial, Cuy Móvil, funciona principalmente de forma digital, ofreciendo planes prepago y eSIM a nivel nacional. El avance de Guinea Mobile confirma que existen nichos para operadores alternativos y modelos comerciales diferenciados.

ON Empresas lideró la portabilidad fija en abril al sumar 110 líneas netas, mientras que Movistar encabezó las pérdidas con 324 líneas menos.

Portabilidad fija retrocede y ON Empresas lidera en saldo positivo

En telefonía fija, abril registró 648 portaciones, con una caída del 73,83% frente al mes anterior, cuando se contabilizaron 2.476 cambios de operador. ON Empresas obtuvo el mayor saldo neto positivo con 110 líneas, mientras que Movistar encabezó el saldo neto negativo con 324 líneas menos.

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El informe concluye que el segmento pospago se consolida como el principal motor de competencia en el mercado móvil peruano y que las cifras de portabilidad reflejan la creciente importancia de ofrecer mejores planes, atención y experiencia al usuario.